Samsung Galaxy Watch 6: Nyheter, lekkasjer og alt vi vet så langt

Vi venter at Samsung Galaxy Watch 6 dukker opp i løpet av dette året. Vi fanger ikke opp like mange rykter som for Galaxy Z Flip 5 og Galaxy Z Fold. Likevel har vi nok rykter å gå på, som sammen vår erfaring med å dekke Samsungs produkter de senere årene gir oss et omtrentlig inntrykk av hva vi kan vente oss når selskapet kommer med arvtagerne til Samsung Galaxy Watch 5 og Galaxy Watch 5 Pro.

Nedenfor finner du alt vi vet om Samsungs kommende wearables, inkludert alle lekkasjene og ryktene vi har snappet opp så langt. Vi vurderer også om disse modellene har muligheten til å slå seg inn på vår toppliste over de beste smartklokkene (Åpnes i ny fane).

Samsung Galaxy Watch 6: Rett på sak

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Hva er dette? Samsungs 2023-generasjon av smartklokker

Samsungs 2023-generasjon av smartklokker Når kommer den? Trolig i august 2023

Trolig i august 2023 Hvor mye vil den koste? Usikkert, men det blir trolig en prisøkning fra Galaxy Watch 5 og 5 Pro.

Samsung Galaxy Watch 6: Pris og lanseringsdato

Samsung avduker gjerne sine nyeste Galaxy Watch-modeller under selskapets Unpackes-arrangementer. Disse arrangeres vanligvis i februar og august. Klokkene pleier å inngå i lanseringer av en rekke høyprofilerte produkter, og det blir neppe annerledes i år. Under Unpacked August 2023 venter vi oss blant annet Galaxy Z Flip 5 , Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Tab S9 .

Når det gjelder prisen, er det ennå ingen rykter som har antydet noe om hva Samsung Galaxy Watch 6 kommer til å koste. Vi kan imidlertid se på hva de nåværende modellene kostet ved lansering, da Galaxy Watch 5 (Åpnes i ny fane) kostet fra 3290 kroner og Galaxy Watch 5 Pro (Åpnes i ny fane) kostet fra 4990 kroner. Vi regner med at det vil komme en viss prisøkning sammenlignet med dette.

Samsung Galaxy Watch 6: Kommer det Pro- eller Classic-modeller?

(Image credit: Future)

Det er ennå ikke klart om Samsung vil lansere Galaxy Watch 6 med den samme distinksjonen mellom originalmodellen og Pro-versjonen som i nåværende generasjon. I klokkens fjerde generasjon fikk vi Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic, mens femte generasjon ga oss Galaxy Watch 5 og Watch 5 Pro. Selskapet kan finne på å fortsette med samme type modeller som i den nåværende generasjonen, men de har ikke vært konsekvente fra år til år.

Enkelte meldinger typer på at Samsung vil lansere Watch 6 og Watch 6 Pro. Hvis dette stemmer, vil selskapet kanskje hente opp igjen de samme størrelsene som man fikk med Watch 5 og Watch 5 Pro, med bare små forandringer i urkasser og ytterkanter.

Tipseren Ice Universe (Åpnes i ny fane) hevder at Samsung vil slanke ytterkanten til Watch 6 Pro og dessuten hente opp igjen den roterende rammen fra Watch 4 Classic. Når det gjelder Watch 6, er det færre rykter å hente opplysninger fra, men det sies at batteriet skal bli større.

Samsung Galaxy Watch 6: Nyheter og lekkasjer

I skrivende stund er det ikke kommet så mange lekkasjer om Watch 6 ut over meldingene vi har omtalt ovenfor. Vi kan oppsummere med at Samsung ventes å skulle lansere to smartklokker til høsten, nemlig Galaxy Watch 6 og 6 Pro. Sistnevnte skal få den roterende ytterkanten Samsung sist benyttet på Galaxy Watch 4 Classic. Prisen vet vi ikke noe om, men vi kan nok vente oss en liten prisøkning.

Det er kommet en melding (Åpnes i ny fane) som hevder at Samsung vil gi Watch 6-serien en Exynos W980-prosessor, en oppgradering fra W920-varianten som de to foregående generasjonene er utrustet med. Den nye prosessorbrikken ventes å få en økning i ytelsen på rundt 10 %, i tillegg til større batterikapasitet på grunn av prosessorens økte effektivitet.

Samsung Galaxy Watch 6: Hva vi ønsker oss

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

En Galaxy Watch 6 Ultra

Apple var unektelig først ute med en Ultra-klokke, i form av Apple Watch Ultra (Åpnes i ny fane), men Samsung var tidlig ute med Ultra-modeller av mobiltelefoner, nettbrett og laptoper. Samsung er en ledende produsent av maskinvare, og det hadde vært spennende å se noe fra den kanten med like vanvittige spesifikasjoner som Apple Watch Ultra. Den ville utvilsomt slått seg kraftig inn på vår liste over de beste smartklokkene.

Forbedret programvare

Samsungs operativsystem OneUI Watch, som bygger på Googles Wear OS 3 (Åpnes i ny fane), er i seg elv temmelig bra, men vi savner tredjepartsapper som blant andre Starbucks og Delta. Samsung har utmerket seg gjennom å sikre gode partnerskap med tredjeparter til nettbrettene, som med Lumafusion og Galaxy Tab S8 (Åpnes i ny fane). Det hadde vært flott om Samsung utnyttet styrken i egen merkevare til å lokke flere og mer populære apper til Galaxy Watch 6 – og Pro eller Classic – nå i august.