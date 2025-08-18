We hebben een van de helderste OLED TV's getest, maar er zit een addertje onder het gras

We zijn momenteel de Panasonic Z95B OLED TV aan het testen en op het eerste gezicht is het een zeer indrukwekkende tv met extreem helder Primary RGB Tandem-paneel. De gemeten helderheid van de Z95B ligt op hetzelfde niveau als die van andere tv's met dit paneel, zoals de LG G5.

De hoge helderheid is een van de factoren die bijdragen aan het indrukwekkende beeld van de Z95B. Helaas zou je niet weten dat Panasonics nieuwe premium OLED TV zo'n hoge helderheid heeft als je de Filmmaker Mode gebruikt. Deze modus raden we over het algemeen aan, omdat deze de meest nauwkeurige beeldkwaliteit biedt.

De cijfers

Image 1 of 2 (1) Het beeld op de Panasonic Z95B (links) is aanzienlijk minder helder dan dat op de LG G5 (rechts) wanneer beide tv's zijn ingesteld op Filmmaker Mode. (Image credit: Future) De helderheidsniveaus zijn gelijk wanneer de helderheidsinstelling van de Z95B op het maximum wordt gezet, maar die aanpassing gaat ten koste van de nauwkeurigheid. (Image credit: Future)

De piekhelderheid van de Z95B in de standaard Filmmaker Mode is verrassend laag. Dat geldt zowel voor bronnen met standaard dynamisch bereik (SDR) als voor bronnen met hoog dynamisch bereik (HDR). Hoe laag precies? Op een 10% wit HDR-patroon haalt de tv 992 nits en op het volledige scherm wordt dit 347 nits. Bij een standaard dynamisch bereik haalt de Z95B nog maar 78,8 nits op een 10%-patroon en 78 nits op het volledige scherm.

Om deze cijfers in context te plaatsen: de LG G5, een tv die hetzelfde OLED-scherm gebruikt, haalde respectievelijk 2268 en 331 nits bij dezelfde helderheidstesten met HDR en respectievelijk 327 en 286 nits bij dezelfde testen met SDR.

Als we deze cijfers bekijken, levert de LG G5 in Filmmaker Mode een HDR-beeld dat meer dan twee keer zo helder is als dat van de Panasonic Z95B. Bij SDR-content is de LG G5 zelfs vier keer helderder.

Dat is een aanzienlijk verschil en dat is echt te zien wanneer je de twee tv's naast elkaar vergelijkt. We stelden bijvoorbeeld beide tv's in op hun standaard Filmmaker Mode-instellingen en toen we referentieclips van 4K Blu-rays bekeken, vonden we het beeld veel helderder en levendiger op de LG G5. Het beeld van de Z95B zag er daarentegen zeer nauwkeurig uit, maar oogde vaag tegenover de LG G5.

Een andere tv-test wees eveneens uit dat de Panasonic Z95B een lagere helderheid levert in vergelijking met zijn concurrenten. In onze grote OLED TV-strijd hebben we nieuwste modellen van Samsung, LG, Sony en Panasonic vergeleken. Hier gaf ons testpanel aan dat de Panasonic er saai uitzag tegenover de Samsung S95F en LG G5.

Is de extra helderheid het waard?

De Panasonic Z95B (uiterst rechts) presteerde over het algemeen minder goed dan de andere modellen in onze groepstest, hoewel hij op de tweede plaats eindigde na de Samsung S95F (uiterst links) in het onderdeel met zwartniveaus/donkere films. (Image credit: Warner Bros. / Future)

In onze vergelijking tussen de Panasonic Z95B en de LG G5 werd de luminantie (helderheid) van de Z95B, die standaard was ingesteld op 70 in de Filmmaker Mode, na de eerste vergelijking verhoogd naar de maximale instelling van 100. Bij deze instelling zag het beeld van de Panasonic er even helder uit als dat van de LG. Er werd echter opgemerkt dat de extra helderheid ten koste ging van de nauwkeurigheid van het beeld.

Om te bepalen hoe helder het beeld van de Panasonic Z95B precies wordt in de Filmmaker Mode met de luminantie-instelling op het maximum, hebben we nog een reeks metingen uitgevoerd. In dit geval was de HDR-piekhelderheid van de Z95B gestegen tot 2240 nits, ongeveer hetzelfde niveau als de LG G5 in de standaard Filmmaker Mode-instellingen.

Dus de Panasonic kan even helder worden als de LG. Maar is dat wel de juiste keuze? Als onderdeel van de tweede reeks metingen hebben we de EOTF-tracking (het HDR-equivalent van gamma) van de Z95B in Filmmaker Mode vergeleken met de luminantie ingesteld op 70 (de standaardinstelling) en vervolgens op 100 (het maximum).

Met de luminantie ingesteld op het maximum was de EOTF-tracking van de Z95B aanzienlijk minder nauwkeurig, met hogere Delta-E-waarden (de foutmarge tussen de testpatroon en wat er op het scherm wordt weergegeven) over het volledige helderheidsbereik. De standaardinstelling van 70 daarentegen liet een nauwkeurige EOTF-tracking zien en aanzienlijk lagere Delta-E-waarden. Deze metingen bevestigen het verlies aan beeldnauwkeurigheid.

Betekent dit dat het beeld van de Panasonic OLED er niet goed uitziet bij maximale helderheid? Niet per se. Het is heel goed mogelijk dat de Pansonic beter zou hebben gepresteerd in onze grote OLED TV-strijd met hogere luminantie-instellingen. De metingen laten echter wel de beperkingen zien van presets zoals Filmmaker Mode, die is gemaakt om kijkers eenvoudig een film te laten ervaren zoals de regisseur het bedoeld heeft.

Over het algemeen raden we Filmmaker Mode nog steeds aan, maar verwacht niet dat je peperdure nieuwe tv zijn maximale helderheid benut. Wees er dus op voorbereid de lichten te doven en gordijnen te sluiten als je optimaal wil genieten van een film.