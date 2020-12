«Cyberpunk 2077» og «Minecraft RTX» får høyere FPS på PC takket være DLSS

Nvidia har annonsert at Deep Learning Super Samling-funksjonaliteten (kjent som DLSS) kommer til seks nye spill denne måneden, der det mest aktuelle i knippet er «Cyberpunk 2077», storspillet som ble lansert den 10. desember.



Nå som ray tracing begynner å finne fotfestet innen spillindustrien blir teknologier som DLSS stadig viktigere, siden disse muliggjør høyere FPS når man skrur opp de nye, avanserte og krevende innstillingene.

Flere bilder i sekundet, takk!

«Cyberpunk 2077», lansert den 10. desember, er et representativt spill i så måte, og krever litt av et monster for å kunne spille i en jevn flyt på en akseptabel oppløsning – gjerne høyere spesifikasjoner enn de fleste sitter på per i dag.



Hvis du eier et Nvidia GeForce RTX-skjermkort, som eksempelvis RTX 2060 eller RTX 2080 Ti, kan du ta i bruk DLSS for å få langt bedre ytelse i spillet uten å ofre oppløsning eller måtte fire på de øvrige innstillingene.



Minecraft med RTX-effekter påslått er nå ute av beta, og har blitt offisielt lansert til Windows 10. Denne tittelen er nok et eksempel på et spill som fører til at GPU-en virkelig får kjørt seg, og som kommer til å dra stor nytte av Nvidias oppskaleringsprogramvare. Ved å slå på DLSS kan man forvente en dobling i antall FPS.



De seks spillene som nå ble annonsert med DLSS-støtte er som følger:

Cyberpunk 2077

Minecraft RTX

Mount & Blade II: Bannerlord

CRSED: F.O.A.D.

Scavengers

Moonlight Blade

Bilde 1 av 7 (Image credit: Nvidia) Bilde 2 av 7 (Image credit: Nvidia) Bilde 3 av 7 (Image credit: Nvidia) Bilde 4 av 7 (Image credit: Nvidia) Bilde 5 av 7 FPS improvement seen with addition of DLSS (Image credit: Nvidia) FPS improvement seen with addition of DLSS Bilde 6 av 7 (Image credit: Nvidia) Bilde 7 av 7 (Image credit: Nvidia)

OK, men hvor mye hjelper DLSS?

Forskjellen i FPS man ser i bildet ovenfor er på kanten til å være mirakuløs, og da vi utførte våre egne interne tester for å finne ut av hvor mye man har å tjene på DLSS kom vi frem til omtrent det samme: Dette later til å være en slags teknologiens svar på svart magi – og man kan prise seg lykkelig om man er en av de heldige som vant RTX-lotteriet ved lanseringene av de nye RTX 3000-kortene.



Vi kjørte «Death Stranding» med alle innstillinger skrudd opp til de absolutt høyeste nivåene, og endte opp med 23,3 FPS i snitt, så selv om spillet så fantastisk ut, så var det vanskelig å få noe særlig nytelse ut av opplevelsen. Når vi skrudde på DLSS og den såkalte performance-modusen hoppet FPS-tallet opp til et snitt på 39,8 og en maks-FPS på 49, dette på tross av at alle mulige grafiske finurligheter var påslått – og oppløsning var satt til 8K. Det at Nvidia kan muliggjøre et FPS-hopp av denne størrelsen, uten at noen som helst form for utskiftning av maskinvare er involvert, er en velsignelse for alle som ønsker virkelig å flytte de grafiske grensene i AAA-spill.

Medregnet denne annonseringen har spillbiblioteket som støtter DLSS vokst til 32. Det høres kanskje ikke så mye ut, dog listen vokser sakte men sikkert, og mange storspill er allerede på listen, inkludert «Monster Hunter: World», «Battlefield V» og «Control».



Nvidia har lovt at «flere spill venter bak sceneteppet på å bli annonsert og lansert i de kommende ukene og månedene», så hvis du håper å få oppleve at et spesifikt spill får en gedigent hopp i ytelse takket være AI-magi, så kan det være så enkelt som å smøre seg med litt tålmodighet.