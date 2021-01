«Cyberpunk 2077» har mistet 75 % av kundene på Steam

«Cyberpunk 2077» har blitt et kontroversielt tema i kjølvannet av den omdiskuterte lanseringen den 10. desember i fjor – spillet falt i unåde hos mang en gamer, for ikke å snakke om øvrigheten, når det dag og ut dag inn var kimen til en rekke negative overskrifter i verdenspressen. Etter at spillet nådde hele én million samtidige spillere på Steam gikk det brått nedover for det futuristiske RPG-spillet fra CD Projekt Red – per nå sliter det å holde på mer enn 225 000 spillere av gangen, bare fire uker etter lansering.



Det er naturlig at en del personer faller av, særlig når det er snakk om en enkeltspilleropplevelse, og man så den samme trenden med selskapets forrige hit, «The Witcher 3» – men i det sistnevnte tilfellet tok samme spillerflukten tre måneder, med andre ord tre ganger så lang tid.

Når det gjelder PC-versjonen så er tallenes tale såpass klar at man kan tolke det som et interessant mål på hvor mye folk har fått ut av å kjøpe «Cyberpunk 2077», for ikke å snakke om hva som er i vente for spillet på sikt.

Alt som går opp må komme ned

Det er ikke så vanskelig å forklare hvorfor så mange velger å la spillet ligge hvis man tar en titt på alle problemene folk har både på PC og konsoll. For noen er det programvarefeil og for dårlig maskinvare som gjør at spillet i noen tilfeller er uspillbart og i andre tilfeller ligger så langt unna den forventede kvalitetsnivået at hele opplevelsen surner. Det er som sagt helt vanlig at folk går lei av spill på sikt, men det er hastigheten på spillerflukten som i dette tilfellet er spesielt – noe som også potensielt bør bekymre CD Projekt Red.



Man skal ikke lengre tilbake i tid enn til spill som «Marvel's Avengers» og «Anthem» for eksempler på spill som slet med å holde på spillerne, og gitt de ovennevnte eksemplene er det ikke vanskelig å forstå hvorfor utviklere i stor grad bør prøve å lansere både optimaliserte produkter med et innhold som er morsomt å spille flere ganger.

Det er selvfølgelig stor forskjell på spill, og hva som gjør de populære. «Cyberpunk 2077» er i utgangspunktet én historie man spiller alene, dog i en stor åpen verden med utallige oppdrag – likevel vil man som utvikler alltid prøve å holde på spillerbasen på sikt via produkter som DLC- og ekspansjonspakker.



CD Projekt Red jobber nå febrilsk med å få på plass patcher og å fikse de største feilene, og har allerede lovt at skuffede kunder på PS4- og Xbox One-plattformene skal få tilbakebetalt pengene de betalte for spillet, hvis de ønsker. Dette etter at selskapet har innrømmet at de ikke brukte nok tid til å utvikle spillet til den foregående konsollgenerasjonen. CD Projekt Reds omdømme har nok fått seg en kilevink av alle startproblemene, noe som kan ha ført til at spillerflukten har blitt større enn normalt, men om selskapet klarer å få bukt med problemene relativt raskt kan det likevel være mulig å gjenvinne tilliten som gjorde at «Cyberpunk 2077» i åtte år (annonsert i 2012) var et av de mest etterlengtede spillene i verden.



Vi håper at problemene fikses fortløpende i de kommende ukene, slik at CD Projekt Red kan få reddet prosjektet og levert et spill som kan spilles og nytes på alt fra PC-er til eldre konsoller. Akkurat nå er det dog lite annet å gjøre enn å prøve å ignorere at NPC-ene stiller seg i T-formasjoner og at buksene til V forsvinner når man begynner å skyte.t.

