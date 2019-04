Rykte sier at Apple skal lansere en mindre iPhone i 2020

Det kan virke som smarttelefoner blir bare større og større, og de som vil ha en mindre og mer håndterlig telefon får stadig mindre å velge mellom.

Er du en av dem har vi imidlertid gode nyheter til deg, for nå melder Digitimes at iPhone-serien som skal lanseres i 2020, vil inneholde en modell med skjerm på bare 5,42 tommer. De andre to modellene skal på sin side være på 6,06 tommer og 6,47 tommer. Til sammenligning er iPhone XS, iPhone XR og iPhone XS Max på henholdsvis 5,8, 6,1 og 6,5 tommer.

Her er vår test av iPhone XS Max

Hva blir nytt i iOS 13?

Alt vi vet til nå om iPhone 11

Informasjonen stammer fra kilder i Apples produksjonskjede, og det legges til at selskapet fortsatt ikke har bestemt seg for om de skal holde seg til Samsung-skjermer eller bytte til LG. Samme kilde sier også at alle de tre telefonene skal få OLED-skjermer, i motsetning til inneværende generasjon der iPhone XR er utstyrt med LCD-skjerm.

Frister det med en mindre iPhone?

Ifølge Digitimes skal iPhone 11 holde seg til de samme størrelsene som iPhone XS-serien, så hvis det frister med en mindre telefon så må du uansett vente til neste år med å kjøpe ny.

Mange har kommentert at det er synd at Apple ikke har oppdatert iPhone SE på mange år, men hvis disse ryktene stemmer så kan det være nettopp det selskapet planlegger å gjøre neste år.