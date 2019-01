iPhone 11 Max ryktes å få trippelt kamera

Det er ikke lenge siden vi så bilder av en iPhone med tre kameraobjektiver, og nå hevder en ny kilde også at Apples kommende iPhone 11-telefoner skal få tre bakkameraer.

Kilden som ettersigende skal ha kjennskap til saken sier til Wall Street Journal at Apple planlegger å lansere tre telefoner i 2019, og at toppmodellen skal få tre kameraer. Dette er altså telefonen vi omtaler som iPhone 11 Max, selv om det ikke er noen selvfølge at det blir det endelige navnet.

De to andre telefonene skal på sin side få dobbelt kamera, og det betyr at etterfølgeren til iPhone XS (som vi foreløpig kaller iPhone 11) får det samme antallet objektiver som forgjengeren mens etterfølgeren til iPhone XR får et ekstra objektiv.

Samme kilde sier også at den rimeligste modellen vil holde seg til å gjøre bruk av en LCD-skjerm, mens iPhone 11 og 11 Max får OLED akkurat som iPhone XS og iPhone XS Max.

Vil snart droppe LCD

Den samme kilden hevder også at Apple ønsker å droppe LCD-teknologien helt og at det labre salget av iPhone XR har gjort at de gjerne skulle ha gjort det i år, men at planene for 2019 nå er vanskelig å forandre.

Som med alle rykter så mye vi ikke tro på dette helt uten videre, men det virker sannsynlig at Apple øker antall objektiver i telefonene sine for å henge med i konkurransene mot de største rivalene.

En overgang til OLED for alle modellene gir også mening på lengre sikt, siden OLED regnes som en bedre teknologi av de fleste.

Kilde: 9to5Mac