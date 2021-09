Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: hvilken er den beste smartklokken?

Så er det den tiden på året igjen. Uendelige spekulasjoner, renderinger og rykter før Apple endelig avduker en helt ny Apple Watch.

Årets Apple Watch 7 utgjør ingen enorm oppgradering sammenlignet med Apple Watch 6, men det er likevel gjort noen viktige forbedringer – ikke minst en større skjerm og en hardere type krystallglass over skjermen.

Det er viktig å merke seg at Samsungs klokke bare fungerer med Android-mobiler, mens Apples modell er eksklusiv for iPhone-mobiler. Dette vil trolig være avgjørende for hvilken som passer deg best.

Men hvordan står Apple Watch 7 seg sammenlignet med Samsungs flaggskip, Samsung Galaxy Watch 4? La oss ta en titt.

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: design og skjerm

Det er kommet to modeller av Galaxy Watch 4, nemlig Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic. Den vanlige modellen er mindre, lettere og har en kapasitiv, berøringsfølsom ring i stedet for den roterende rammen på Classic. Her vil vi konsentrere oss om basismodellen Watch 4.

Vi opplever Galaxy Watch 4 som visuelt tiltalende, og den strømlinjeformede Armor Aluminium-rammen er spesielt flott i Pink Gold, en valør som dessverre ikke finnes tilgjengelig for 44 mm-modellen. Akkurat som med Apple Watch kan du velge mellom to størrelser – i dette tilfellet 40 mm og 44 mm – og flere farger, nemlig Black og Silver i begge formatene, Green i 44 mm og Pink Gold i 40 mm.

Det er også kommet et godt utvalg av remmer, blant annet i hybridlær og sportsvarianter. Super AMOLED-skjermen er på 1,4" til størrelsen 44 mm o g 1,19" til varianten på 40 mm. Samsung-klokken er IP68-klassifisert for både vann- og støvbestandighet.

Apple Watch 7 i flere fargevarianter. (Image credit: Apple)

Rykter pekte mot et radikalt redesign til Apple Watch 7, men resultatet representerer en mer trinnvis utvikling, snarere enn en revolusjon. Slankere ytterkanter gir en større skjerm uten at den fysiske størrelsen har økt merkbart. Syveren er 1 mm større enn sekseren og kompatibel med eksisterende Apple Watch-remmer og -bånd. Krystallglasset er videreutviklet for å gjøres sterkere.

Den har fått en støvbestandighet klassifisert til IP6X samt WR50-vannfasthet.

Skjermen er blitt 20 % større enn forgjengerens, og 50 % større enn på Apple Watch 3. På den nye skjermen får du plass til flere data og flere komplikasjoner på skjermen. Aluminiumsmodellen leveres i fargene stjerneskinn, midnatt, product(red), blå og grønn. Modellene i rustfritt stål leveres i sølv, grafitt og gull, mens titan-varianten leveres i naturell og svart. Det er også kommet en ny sportsrem fra Nike og nye Hermès-remmer.

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: aktivitet og funksjoner

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (Image credit: Future)

Det unike salgsargumentet for Samsung Galaxy Watch 4 er dens bioelektriske impedanssensor (BIA), som kan gi deg data om kroppssammensetningen din på samme måte som kroppsfettmålerne i elektriske vekter. BIA er montert ved siden av en optisk pulssensor og en EKG i det Samsung kaller BioActive-sensoren. Den kan fortelle deg din fettprosent, stoffskifte og kroppsfettprosent.

Dette er nyttig, ettersom vekten i seg selv er en dårlig indikasjon på kondisjonen og den generelle helsen – muskler veier mer enn fett. Her får du også søvnsporing med deteksjon av snorking og overvåkning av oksygenmetningen i blodet over natten. I enkelte markeder vil også Watch 4 måle blodtrykket ditt.

Bruken av Googles Wear OS innebærer at flere Google-apper og tjenester er tilgjengelige, som for eksempel YouTube Music (også i offline-modus), Google Maps og Google Pay. Wear har et langt større bibliotek enn Tizen – Samsungs tidligere operativsystem – og det er positivt. Det er ennå ikke støtte for Google Assistant, så for øyeblikket må du nøye deg med Bixby, men Samsung lover en snarlig oppdatering.

