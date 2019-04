En arvtager til iPhone SE kan dukke opp sammen med iPhone 11

Da iPhone SE ble lansert i 2016, var den en perfekt enhånds partner til de større iPhone-modellene, men tre år senere har den fortsatt ikke fått en oppfølger. Det kan imidlertid endre seg i 2019, for nå peker rykter mot at Apple jobber med nettopp det.

Det er PC Tablet som formidler de nye detaljene, og at telefonen, som angivelig skal hete iPhone XE, skal slippes sammen med iPhone 11.

Ifølge PC Tablet skal iPhone XE få en 4,8 tommer store AMOLED-skjerm, og den vil inneholde et stort skjermhakk øverst med høyttaler og kamera. Den skal også utstyres med Face ID, og den får ikke en hjemknapp.

På baksiden skal det sitte et 12 MP-kamera, noe som betyr at Apple holder seg til en enkeltobjektivsløsning som i iPhone XR, men i motsetning til sistnevnte skal ikke iPhone XE få trådløs lading.

Usikre detaljer

Det skal sies at noen av detaljene i artikkelen virker litt usannsynlige, men det er ingenting som virker helt galt så lang tid i forveien.

For det første passer XE-navnet bedre til dagens XS- og XR-modeller, og hvis Apple planlegger å lansere den nye modellen sammen med iPhone 11 ser vi for oss at de ville valgt et navn som går bedre sammen med den kommende telefonserien.

I artikkelen kommer det også frem at prisen skal bli mellom 600 og 800 dollar, noe som kan bety en norsk pris på mellom 6000 og 8000 kroner. iPhone SE var på sin side et rimelig alternativ til de andre iPhone-modellene, og en så høy pris passer dårlig hvis målet er det samme denne gangen.

Når det er sagt så er det også mulig at Apple satser på å lage en etterfølger til iPhone XR, som skal ha solgt ganske dårlig. Dette kan altså bli en telefon som prøver å kombinere en litt lavere pris, med noe av Apples nyere teknologi.

Vi kommer ikke til å få vite noe sikkert før Apples slipper de nye telefonene sine mot slutten av året, men vi skal som vanlig bringe deg alt av nyheter etter hvert som de dukker opp.