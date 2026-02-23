HDMI-kabels uitgelegd: deze types zijn er en dit raadt onze expert aan

Als je op zoek bent naar een nieuwe HDMI-kabel om een gameconsole, soundbar of streamingapparaat op je tv aan te sluiten, dan heb je misschien al gemerkt dat er enorm veel opties zijn. Wat je waarschijnlijk ook hebt gemerkt, is dat de prijzen van deze kabels enorm kunnen verschillen. Sommige kabels kunnen zelfs honderden euro's kosten.

Als je al die verschillende opties ziet, kan dit in de eerste instantie een beetje overweldigend zijn, maar gelukkig is de zoektocht naar de juiste HDMI-kabel uiteindelijk vrij eenvoudig. Je kan ook al voor vrij weinig geld een prima HDMI-kabel in huis halen.

Aangezien we veel tv's reviewen, hebben we ook veel ervaring met allerlei verschillende HDMI-kabels. We hebben ze immers vaak nodig bij het aansluiten van de beste tv's en de beste soundbars. Hieronder vind je daarom uitleg over de verschillende types HDMI-kabels en geven we je een idee van hoeveel je echt moet uitgeven aan een HDMI-kabel.

HDMI: de basis

(Image credit: Amazon)

Als eerste is het van belang om te bepalen waar je je nieuwe HDMI-kabel voor nodig hebt en dan kan je kijken naar welk type het best is. We hebben recent een artikel over verschillende HDMI-poorten geschreven en veel van de belangrijkste specs die we in dat artikel besproken, zijn hier ook weer relevant.

Als je het meeste wil halen uit je soundbar of gameconsole, dan moet je op zoek naar een HDMI 2.1-kabel (48Gbps). Gelukkig zijn die kabels tegenwoordig niet meer zo heel duur. Je haalt zo'n HDMI 2.1-kabel met een lengte van 1 meter (over lengtes straks meer) al voor niet veel meer dan een tientje in huis.

Je hebt misschien ook al kabels voorbij zien komen die claimen dat ze ondersteuning bieden voor 8K- en zelfs 10K-resoluties. Dat maakt ze aan de ene kant natuurlijk toekomstbestendig, maar we krijgen waarschijnlijk niet snel veel content in die resoluties, dus of dat in de praktijk veel betekent, is een ander verhaal.

Aangezien HDMI-kabels niet altijd heel goed gelabeld worden, kan het echter wel nuttig zijn om te zoeken naar 8K-ondersteuning om de juiste kabels te vinden. Als je een kabel met 8K-ondersteuning tegenkomt, kan je er namelijk van uitgaan dat dit een HDMI 2.1-kabel is. De 2.1-standaard is namelijk een vereiste voor 8K-video. Dezelfde kabels bieden ook ondersteuning voor 4K/120Hz voor gameconsoles. Nogmaals, deze kabels hoeven ook niet veel duurder meer te zijn dan andere opties, ondanks deze betere specs.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Over het algemeen zouden we de meeste mensen nu eigenlijk gewoon aanraden om voor HDMI 2.1 te kiezen, ook als je niet per se veel geeft om 4K/120Hz of de nieuwste features. HDMI 2.1 is gewoon toekomstbestendiger dan oudere kabels en hoeft dus ook niet veel duurder te zijn.

Je kan natuurlijk iets oudere HDMI 2.0-kabels (18Gbps) in huis halen. Die bieden alsnog ondersteuning voor 4K en HDR en zijn dus al gauw prima voor het aansluiten van bijvoorbeeld een 4K Blu-ray-speler. Het prijsverschil is echter zo klein dat je toch beter net iets meer geld kan uitgeven en ook meteen klaar bent voor wanneer je misschien wel de hogere bandbreedte van HDMI 2.1 kan gebruiken.

Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat je het beste op zoek kan gaan naar kabels met ondersteuning voor 8K in de lijst met specs, zelfs als 8K voor jou totaal niet van belang is. Als je dat doet, hoef je in de nabije toekomst niet snel weer een nieuwe HDMI-kabel aan te schaffen.

Hoe zit het met die extra dure kabels?

Als je al op zoek bent geweest naar de beste HDMI-kabels, dan ben je misschien ook al wat kabels met wel erg hoge prijzen tegengekomen. Sommige merken bieden HDMI-kabels aan die honderden of zelfs duizenden euro's kunnen kosten. Dit soort kabels zie je bijvoorbeeld bij het merk AudioQuest.

Waarom zijn deze kabels zo belachelijk duur? Dat heeft voornamelijk te maken met de metalen die gebruikt worden en de behuizing. Sommige van deze premium kabels gebruiken goud in plaats van koper en dat zou bijvoorbeeld op het gebied van audiokwaliteit voor verbeteringen moeten zorgen door betere isolatie en datasnelheden te bieden.

Dat klinkt dan misschien in sommige gevallen wel als een interessante "upgrade", maar we kunnen met zekerheid zeggen dat een simpelere, veel goedkopere HDMI-kabel ook meer dan goed genoeg is. Eén van onze favoriete kabels is bijvoorbeeld de goedkope Amazon Basics HDMI-kabel.

Geluidsignalen die via HDMI worden verstuurd, zijn digitale signalen. Dat betekent dat ze niet last hebben van storende signalen op dezelfde manier als analoge audiokabels. Het signaal van HDMI-kabels kan wel verstoord worden en een erg goedkope kabel kan er wel voor zorgen dat beelden er slechter uitzien en dat audio slechter klinkt. Toch gebeurt dat waarschijnlijk alleen als je ergens in een steegje een kabel van een euro koopt. Je krijgt eigenlijk alleen problemen als een kabel niet de juiste specs heeft of gewoon slecht gemaakt is en daardoor een slechte verbinding creëert.

Verder werken budgetvriendelijke kabels in de gemiddelde setup net zo goed als premium kabels. Bij verschillende kabellengtes kan het wel een beetje een ander verhaal zijn.

Kabellengtes

(Image credit: Future)

Eén ding waar je wel goed rekening mee moet houden, is de lengte van HDMI-kabels. De maximumlengte waarbij je waarschijnlijk geen last zal hebben van problemen met een HDMI-kabel is ongeveer 5 meter. Als je een kabel nodig hebt die nog langer is, bijvoorbeeld voor in een thuisbioscoop, dan kan het misschien verleidelijk zijn om voor een relatief goedkope kabel te kiezen met de gewenste lengte, maar dat is niet aan te raden.

Wanneer een standaard HDMI-kabel langer is dan 5 meter, kan je sneller last krijgen van signaalproblemen tussen de bron en je display. Wanneer je echt een langere kabel nodig hebt, is het aan te raden om te kiezen voor een optische HDMI-kabel. Deze zijn speciaal ontworpen om signalen over grotere afstanden te versturen, zonder de sterkte te verliezen.

Dat is eigenlijk wel de enige situatie waarin het wel loont om iets meer te betalen voor een goed merk. Je wil namelijk bijvoorbeeld niet een goedkope kabel onder je vloer of door je muur halen en er vervolgens achter komen dat het signaal slecht is.

Onze HDMI-kabel aanbevelingen

Als je op zoek bent naar prima HDMI-kabels met de juiste specs voor een betaalbare prijs, dan zouden wij kijken naar merken zoals Amazon Basics, Anker en UGREEN. Amazon Basics-kabels hebben we vaker gebruikt tijdens onze tv-tests en die zijn ook gewoon beschikbaar in verschillende formaten.

Daarnaast hebben we ook veel persoonlijke ervaring met kabels van Anker en UGREEN. Die hebben ook altijd prima gedaan wat ze moesten doen. Als je toch nog een iets betere bouwkwaliteit zoekt, dan kan je nog kijken naar een wat betaalbaardere model van AudioQuest.