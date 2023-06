Apple utvikler trolig to arvtagere til Vision Pro – og en av dem ser ut til å bli billigere

Apples headset Vision Pro er allerede blitt et hett diskusjonstema etter at det ble avduket under Apples utviklerkonferanse WWDC 2023 den 5. juni. De som var så heldige å få noen øyeblikk med enheten, mener den utklasser konkurrentene fullstendig, men det har også noen plagsomme egenskaper og en fryktelig stiv pris.

Men en god nyhet til velbeslåtte Apple-entusiaster, er at selskapet i henhold til meldinger vi har fått, utvikler to noe Vision-headset. Det første av dem er den andre generasjonen av Vision Pro, som trolig vil få en M3-prosessor og en enda drøyere pris. Den andre modellen er imidlertid påtenkt som en rimeligere versjon – noe Apple sårt trenger for virkelig å erobre andeler i headset-markedet.

Vi fikk en utrolig opplevelse av Vision Pro, men Apple lot oss ikke ta bilder av headsettet i bruk. (Image credit: Apple)

Disse nye opplysningene stammer fra den beryktede Apple-lekkeren og Bloomberg-korrespondenten Mark Gurman, som bemerker at Apple trolig vil ta en «Pro/ikke-Pro»-tilnærming til Vision-produktene – noe vi gjenkjenner fra iPhone og iPhone Pro eller MacBook Air og MacBook Pro. Gurman har imidlertid ikke sagt noe om prisen for den rimeligere modellern.

Med tanke på den hjerteskjærende prislappen til Vision Pro, er det naturlig å ønske seg en rimeligere utgave av headsettet Apple Vision. Med tanke på våre korte erfaringer med headsettet, er det ingen tvil om at Apple kan forandre markedet for AR/VR radikalt. Men som med all anen teknologi som skal forandre verden, må den være tilgjengelig.

Apple har ikke det som skal til

Men vet egentlig Apple hvordan man lager billig maskinvare? Den monsterdyre M2 Mac Pro som ble avduket under WWDC 2023 styrker oss ikke i troen. Basisutgaven av iPhone 14 kan koste rundt 15 000 kroner i sin mektigste konfigurasjon, og Apple har hatt en stigende kurve når det gjelder prisene på MacBook-maskiner.

Hvis Apple endrer kursen og på neste års WWDC avslører at den «billige» versjonen av headsettet Apple Vision koster fra 1000 amerikanske dollar, er det ikke i nærheten av tilgjengelig. Verdens bestselgende headset er tross alt PlayStation VR, som også er blant de aller billigste modellene på markedet.

Det er uansett snakk om mye penger for et produkt som ikke fullt ut kan erstatte laptopen eller mobilen. Vi kan vanskelig se for oss at Apple Vision-produktene vil kunne forsvare det ekstremt nisjepregede prisnivået overfor andre enn svært velstående forbrukere.

Apple vil ha oss til å tro at Vision Pro er et perfekt og allsidig produktivitetsverktøy – men det er altfor dyrt. (Image credit: Apple)

Apple er ikke de eneste som har kastet seg på VR/AR-toget. Under hovedinnlegget på MWC 2023 tidligere i år, var foredragsholderne ivrige på at kroppsnær teknologi skulle erstatte mobiltelefoner. Men det er vanskelig å se dette for seg. En mobiltelefon kan gjøre mye som headset ikke får til. For eksempel få plass i en vanlig lomme.

Men kanskje vi en dag vil begynne å bruke kraftige smartbriller, slik eat vi ikke lenger vil ha behov for mobiler, laptoper eller TVer. Men dette er nok et godt stykke unna. Og Apple vil nok ikke være den fremste pådriveren for denne utviklingen.