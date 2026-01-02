Samsung onthult nieuwe versie van compacte beamer

Samsung heeft zonet The Freestyle+ onthuld, de nieuwste AI-gestuurde draagbare beamer die is ontworpen voor een meer flexibele en gepersonaliseerde entertainmentervaring in diverse ruimtes. The Freestyle+ bouwt voort op het kenmerkende ontwerp van de originele The Freestyle en introduceert slimmere AI-mogelijkheden, verbeterde helderheid en uitgebreide entertainmentfuncties, zodat gebruikers vrijer kunnen genieten van content, met minimale instellingen of aanpassingen.

Een beamer mét AI

Het belangrijkste onderdeel van The Freestyle+ is AI OptiScreen, de AI-gestuurde schermoptimalisatietechnologie die het beeld automatisch aanpast aan verschillende ruimtes, zodat gebruikers gewoon kunnen richten, plaatsen en beginnen met kijken.

3D Auto Keystone corrigeert automatisch vervorming, zelfs bij projectie op ongelijke of niet-vlakke oppervlakken, zoals hoeken, gordijnen of schuine wanden. Real-time Focus past voortdurend de scherpstelling aan wanneer de projector beweegt of draait, waardoor het beeld helder en stabiel blijft zonder onscherpte of visuele ruis. Screen Fit past het beeld automatisch aan het scherm aan wanneer het wordt gebruikt met een compatibel projectiescherm. Wall Calibration analyseert ten slotte de kleur of het patroon van het projectieoppervlak en minimaliseert visuele afleiding voor een duidelijkere weergave

Extra helderheid, maar geen hogere resolutie

The Freestyle+ is ontworpen met draagbaarheid in gedachten en heeft dezelfde compacte, cilindervormige vorm als de vorige versies. Met 430 ISO-lumen levert hij bijna twee keer zoveel helderheid als de vorige generatie. Het 180-graden roterende ontwerp ondersteunt projectie onder vrijwel elke hoek, en dus ook muren, vloeren en plafonds, zonder extra bevestigingen of accessoires. Aan de resolutie verandert echter niets, want die blijft Full HD (1920 x 1080 pixels).

De nieuwe beamer gaat in loop van het eerste kwartaal van 2026 in de verkoop. De adviesprijs is momenteel nog niet bekend.