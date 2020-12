Romjulssalget 2020: Årets siste store salg er i gang

Nå er det jul, og i dagene mellom julaften og nyttår får vi servert det etterlengtede romjulssalget. Dette er den perfekte tiden for å kjøpe det du ikke fikk i julegave, eller som du ikke har fått anledning til å skaffe deg ennå.

Romjulssalget tar til straks etter at julegavepapiret er ryddet av veien, og det forlenges gjerne over årsskiftet til et solid nyttårssalg. De fleste gode tilbudene er imidlertid bare tilgjengelige så langt lageret rekker, så ikke vent for lenge hvis du har funnet noe du virkelig ønsker deg.

Du vil finne utrolige rabatter på alt fra TV-er, mobiltelefoner og høyttalere til datamaskiner. Men ikke alle tilbud er like gode, selv om det kan se slik ut ved førte øyekast – det finnes dessverre juksetilbud der ute.

Derfor har vi i TechRadar samlet de beste reelle tilbudene nedenfor. Hvis du planlegger å handle under romjuls- og nyttårssalget, kan du sjekke inn her når det er tid for å få en kjapp oversikt over alle de beste tilbudene.

Her er de beste tilbudene fra romjulssalget 2020:

Her finner du de beste tilbudene fra romjulssalget. Sjekk gjerne innom med jevne mellomrom!

GoPro HERO7 Black | 2890 ,– 2200,– | 24 % | OutNorth

Skal man være helt ærlig, så har det ikke vært de helt store forskjellene mellom toppkameraene fra GoPro de siste årene. Derfor er det gledelig at nå HERO7 Black endelig kryper ned mot 2000 kroner.Se tilbud