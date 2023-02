Lille du - Erina Stene og Ebba Mörner (Åpnes i ny fane)

Sarah møter Mats på en datingside, de innleder en kjærlighetshistorie. Mats er en anerkjent vitenskapsmann, mens Sarah tar en doktorgrad. De er perfekt for hverandre, og forholdet utvikler seg raskt. Mats vil gifte seg omgående, han er overlykkelig over at de venter barn. De reiser, kjøper seg et flott hus, og får det etterlengtede barnet sitt. Så går energien over i et kontrollbehov, og krenkelser og psykisk mishandling blir hverdagen.