Oppdatering kan gjøre Galaxy Watch bedre for deg med tatoveringer

Samsung arbeider med å forbedre evnen til Galaxy-klokkene til å gjøre biometriske avlesninger på tatovert hud.

Her bygger vi videre på en oversettelse som opprinnelig ble utført av SamMobile, ettersom opplysningene opprinnelig stammer fra en moderator på et offisielt koreansk Samsung-forum. I et svar til en bruker som hadde problemer med å få en Galaxy Watch 5 til å fungere på håndleddet sitt, hevder moderatoren at selskapets utviklere arbeider med å finne ut hvordan de kan forbedre denne kroppsnære enhetens evne til å lese av huden. Det vil imidlertid ta litt tid før en slik patch dukker opp, ettersom den først kommer på banen «i løpet av andre halvår av 2023». Ved lanseringen skal altså tatoverte brukere av Samsungs kroppsdings problemfritt motta varsler.

Det er verdt å nevne at teknologigiganten ligger an til å holde sitt neste Unpacked-arrangement mot slutten av juli, i Seoul i Sør-Korea. Der venter vi å oppleve avdukingen av en mengde spennende produkter, blant annet Galaxy Watch 6 i tillegg til introduksjonene av både One UI Watch 5 og Wear OS 4. Det første av disse to sies å skulle komme med en rekke nye aktivitetsfunksjoner, som «løpeanalyse i sanntid og intervalltreningsprogrammer som kan brukertilpasses», blant mye annet.

Vi mener at det å ordne opp i dette problemet med avlesing av tatovert hud passer godt med Samsungs mål for One UI Watch 5. Oppdateringen av programvaren skal angivelig bli tilgjengelig til lanseringen av Galaxy Watch 6, så vi får se hva som skjer da. Eller den kan bli gjort tilgjengelig de nærmeste månedene i etterkant av lanseringen.

En løsning på problemet med tatoveringene

Vanskeligheten med tatoveringer er ikke noe som bare preger Galaxy-klokkene. Dette er noe alle kroppsdinger sliter med. Ifølge en brukerstøtteside for Apple Watch, uttaler Apple at «blekket, mønsteret og metningen i enkelte tatoveringer kan [faktisk] blokkere lyset fra å nå sensoren, slik at det blir vanskelig å få pålitelige avlesninger». Wearables-ansvarlig Matt Evans her hos TechRadar forteller at blekket kan forstyrre det infrarøde lyset, noe som skaper problemer. Det er ennå uvisst om Apple eler andre smartklokkeprodusenter har planer om å ta tak i vanskelighetene tatoveringer skaper. Det kan hende de endrer planer hvis det viser seg at Samsung kommer med en vellykket løsning.

I mellomtiden kan du jo prøve ut en av løsningene som finnes der ute på det store nettet. En Reddit-bruker anbefaler at man benytter en klistrelapp i epoxyharpiks, noe man kan finne i en faghandel. Lappen fester man på sensoren på baksiden av en Galaxy Watch, og dette skulle løse deteksjonsproblemet. Man kan også bruke en smart-ring. Tredje generasjon av Oura-ringen kan gjøre mer enn å bare spore brukerens søvnmønster. Den leveres med pulsmåler og Sp02-sensor, slik at man «får et mer presist bilde av den generelle velværetilstanden».