Det er ikke kommet noen nye sensorer i Apple Watch 7, hvilket betyr at den beholder målerne for oksygenmetningen i blodet fra Watch 6. Falldetektering fungerer nå også for syklister, og det er skapt forbedrede algoritmer for syklister og el-syklister. Det er kommet noen nye urskiver og et komplett tastatur som du kan benytte ved å skrive eller sveipe. Maskinlæringen vil forsøke å gjette hva du er i ferd med å skrive, slik at skrivingen skal gå raskere og enklere.

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: OS, ytelse og batteri

Samsung Galaxy Watch 4 (Image credit: Samsung )

Samsung Galaxy Watch 4 drives av Googles eget Wear OS og kjører Samsungs One UI 3 med et imponerende utvalg av flotte urskiver. Her får du 16 GB lagringsplass, 1,5 GB RAM og en Exynos W920-brikke med to kjerner, som skal være 20 % raskere enn sine forgjengere.

Her finnes det også en dedikert laveffekts-skjermprosessor, slik at hovedprosessoren skal slippe å arbeide når den ikke trengs. Det resulteter i en batteritid som kommer opp i 24 timer ved normal bruk. WiFi kjører dobbeltbånds-802.11n og det finnes også NFC.

Det er viktig å merke seg at Galaxy Watch 4 til forskjell fra andre Wear-klokker ikke kan pares med iPhone og at noen sentrale funksjoner, som for eksempel EKG, bare er tilgjengelig hvis din Android-mobil kommer fra Samsung. Du må dessuten benytte appen Galaxy Wearable, ikke den vanlige Wear OS.

Apple later denne gangen til å ha konsentrert seg om energieffektivitet, slik at en større skjerm ikke skal redusere batteritiden. Du kan vente deg de samme 18 timene som før. Watch 7 lades imidlertid opp raskere – nærmere bestemt 33 % raskere – takket være den nye USB C-laderen. Apple sier at 8 minutters opplading er tilstrekkelig til å gi 8 timers søvnsporing. De har ikke publisert detaljer om prosessoren, RAM-minnet eller lagringsplassen, så vi antar at spesifikasjonene er like eller ikke så forskjellige fra Watch 6.

Som alltid kjører Apple Watch Apples egne watchOS. Denne gangen er det versjon 8. Dette er et brukervennlig og velutviklet operativsystem med en god samling apper, inkludert mange Google-apper samt Apples egne alternativer og apper fra tredjeparter.

Apple Watch 7 lades opp raskt. (Image credit: Apple)

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: pris

Galaxy Watch 4 koster fra 2790 kroner for størrelsen 44 mm og 2990 for størrelsen 44 mm. Det gjelder klokkene med bare Bluetooth. Hvis du ønsker deg en klokke med både Bluetooth og 4G på klokkene, må du ut med henholdsvis 3290 kroner og 3690 kroner for 40 mm-modellen og 44 mm-modellen.

Apple Watch 7 har ennå ikke fått noen offisielle priser i Norge, men i USA er basismodellen priset til 399 dollar. Vi vet heller ikke nøyaktig når Apple Watch 7 vil bli tilgjengelig for kjøp, annet enn at den skal bli tilgjengelig «i løpet av høsten» 2021.

Apple Watch 7 er det beste valget for deg med iPhone. (Image credit: Apple)

Vurdering

Sjansen er stor for at du allerede har valgt side i denne sammenligningen. Hvis du er en iPhone-bruker vil du antagelig ikke ønske deg en Galaxy Watch 4 (som ikke vil kunne kommunisere mobilen din). Hvis du derimot bruker Android, er trolig ikke iPhone noe for deg.

Men det er likevel interessant med en sammenligning av de to smartklokkene og se hvordan de to teknologikjempene valgt å løse oppgavene med sine nyeste kroppsnære enheter. Mens begge selskapene på overflaten ser ut til å ha finjustert sine eksisterende produkter, har Samsung lagt om hele sitt operativsystem for å kunne få glede av Googles kraft.

Det du får i apper, taper du i kompatibilitet. Der Apple Watch gir deg den samme opplevelsen med hvilken som helst iPhone, tilbyr ikke Samsung hele Galaxy Watch-opplevelsen til alle Android-mobiler.