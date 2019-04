iPhone 11 kan bli større enn iPhone XS

De to siste generasjonene av iPhone har holdt seg til samme skjermstørrelse på 5,8 tommer, men det kan komme til å forandre seg med iPhone 11.

Det japanske nettstedet Macotakara som tidligere har påstått at iPhone 11 skal utstyres med et trippelt kamera på baksiden, melder nemlig nå at iPhone 11 blir større enn iPhone XS. Samtidig sier de også at iPhone 11 Max (som vi kaller den foreløpig) skal beholde samme størrelse som iPhone XS Max.

Nettstedet påstår at iPhone 11 får en skjerm på 6,1 tommer, noe som tilsvarer skjermstørrelsen til iPhone XR.

Her er alt vi vet om iPhone 11

Hva kan vi forvente av iOS 13?

Les hele vår test av iPhone XS

Samtidig melder nettstedet også at iPhone 11 blir 0,15 mm tynnere enn iPhone XS, mens iPhone 11 Max blir mer betydelige 0,4 millimeter tynnere enn iPhone XS Max. Dette er gode nyheter, med tanke på at iPhone lenge har blitt sett på som litt tykk og tung.

Nettstedet melder samtidig at de to telefonene får det samme trippelkameraet som vi har hørt rykter om tidligere, men at en «lite»-versjon av telefonene skal få en enklere kameraløsning.

Den faktiske størrelsen til «lite»-modellen er ikke nevnt, men hvis iPhone 11 tar et steg opp i størrelse kan det være at Apple har valgt å omorganisere modellutvalget sitt slik at den rimeligste modellen også blir den minste (akkurat som med Samsung Galaxy S10-serien). Slik det er nå, er som kjent iPhone XR større enn iPhone XS, tross at den er billigere.

Vi kan ikke vite med sikkerhet at dette stemmer, og det motsier tidligere rykter som pekte mot at iPhone 11 skulle ha samme størrelse som iPhone XS, mens etterfølgeren i 2020 faktisk skal bli mindre. Uansett kan vi ikke annet enn å vente å se, og vi skal holde deg oppdatert på eventuelle nye rykter som måtte dukke opp.

Kilde: 9To5Mac