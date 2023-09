Garmin Venu 3 er en sterk Apple Watch-utfordrer med 14 dagers batteritid

Garmin har avduket Garmin Venu 3, den nyeste modellen i deres livsstilsorienterte Venu-serie. Klokken leveres i to forskjellige størrelser og inkluderer Garmins avanserte nye søvnfunksjoner, inkludert Sleep Coach og «høneblunddeteksjon», treningsprofiler spesielt tilpasset rullestolbrukere og en batterilevetid på 14 dager. Garmin Venu 2 har for tiden topplasseringen i topplisten vår over de beste Garmin-klokkene, og Venu 3 ser ut til å bli enda bedre.

Garmin Venu 3 er tilgjengelig på markedet allerede. Standardmodelllen på 45 mm kan kjøpes direkte fra Garmins nettsider for 6199 kroner, og den samme prisen har den litt mindre Venu 3S p å41 mm. Venu oppgis å ha en batteritid på 14 dager i smartklokkemodus, med opptil 26 utelukkende i GPS-modus 3S har ikke helt den samme utholdenheten, med 10 dagers batteritid og 21 timer i GPS-modus.

Flere detaljer finner du i spesifikasjonslisten under, men ellers er de to klokkene ganske like, med AMOLED-skjermer, Corning Gorilla Glass 3, en rustfri stålkasse og en fiberforsterket polymerramme. Dette er alle standardegenskaper vi har blitt vant til med Garmin-klokker i mellomklassen.

Det som har endret seg er funksjonene, og mye handler om søvn. Sleep Coach tilbyr deg nå personlig tilpassede søvnråd, og setter opp trenings- og restitusjonsdataene dine i en ny graf. Høneblunder spores endelig automatisk. Du kan legge deg, og klokken vil kunne oppdage dette i løpet av få minutter og automatisk inkludere disse lurene i restitusjonsalgoritmen din. Ganske imponerende, egentlig. På toppen av dette får du også Garmins vanlige søvnfunksjoner som hudtemperaturmåling og sporing av variasjoner i pulsen.

Garmin Venu 3 har en rekke nye, imponerende egenskaper. (Image credit: Garmin)

Rullestolbaserte treningsprofiler tilbyr rullestolbrukere et utvalg skreddersydde treningsøkter og unik statistikk, inkludert antall ganger personen har rullet seg frem i løpet av dagen, varsler om sideveis vektoverføring og animerte treningsøkter på håndleddet. Det er først gang Garmin byr på noe slikt.

Disse får følge av andre nye treningsfunksjoner som å sette opp intervalltreningsøkter for løping og sykling. En innebygd høyttaler og mikrofon lar deg også ringe og motta anrop direkte fra håndleddet, akkurat som med de beste Apple Watch-modellene.

Garmin Venu 3: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Kategori Garmin Venu 3 (45 mm) Garmin Venu 3S (41 mm) Mål 45 x 45 x 12 mm 41 x 41 x 12 mm vekt 46 g med silikonrem 40 g Skjerm 1,4", 454 x 454 px AMOLED 1,5", 480 x 480 px AMOLED Urkasse Rustfritt stål, fiberforsterket polymer Rustfritt stål, fiberforsterket polymer GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batteri 14 dager, 26 timer i GPS-modus 10 dager, 21 timer i GPS-modus Internminne 8 GB 8 GB Tilkobling Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Vannbestandighet 5 ATM 5A TM

En overraskende tidlig lansering

Garmins plutselige kunngjøring av Venu 3 noen dager før IFA 2023, den største teknologimessen på denne tiden av året, var veldig overraskende. Det later imidlertid til at Garmin Venu 3 kan være en utrolig klokke, med en rekke nye ting som vi ikke engang hadde spådd.

Søvncoaching og lurdeteksjon var definitivt som ventet, ettersom vi hørte om det bare dager før kunngjøringen, men tillegget av rullestolfokuserte treningsfunksjoner er gode og uventede nyheter. I lang tid har rullestolidrettsutøvere hatt få meningsfulle måter å spore fremgan på, og med sporing av daglige skyv og dedikerte treningsmoduser betyr at rullestolbrukere har fått sin egen plass i Garmins designarkitektur.

Ellers er Garmins livsstilsorienterte funksjoner stadig i fremgang, med AMOLED-skjerm, forbedret søvnsporing (Apple-brukere må lade opptil to ganger om dagen for å få den typen tjeneste Garmin kan tilby i opptil to uker), og muligheten til å svare på samtaler. Garmin Connect-appen er også et utrolig treningsverktøy.

For alle treningsentusiaster er dette en virkelig interessant klokke, akkurat som forrige Venu, og den er dessuten en sterk Apple Watch-konkurrent. Det er ikke mye som har endret seg utvendig – men det forrige designet var allerede av høy klasse, så vi ser ingen grunn til å endre det. Vi gleder oss virkelig til å teste denne klokken.

