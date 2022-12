iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: de grote smartphone wedstrijd

Elk jaar komen de grootste smartphones van zowel Apple als Samsung.

In 2022 komt dat neer op een confrontatie tussen de iPhone 14 en de Samsung Galaxy S22. Dus welke smartphone is beter?

Er zijn evenveel verschillen als gemeenschappelijke punten tussen deze twee telefoons. Ze tegenover elkaar zetten, zorgt voor een interessante strijd.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: prijs en beschikbaarheid

Apple heeft op 7 september 2022 de gehele iPhone 14-serie onthuld, waaronder de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

De iPhone 14 ging op 9 september in de voorverkoop en is sinds 16 september verkrijgbaar. Hij begint bij 1.019 euro voor het 128GB-model, de 256GB-versie is 130 euro duurder en voor de grootste versie met 512GB tel je zo’n 1.409 euro neer.

De Samsung Galaxy S22 is per 25 februari verkrijgbaar. De onthulling vond op 9 februari plaats, wat ook het moment was dat de pre-orders live gingen.

De Galaxy S22 met 128GB opslag is verkrijgbaar voor 849 euro, en voor de versie met 256GB opslag betaal je 899 euro.

Er zit ook ruim zeven maanden tussen deze smartphones, wat betekent dat je de Samsung Galaxy S22 vaak nog goedkoper kunt vinden als je goed rondkijkt.

De iPhone 14 ziet er goed uit, behalve de notch (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: design

De iPhone 14 lijkt veel op de iPhone 13 en de iPhone 12 daarvoor. Hij heeft dezelfde vorm, dezelfde platte glazen voor- en achterkant en hetzelfde platte aluminium frame.

Hoewel de twee telefoons niet op elkaar lijken, is het een vergelijkbaar verhaal voor de Samsung Galaxy S22, die min of meer hetzelfde gewelfde ontwerp heeft als de Samsung Galaxy S21.

De telefoon van Samsung is rondom een fractie kleiner dan de iPhone 14, met afmetingen van 146 x 70,6 x 7,6 mm vergeleken met de 146,7 x 71,5 x 7,8 mm van de iPhone. De Galaxy S22 is ook iets lichter met 168 gram (tegen 172 gram).

De Samsung Galaxy S22 is iets lichter (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Beide telefoons zijn IP68-gecertificeerd, maar we geven de iPhone 14 de voorkeur vanwege de stevigheid van het display. Apple heeft een schermcover van keramisch glas gebruikt, die schijnbaar sterker is dan het generieke Corning Gorilla Glass Victus+ van de Galaxy S22.

Een ander belangrijk verschil in ontwerp is de plaatsing van de selfiecamera. De iPhone 14 heeft een vrij dominante en opdringerige notch die een groot deel van de bovenkant van het scherm in beslag neemt. De Galaxy S22 heeft een compactere selfiecamera in een punch-hole.

Qua kleurenopties is de iPhone 14 verkrijgbaar in het paars, blauw, midnight, starlight en rood. De Galaxy S22 geeft je meer opties: Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet en Cream, afhankelijk van je regio.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: display

Beide telefoons geven je een 6,1 inch OLED-scherm, met rijke, levendige HDR-kleuren. Vanaf dat punt verschillen de zaken echter behoorlijk.

Het display van de iPhone 14 wint het op pure scherpte, met een resolutie van 1170 x 2532 in vergelijking met de 1080 x 2340 van de Galaxy S22. Het is geen enorm verschil, maar het zorgt ervoor dat kleine tekst er scherper uitziet op de iPhone.

Aan de andere kant is het scherm van de Galaxy S22 veel vloeiender dan dat van zijn rivaal. Samsung's ondersteuning voor een refresh rate van 120Hz overtreft de 60Hz van de iPhone 14 ruimschoots.

Samsung's smartphone heeft een veel hoger refresh rate (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het scherm van de Samsung Galaxy S22 wordt ook iets helderder, met een piekhelderheid van 1.300 nits vergeleken met de 1.200 nits van de iPhone 14. Ze liggen echter dicht bij elkaar.

Samsung heeft een ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm geplaatst, terwijl Apple volledig vertrouwt op zijn Face ID-systeem in de notch. Dit is grotendeels een kwestie van voorkeur. Wil je je telefoon ontgrendelen en betalingen verifiëren met een blik of een aanraking?

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: camera's

De iPhone 14 heeft een dubbele 12MP camera voor groothoek- en ultra-groothoekfotografie. Samsung heeft een 50MP primaire camera, een 12MP groothoekcamera en een 10MP telecamera met 3x optische zoom.

