iPhone 12 ser ut til å ha reversert trådløs lading likevel

Det har gått rykter om at Apple har hatt reversert trådløs lading på vei til sine iPhone-modeller i et par år allerede. Vi har ennå ikke fått noen offisiell kommentar, men en sertifiseringsoppføring vitner om at teknologien allerede finnes i iPhone 12 – den er bare ikke påslått.



Reversert trådløs lading, som eksempelvis enkelte Android-telefoner har, er at en telefon i seg selv kan fungere som en trådløs lader – man kan eksempelvis legge et par trådløse ørepropper på baksiden av telefonen, og så vil de automatisk lades opp.



Som nevnt av VentureBeat-journalist Jeremy Horwitz på Twitter, så viser dokumenter sendt inn til den såkalte Federal Communications Commission (FCC) i USA at de nye iPhone 12-modellene vil ha muligheten til trådløs lading av annet tilbehør.

Hvorfor har vi da ikke hørt noe om dette før nå? En mulig grunn er at Apple venter på at de nye AirPods-modellene skal bli ferdige, og at fremtidige versjoner av disse øreproppene kommer til å kunne lades på denne måten.

Kommer neste år

Det ser ut til at den nye funksjonaliteten skal fungere i samspill med MagSafe-standarden som Apple har introdusert med iPhone 12-serien, med andre ord ser dette ut til å bli en trådløs ladeteknologi som tar i bruk magneter for å sikre at man får en stabil og rask lading.



Det er bare Apple som vet hva som kommer til å skje videre, men vi vet at selskapet har utforsket idéen om reversert trådløs lading via patentsøknadene som har blitt levert den siste tiden. Det er grunn til å tro at disse også til en viss grad gir informasjon om den planlagte funksjonaliteten.

Når det gjelder det nøyaktige tidspunktet for lanseringen av AirPods, så sier de ferskeste ryktene at de nye øreproppene kommer til å være i salg en eller gang i 2021, sammen med en ny HomePod-høyttaler. Et mer kompakt og potensielt stilkløst design snakkes om når det gjelder AirPods Pro 2.



Et trådløsprodukt som vi tydeligvis aldri kommer til å få er AirPower-matten – kilder nære Apple mener å vite at lade-enheten nå har blitt kansellert for andre gang, etter at Apple har slitt med å finpusse teknologien.

Kilde: SlashGear