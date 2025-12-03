We vergeleken twee totaal verschillende soundbars met Dolby Atmos: deze zouden we zelf kopen

Wanneer we audioproducten testen, is de geluidskwaliteit het allerbelangrijkste. Soundbars horen hier ook bij en die vergelijking kan lastiger zijn dan je denkt. Zo heb je de Sonos Arc Ultra met een adviesprijs van 999 euro en de JBL Bar 1000 MK2 met een adviesprijs van 1.149 euro. Hoewel deze twee slechts 150 euro in prijs verschillen, is de Arc Ultra één soundbar, terwijl de Bar 1000 MK2 een soundbar met subwoofer én achterspeakers is.

Als je alleen naar de specificaties en functies kijkt, lijkt de Bar 1000 MK2 daarom de duidelijke winnaar. Hij heeft niet alleen meer speakers, maar ook meerdere HDMI-ingangen, wordt geleverd met een afstandsbediening en bevestigingsmateriaal voor wandmontage. Verder is hij compatibel met DTS:X en Google Cast. De Sonos Arc Ultra heeft dit alles niet. Dan is de keuze snel gemaakt toch? Zo eenvoudig is het echter niet.

Een totaalpakket of in de toekomst uitbreiden?

De Sonos Arc Ultra is één soundbar die je kan uitbreiden met een sub en extra speakers, allemaal los aan te kopen. (Image credit: Future)

De eerste vraag is wat je precies verwacht van een soundbar. Ben je op zoek naar een alles-in-één pakket dat je daarna niet meer wil aanpassen of wil je een soundbar waar je nog het een en ander aan kan toevoegen na verloop van tijd? Als je tot de laatste categorie behoort, is Sonos de betere optie. De Arc Ultra wordt niet geleverd met een subwoofer of surroundspeakers, maar is compatibel met meerdere Sonos-producten. Zo kan je zelf kiezen hoe en wanneer je je soundbar uitbreidt in plaats van de speakers in de doos te moeten gebruiken.

Deze flexibiliteit en keuzemogelijkheid kost wel wat. Zelfs als je slechts één Sonos Era 300 toevoegt aan de Arc Ultra, betaal je al meer dan voor de JBL-soundbar. Als je echter niet tevreden bent met het geluid van de sub en achterspeakers die in de doos van de JBL Bar 1000 MK2 zitten, heb je pech. Je moet deze speakers gebruiken en kan ze niet vervangen met andere modellen.

Mag ik deze dans?

De Sonos-app heeft integraties met bijna elke muziekstreamingdienst. (Image credit: Peter Hoffmann)

Het belangrijkste doel van een soundbar is beter geluid bij je favoriete films en series. Als je een duizend euro uitgeeft aan een luidspreker, moet die meer kunnen dan alleen films tot leven brengen. Het is geen overbodige luxe dat muziek ook goed klinkt.

De geluidskwaliteit moet de belangrijkste factor zijn en je moet nadenken over hoe je muziek wilt afspelen. Als je een Spotify-gebruiker bent, geen persoonlijke muziekcollectie op je computer hebt staan en geen interesse hebt in een abonnement op andere diensten, dan voldoen zowel de Sonos Arc Ultra als de JBL Bar 1000 MK2 aan je behoeften. Je hebt rechtstreeks vanuit de Spotify-app toegang tot beide soundbars, makkelijker kan het niet.

Als je daarentegen meerdere diensten gebruikt en een uitgebreide persoonlijke collectie digitale muziek hebt, is de Sonos-app veelzijdiger dan de JBL-app. De Sonos-app werkt met vrijwel elke muziekdienst, zelfs Apple Music en Spotify, zodat je vanuit één app naar verschillende bronnen kunt luisteren. Bovendien kun je afspeellijsten maken waarin nummers van alle diensten worden gecombineerd.