Afgezien van de numerieke verschillen lijkt Apple over de beste sensor te beschikken. Dit is feitelijk dezelfde hoofdsensor als die van de iPhone 13 Pro met 1,9µm pixels en profiteert van een f/1.5 diafragma en een geavanceerd sensorshiftbeeldstabilisatie.

De nieuwe Photonic Engine van Apple zorgt voor nog meer kracht bij weinig licht en past het Deep Fusion-proces eerder in de opname toe.

De iPhone 14 heeft een krachtige camera, maar er ontbreekt een telefotolens (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De primaire camera van Samsung is geen miskleun, met een gloednieuwe 50MP sensor en een f/1.8 diafragma.

Beide telefoons geven je een 12MP groothoekcamera, en leggen daarmee prima foto's vast. De Galaxy S22 heeft natuurlijk een streepje voor bij ingezoomde foto's, terwijl de iPhone 14 moet bijsnijden op zijn hoofdsensor.

Apple heeft de 12MP selfiecamera van de iPhone 14 verbeterd door autofocus toe te voegen en een groter f/1.9 diafragma te leveren. Volgens Apple resulteert dit in superieure scherpstelling bij weinig licht bij selfies en groepsfoto's die van verder weg kunnen worden gemaakt.

Dankzij de autofocus kan de selfiecamera van de iPhone zich qua scherpte meten met die van de Galaxy S22.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: specs en prestaties

De processor van de iPhone 14 was bij de release een beetje teleurstellend. Hij behoudt dezelfde A15 Bionic chip als de vorige generatie, terwijl de iPhone 14 Pro overgaat op de A16 Bionic.

De A15 Bionic blijft echter een betere chip dan die van de Samsung Galaxy S22, over welk model je het ook hebt. Afhankelijk van waar je je Samsung haalt, krijg je een Snapdragon 8 Gen 1 of een Exynos 2200 chipset. In Nederland en België krijg je (helaas) altijd de minder sterke Exynos 2200.

Dit zijn allebei 4 nm-chips (tegen de minder efficiënte 5 nm van de A15 Bionic) met ongeveer evenveel vermogen. Maar geen enkele chip van de iPhone 14 kan tippen aan de CPU of GPU, althans volgens onze benchmarks.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Elders wordt de iPhone 14 geleverd met 6GB RAM, tegenover 8GB van de Galaxy S22. De verschillen tussen iOS en Android maken directe vergelijkingen echter vrij zinloos.

Wat telt is dat beide telefoons extreem snel en responsief zijn en met gemak high-end games aankunnen. Qua opslagruimte biedt de iPhone 14 je 128GB, 256GB en 512GB. Bij de Galaxy S22 kun je alleen kiezen uit 128GB of 256GB.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: batterij

De iPhone 14 wordt geleverd met een 3.279mAh batterij, terwijl de Galaxy S22 een 3.700mAh batterij heeft. Maar de smartphones werken anders, dus de vergelijking zegt niet alles.

We kregen ongeveer 12 uur batterijduur van de Samsung Galaxy S22 bij gevarieerd en bijna constant gebruik, terwijl onze reviewer meldde dat de batterij van de iPhone 14 meer dan een volledige dag meegaat na één keer opladen.

Geen van beide telefoons imponeert op het gebied qua oplaadcapaciteit. De Galaxy S22 ondersteunt alleen 25W bedraad opladen, terwijl de iPhone 14 alleen 20W opladen ondersteunt. Geen van beide telefoons wordt geleverd met een oplader in de doos.

Beide telefoons ondersteunen Qi-draadloos opladen. Je krijgt 15W bij Samsung en 7,5W voor de iPhone. De iPhone ondersteunt wel tot 15W draadloos opladen, maar alleen als je investeert in een speciale MagSafe-oplader.

De iPhone 14 is beter voor sommigen, maar niet voor iedereen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Conclusie

We gaven beide telefoons 4 sterren in 2022, wat aangeeft hoe gelijkwaardig ze zijn. Beiden zijn rond dezelfde prijs, zijn vergelijkbaar in grootte en gewicht, en hebben allebei een 6,1 inch AMOLED displays.

Het scherm van de Galaxy S22 reageert beter, maar het scherm van de iPhone 14 is scherper. De iPhone 14 heeft ook een voorsprong op het gebied van kracht en uithoudingsvermogen, en zijn hoofdcamera is indrukwekkender dan zijn tegenhanger. De telefoon van Samsung geeft je echter een speciale telefoto-camera en heeft geen opdringerige notch.

Uiteindelijk zijn beide telefoons incrementele upgrades van hun directe voorgangers. We kunnen hier niet echt een duidelijke winnaar aanwijzen, dus het komt erop aan welk ontwerp en besturingssysteem je verkiest.