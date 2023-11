Pas op tijdens Black Friday: wij hebben verschillende 4K tv's getest en dit LED-paneel moet je vermijden

Bijna iedereen heeft wel eens gedroomd van een eigen thuisbioscoop in de woonkamer, waarschijnlijk met een gigantische tv aan de muur die veel te veel ruimte inneemt. Tot voor kort waren deze gigantische tv's (van 75 inch en meer) onbetaalbaar, maar de laatste jaren zijn deze grote schermen goedkoper geworden. Sommige 75-inch tv's kan je (met de juiste korting) al vinden voor 750 euro of minder.

Nu zullen deze goedkopere grote tv's het niet winnen van de beste tv's op de markt qua beeldkwaliteit en prestaties. De LG G3 en Samsung S90C zijn twee van de beste op de markt, met respectievelijk OLED- en QD-OLED-panelen. Die zijn allebei verre van betaalbaar, aangezien de 77-inch versie van de LG ongeveer 4.999 euro kost en die van de Samsung 4.199 euro. Veel mensen hebben de helft of een vierde van dat bedrag over voor een nieuwe tv.

Budgetmerken zoals TCL en HiSense, en zelfs bekendere merken zoals LG en Samsung, verkopen nu tv's van 75 inch en meer voor minder dan 1000 euro. Nu Black Friday eraan komt, zullen deze tv's nog goedkoper worden. Dat klinkt misschien heel mooi, maar je loopt ook het risico om een gigantische tv in huis te halen die uiteindelijk een teleurstellende beeldkwaliteit heeft. Wij delen daarom onze ervaring met goedkope 4K tv's, zodat jij geen miskoop begaat.

(Image credit: Future)

We hebben onlangs een van de goedkopere tv's in het aanbod van Samsung uitgeprobeerd, met name de Samsung CU8000 (75 inch). Die is uitgerust met een edge-lit LED-paneel, dat duidelijk niet op hetzelfde niveau zit als de populaire QLED-panelen. Dat type panelen zijn over het algemeen iets duurder en toch is het in dit geval slimmer om extra budget vrij te maken.

Tv's met edge-lit panelen hebben niet altijd de beste beeldkwaliteit en de uniformiteit van het zwarte tinten is vaak een echt probleem. Dit werd snel duidelijk tijdens onze review van de Samsung CU8000. Het feit dat we de versie van 75 inch hadden, maakte het zelfs erger en zorgde voor enorm veel backlight bleeding. Die term wordt gebruik bij panelen waarbij je aan de randen lichtere delen ziet vanwege het type backlight.

Hoe verleidelijk een grote tv ook kan zijn, je moet goed nadenken over welke tv je gaat kopen en op basis van onze ervaring zouden edge-lit tv's helemaal onderaan de lijst moeten staan.

Licht aan het einde van de tv

Tijdens de test waren we aangenaam verrast door de kleuren van de Samsung CU8000, die krachtig en levendig waren voor een goedkopere LED-tv. Op het niveau van OLED of zelfs QLED zat hij niet, maar hij deed goed zijn best. We zetten daarna een van onze favoriete films op, The Batman. Dit is geen film die je bij klaarlichte dag kijkt, dus we deden de lichten uit en dat gaf ons meteen de kans om de zwartniveaus goed te beoordelen. Daar begon het probleem. Zwart en schaduwen in The Batman waren grijs, het licht leek over het scherm te sijpelen en het beeld zag er troebel uit.

Dit is waar we zagen dat de uniformiteit van zwarte kleuren gewoon slecht was op de CU8000. We moesten echt goed ons best doen om te zien wat er werd getoond en daar wordt niemand blij van. Als de Samsung CU8000 een full array LED-verlichting met local dimming had, zou dit probleem meteen minder groot zijn. Local dimming wordt namelijk gebruikt om delen van de achtergrondverlichting te dimmen om de zwartniveaus te verbeteren.

(Image credit: Future)

Redders in nood: local dimming en full array LED

Zoals we hierboven aangeven, zijn local dimming en full array LED twee elementen die backlight bleeding kunnen voorkomen. Als je denkt dat je een goede tv-deal hebt gevonden, ga dan zeker naar de specificaties kijken. Bijna elke retailer geeft aan welk type paneel een tv gebruikt en of er local dimming aanwezig is.

Helaas leidt local dimming soms tot backlight blooming (een soort lichtring rond helderdere objecten in een donkere scène). De tv probeert dan delen van de achtergrondverlichting te dimmen om zwart zwarter te maken, terwijl tegelijkertijd de helderheid van witte highlights wordt verhoogd. De Samsung QN90C, een van de duurdere QLED TV's, had hier bijvoorbeeld een beetje last van.

Toch hoeven deze twee features geen bakken geld te kosten. Zo heeft de TCL QLED C643 zowel een full array LED-paneel als local dimming. De 55-inch versie van deze tv kost momenteel ongeveer 500 euro en als je wil upgraden naar de 75-inch versie dan ben je iets meer dan 1000 euro kwijt.

De prestaties van de local dimming zullen verschillen bij elke tv en helaas kunnen we niet elke tv ter wereld reviewen. Twee dingen zijn wel zeker: een tv met local dimming is beter dan een tv zonder local dimming en een full array LED-paneel is beter dan een edge-lit LED-paneel.

(Image credit: Future)

Kijk altijd naar de specificaties en (klanten)reviews

Hoe verleidelijk het ook is om deze Black Friday voor weinig geld een gigantische tv te kopen, zorg ervoor dat je eerst goed naar de specificaties kijkt. Om het allerbeste te krijgen, moet je kijken naar OLED, QD-OLED en mini-LED, maar dan moet je budget minstens 1000 euro zijn en als je grotere formaten wil, zelfs 2000 euro of meer (ja, ook als er kortingen zijn). Er is verder niets mis met QLED of LED, zolang ze de juiste extra functies hebben.

We durven edge-lit tv's zelfs volledig af te raden, vooral als je graag films kijkt in een verduisterde kamer. Het lijkt misschien geweldig om voor 500 euro een gigantische tv kopen tot je de daadwerkelijke beeldkwaliteit ziet. Hoe mooi ze ook lijken, als je naar donkere scènes kijkt, wil je snel de haren uit je hoofd trekken omdat je niet kunt zien wat er gebeurt.

Ten slotte zijn er in dit geval twee opties. Ofwel verhoog je je budget om een grotere tv met betere specs te kopen ofwel kies je voor een kleinere tv. Zo kost de 55-inch versie van de TCL QLED C643 ongeveer 500 euro, terwijl de 75-inch versie twee keer zoveel kost. Afgezien van het formaat zijn er bijna nooit verschillen tussen verschillende formaten van dezelfde tv. Je krijgt hetzelfde type paneel, dezelfde local dimming, dezelfde aansluitingen, dezelfde software...