De JBL One-app bevat minder functies dan de Sonos-app. (Image credit: Future / Simon Cohen)

Toch is Sonos niet perfect. Zo biedt het geen ondersteuning voor Google Cast en Tidal Connect, wat betekent dat sommige muziekdiensten niet op de hoogste kwaliteit kunnen streamen (bijvoorbeeld bij samplefrequenties boven 48 kHz). Met de Bar 1000 MK2 kun je streamen tot 96 kHz.

Hoe zit het trouwens met de rest van je woning? Sonos staat bekend om zijn multi-room audio. Nieuwe apparaten toevoegen duurt minder dan drie minuten en elke nieuwe speaker kan worden bediend vanuit de Sonos-app. Multi-room is niet de sterkste kant van JBL. Het instellen van nieuwe JBL wifi-speakers is een fluitje van een cent in de JBL One-app, maar als je ze vanaf één interface wilt bedienen, moet je Google Home of Amazon Alexa gebruiken.

Dolby Atmos

De naar boven gerichte speakers in de Sonos Arc Ultra klinken indrukwekkend met Dolby Atmos (Image credit: Future)

Een van de leukste dingen aan een Dolby Atmos-soundbar is de mogelijkheid om naar Dolby Atmos-muziek te luisteren. Zowel de Arc Ultra als de Bar 1000 MK2 kunnen Dolby Atmos-muziek afspelen vanaf streamingapparaten. Ze hebben ook rechtstreeks toegang tot Atmos-content via muziekdiensten. De Arc Ultra kan daarnaast nog Atmos streamen vanaf Apple Music en Amazon Music, terwijl de Bar 1000 MK2 alleen werkt met de Atmos-collectie van Tidal.

Als je een Apple Music- of Amazon Music-account hebt, kun je Dolby Atmos rechtstreeks naar de Arc Ultra streamen via de Sonos-app. Voor Tidal heb je nog steeds een smart tv (of streaming box/stick) nodig met de juiste versie van de Tidal-app voor dat platform.

Ieder poortje heeft zijn kabeltje

JBL biedt veel meer HDMI-poorten dan Sonos. (Image credit: Future / Simon Cohen)

Sonos richt zich sterk op eenvoud en dat is niet alleen een goede zaak. De aansluitingen van de Arc Ultra zijn zo eenvoudig als maar kan: één HDMI eARC-poort. Dat is alles. Geen extra HDMI-ingangen, geen analoge ingangen en geen optische digitale ingangen (hoewel je dat laatste met een adapter kan oplossen).

Dit kan echter voor problemen zorgen binnen bepaalde opstellingen, vooral voor gamers. Om de beste game-ervaring met een PS5, Switch 2 of Xbox Series X te krijgen, moet je de console aansluiten op een HDMI 2.1-poort. Sommige tv's hebben maar twee van die poorten en de HDMI eARC-poort is er altijd één van. Als je dan een Sonos Arc Ultra, PS5 en Switch 2 hebt, kom je een aansluiting te kort.

De Bar 1000 MK2 verlicht dit probleem en vergroot zelfs het aantal beschikbare poorten met zijn drie HDMI-ingangen. Als je tv zonder Dolby Atmos hebt, heeft deze opstelling een verborgen voordeel: door een mediaspeler met Dolby Atmos op een van deze ingangen aan te sluiten (in plaats van op de tv), krijgt je het beste van twee werelden: Dolby Atmos in Dolby TrueHD-kwaliteit en 4K HDR-video met Dolby Vision. De Arc Ultra kan daarentegen alleen werken met het audiosignaal van je tv.

Verrassend geluid

Sonos Arc Ultra met Sonos Sub en twee Sonos Era 300 speakers (Image credit: Future)

Met de meegeleverde subwoofer en afneembare surround speakers zou je denken dat de JBL Bar 1000 MK2 een betere geluidskwaliteit heeft dan de Sonos Arc Ultra. Dat is niet wat we hoorden toen we deze twee naast elkaar vergeleken.

