Welke HDMI-poort in je tv moet je gebruiken? Onze expert legt uit welke aansluiting voor welk toestel is

De meeste nieuwe tv's hebben tegenwoordig vier HDMI-poorten en wat deze kunnen, verschilt per model, per merk en per poort. Als je een gameconsole of een soundbar hebt, moet je er soms voor zorgen dat je verbinding maakt met de juiste HDMI-poort. Doe je dat niet, dan zal de console of soundbar niet (optimaal) werken.

Hieronder legt onze tv-expert uit welke verschillende soorten HDMI-poorten er zijn en wat ze doen. Daarna leggen we uit hoe je kan zien welk type een bepaalde HDMI-poort is. Voor we hieraan beginnen, is er één belangrijk punt: ook de HDMI-kabel kan een verschil maken. De meeste toestellen (consoles, soundbars, settopboxen...) worden geleverd met een HDMI-kabel en als je de meegeleverde kabel gebruikt, kan er eigenlijk niets misgaan.

HDMI-poorten uitgelegd

Er zijn momenteel drie soorten HDMI-poorten die je kunt tegenkomen, afhankelijk van hoe oud je tv is. Dit zijn HDMI 1.4, HDMI 2.0 en HDMI 2.1.

HDMI 1.4 is een van de oudere generaties HDMI. Het ondersteunt 4K-beelden (ook bekend als Ultra HD) bij 24Hz (dat wil zeggen 24 frames per seconde) en 1080p HD bij maximaal 120Hz (hoewel dat laatste niet altijd zo is). Je zult HDMI 1.4 waarschijnlijk tegenkomen op goedkopere of kleinere tv's met een resolutie van 1080p.

Vervolgens is er HDMI 2.0. Dit ondersteunt 4K bij 60Hz (maximaal 60 frames per seconde) en 1080p bij 120Hz, en heeft een bandbreedte van 18 Gbps. Dit is nog steeds een van de meest voorkomende HDMI-poorten, vooral op goedkopere modellen. Het ondersteunt ook HDR, wat belangrijk is voor zowel gameconsoles als Blu-rayspelers.

Ten slotte is er HDMI 2.1. Dit ondersteunt 4K bij 120Hz, evenals hogere refresh rates bij lagere resoluties. Het is ook geschikt voor 8K bij 60Hz, maar dat is in de praktijk niet nuttig op dit moment. Het heeft een totale bandbreedte van 48 Gbps, meer dan twee keer zoveel als HDMI 2.0.

Op CES 2025 onthulde HDMI Forum Inc, het bedrijf achter het ontwerp van het concept "HDMI", HDMI 2.2, dat naar verluidt een resolutie van 16K, een bandbreedte van 96 Gbps en zelfs 4K bij een refresh rate van 480Hz haalt. Hoewel HDMI 2.2 al een jaar geleden is aangekondigd, zijn er nog geen tv's met deze aansluiting en het kan nog jaren duren voor die in de winkelrekken liggen.

We hebben gekeken naar de verschillende soorten HDMI-poorten, maar hoe zit het met je toestellen? Wat heb je nodig om een soundbar, gameconsole, Blu-ray-speler of eventueel je pc aan te sluiten?

Soundbars moet je aansluiten op de HDMI ARC- of eARC-poort (Audio Return Channel). Deze HDMI-poorten worden specifiek gebruikt voor het verzenden van audiosignalen van de tv naar de soundbar. ARC en eARC werken op vergelijkbare wijze, maar eARC heeft een hogere audiobandbreedte waardoor de audio van hogere kwaliteit kan zijn. Dit heb je onder andere nodig voor Dolby Atmos en Hi-Res Audio. Dit wordt altijd duidelijk aangeduid met de letters (e)ARC en gewoonlijk is er ook maar één HDMI-poort van dit type.

Bij gameconsoles hangt het ervan af welke console je hebt. De PS5 (Pro) en Xbox Series X ondersteunen 4K/120Hz, terwijl de Nintendo Switch 2 maximaal 1440p/120Hz of 4K/60Hz haalt. Deze drie moet je daarom aansluiten op een HDMI 2.1-poort voor de beste gameprestaties, waaronder snellere reactietijden en vloeiendere bewegingen. Oudere consoles zoals de PS4 of originele Nintendo Switch halen die kwaliteit niet en kan je wel aansluiten op een HDMI 2.0-poort zonder prestatieverlies.

Tot slot moet je voor 4K Blu-ray-spelers en settopboxen zoals de Google TV Streamer verbinding maken met een HDMI 2.0-poort. Die ondersteunt 4K HDR en dat is in dit geval voldoende.

Hoe kan je de verschillende soorten HDMI-poorten onderscheiden?

Image 1 of 2 De HDMI (e)ARC-poort is vaak gemarkeerd in het wit en bij andere HDMI 2.1-poorten staat soms iets als 4K/120Hz (of gewoon HDMI 2.1) (Image credit: Future) Als er niets bij de HDMI-poort staat, mag je ervan uitgaan dat het een HDMI 2.0-poort is. (Image credit: Future)

Welke HDMI-poorten je tv heeft en welke HDMI-poort van welk type is, verschilt per merk en per tv. Als je in een webshop naar tv's zoekt, zal je bij de specificaties altijd informatie vinden over de HDMI-poorten. De meeste retailers geven vrij duidelijk aan hoeveel HDMI 2.1-poorten er zijn. Als je een tv koopt met vier HDMI 2.1-poorten, moet je er alleen op letten dat je je soundbar via de eARC-poort (dit staat erboven gedrukt) verbindt. Verder maakt het niet uit welk toestel je aansluit op de andere drie poorten.

Als je niet weet welk model je tv is of als je weet dat er maar twee HDMI 2.1-poorten zijn, zoals bij de Philips OLED810 die ik recent getest heb, wordt het wat moeilijker. In dit geval is de beste optie gewoon aan de achterkant van je tv kijken wat er bij de aansluitingen staat. De enige zekerheid is dat er duidelijk wordt aangegeven wat de HDMI eARC-poort is. Verder verschilt het per fabrikant hoe de poorten gelabeld zijn. Bij sommige fabrikanten staat er duidelijk HDMI 2.1 of HDMI 2.0, terwijl andere alleen aangeven wat de HDMI 2.1-poorten zijn en geen tekst zetten bij de HDMI 2.0-poorten. Bij TCL-tv's staat er bijvoorbeeld 4K/120Hz (of 144Hz) bij de HDMI 2.1-poorten en 4K/60Hz bij de HDMI 2.0-poorten.

Als er niet letterlijk HDMI 2.1 of 2.0 bij de aansluiting staat, zijn dit de vuistregels:

Staat er 4K/120Hz (of een hoger aantal Hz) bij de poort? Dan is het HDMI 2.1

Staat er geen tekst bij de poort? Dan is het HDMI 2.0 (of ouder)

De vuistregels voor welk toestel je voor een optimale werking aansluit op welk type HDMI-poort zijn tot slot de volgende: