Apple Watch SE 2 dukket ikke opp under Apples arrangement, og blir antakeligvis ikke lansert i år

Hvis du satt og ventet på Apple Watch SE 2 under Apples iPhone 13-lansering, så må vi nesten skuffe deg: Vi så ikke snurten av oppfølgeren til Watch SE. Faktisk blir vi overrasket om vi blir introdusert for en ny modell i år.



Arrangementet gikk slag i slag, for det var mye som skulle presenteres. Vi fikk møte nye iPad (2021), iPad mini 6, Apple Watch 7 og (selvsagt) nye iPhone 13 – så vi kan vel ikke være altfor misfornøyde med Apple denne gangen, selv om Apple Watch SE 2 ikke ble annonsert. Vi hørte heller ikke noe om den rimelige midtsjiktsmodellen i forkant av evenementet, så spesielt overraskende var det ikke at Apple hoppet bukk over den etterlengtede klokken.



Under arrangementet oppdaterte Apple klokkesortimentet sitt – fra og med i dag er Apple Watch 3 den rimeligste klokken i Apples nettbutikk, mens Watch SE representerer midtsjiktet, og nye Apple Watch 7 er toppmodellen. Skjermbildet du ser ovenfor, delt av Apple, viser tydelig mangelen på en Watch SE 2.

Kommentar: Når kommer Watch SE 2, da?

Rykter i forkant av iPhone 13-arrangementet vitnet om at det kun var de fire telefonene som kom til å bli vist frem under evenementet, og kanskje Apple Watch 7. Ifølge ryktemølla planla Apple nok et arrangement i oktober, som etter sigende skulle inneholde iPad-modeller og eventuelle andre enheter selskapet har på lur, som eksempelvis AirPods 3.



Siden vi ble servert to nye iPad-modeller under arrangementet den 14. september, så ser det stygt ut for et nytt arrangement senere i år. Selskapet har simpelthen ikke nok produkter igjen å lansere til å kunne forsvare en helt ny kveld med annonseringer.



Når kan vi forvente å se flere produkter fra Apple? Det er mulig at selskapet kommer til å annonsere det gjenværende via en enkel pressemelding, en metode Apple på ingen måte er ukjent med. Aberet er at vi nå er på vei inn i en ganske strabasiøs tidsperiode, med både Black Friday og julesesongen rett over horisonten. Det kan bety at folk vil være langt mindre villige til å åpne lommeboka for produkter som ikke er på tilbud, og dermed ikke et egnet tidspunkt for nye lanseringer.



Nettopp derfor er det relativt usannsynlig at en ny klokke kommer til å dukke opp før i 2022. Det kan hende at lanseringen vil finne sted på starten av året, Apple har tross alt lansert SE-produkter i denne tidsperioden tidligere, men den opprinnelige Watch SE-modellen ble faktisk lansert sammen med Apple Watch-toppmodellen sist, så det kan også være at vi må vente helt til september 2022, og Apple Watch 8 på en ny SE-modell.



Kort oppsummert, så kan det være lurt ikke å glede seg altfor mye til Apple Watch SE 2 riktig ennå.