De grootste verrassing waren de lage frequenties. We beweren niet dat de Arc Ultra net zo laag en krachtig kan klinken als de subwoofer van de Bar 1000 MK2 met zijn enorme 10-inch driver, maar de Sound Motion-woofer van de Arc Ultra met zijn dubbele membraan, vier motoren en dubbele versterking is verbluffend.

Hoewel hij niet zo krachtig is dat hij ramen doet trillen, is het lage bereik van de Arc Ultra echt bioscoopwaardig en geeft hij actiescènes een meeslepende ervaring die je helemaal in beslag neemt. Hij is zo krachtig dat we gebruikers van een Arc Ultra adviseren om surroundspeakers aan te schaffen voordat ze in een subwoofer investeren.

Anderzijds is het onmogelijk om de meerwaarde van achterspeakers te negeren. Hoewel een losse soundbar nog goed kan omgaan met hoogte-effecten en geluiden aan de zijkanten in beeld geplaatst zijn, kunnen ze het effect van geluiden die zich achter je afspelen niet weergeven. Met de afneembare speakers van de Bar 1000 MK2 was de surround sound merkbaar beter dan dat van de Arc Ultra. Dat gezegd zijnde, levert de Arc Ultra indrukwekkend werk op het gebied van virtueel surround sound en zijn de hoogte-effecten beter gedefinieerd dan die van de Bar 1000 MK2.

De afneembare speakers van de JBL Bar 1000 MK2 (Image credit: Future / Simon Cohen)

De Arc Ultra overtreft de Bar 1000 MK2 op het gebied van dialoog- en muziek. Zoals we al eerder opmerkten, is het belangrijkste onderdeel van een soundbar het geluid. Tegenwoordig zijn dialogen een grote uitdaging, vooral nu streamingdiensten ons doen afstappen van traditioneel tweekanaalsgeluid naar 5.1 of hoger surround sound. De Arc Ultra doet uitstekend werk door dialogen te scheiden van de rest van de mix en ze te versterken. Sonos heeft zelfs een functie die dialogen nog meer versterkt toegevoegd via een software-update in mei van dit jaar. Dat wil niet zeggen dat de spraakhelderheid van JBL slecht is (die is eigenlijk best goed), maar hij is niet zo kristalhelder als die van de Arc Ultra.

Als je niet van plan bent om veel naar muziek te luisteren met je soundbar, is de Bar 1000 MK2 prima geschikt voor wat achtergrondmuziek. Wil je daarentegen echt ten volste genieten van je muziek, dan is de Arc Ultra een betere keuze. De Bar 1000 MK2 heeft bijvoorbeeld moeite met de middentonen en de hoge tonen hebben de neiging om schril en schel te klinken, vooral bij hogere volumes.

De Arc Ultra is daarentegen in bijna elk opzicht de betere keuze voor muziek. Dolby Atmos Music is op zichzelf al een pluspunt en het wordt nog beter als je de soundbar combineert met twee Sonos Era 300 speakers. Perfect is het niet. We merkten dat sommige Dolby Atmos-tracks een ongewenst niveau van sisklanken in de hoge tonen kunnen hebben. Over het algemeen weergeeft de Arc Ultra tweekanaals- en surround sound in de typische stijl van het merk: warme tonen, goede details en definitie, met een mooie balans tussen de frequenties.

Wat is de juiste soundbar voor jou?

(Image credit: Future)

Uiteindelijk zijn zowel de Sonos Arc Ultra als de JBL Bar 1000 MK2 uitstekende Dolby Atmos-soundbars. Als je je eerste soundbar koopt of een oudere set-up vervangt, zal je hoe dan ook tevreden zijn met een van deze twee.

Gezien de voordelen van de Arc Ultra op het gebied van muziekstreaming, uitbreidbaarheid en de weergave van dialogen en muziek, raden we toch deze aan boven de Bar 1000 MK2, tenzij je op zoek bent naar een alles-in-één optie die je één keer instelt en daarna niet meer hoeft aan te raken. In dat geval is de Bar 1000 MK2 de betere keuze.