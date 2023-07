De LG G3 OLED TV heeft onze game-ervaring op de PS5 voorgoed veranderd

We zijn lang genoeg betrokken geweest om zelfs de allereerste OLED TV's te zien die zo'n 10 jaar geleden werden uitgebracht. Hoewel we sindsdien over de beste OLED TV's hebben gezien en evenementen hebben bijgewoond, heeft het lang geduurd voor we onze eigen tv's begonnen te vervangen door OLED TV's.

Zo zagen we recent de LG G3, het nieuwste OLED-vlaggenschip van het merk. LG gaf 10 jaar geleden het startschot voor het huidige tijdperk van OLED TV's en het bedrijf heeft sindsdien OLED TV's steeds verder verfijnd, ontwikkeld en gerevolutioneerd.

Dit nieuwste model heeft verschillende verbeteringen ten opzichte van de G2, die trouwens nog steeds een ongelooflijk OLED-scherm heeft. De toevoeging van een gloednieuwe α9 Gen6 AI-processor was een van de grootste upgrades. Deze processor is het brein van de hele tv en helpt HDR-beelden verder te verbeteren door AI-technologie. Die herkent wat er op het scherm te zien is, zoals gezichten, en past dan tone mapping toe om de scherpte te verbeteren.

De G3 bevat ook Brightness Booster Max, dat de helderheid ten opzichte van gewone OLED TV's met zo'n 70% kan verhogen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Micro Lens Array (MLA) technologie, waarbij miljarden microscopische lenzen over het paneel worden aangebracht om het licht dat door de OLED pixels wordt uitgezonden beter te focussen.

In wezen wordt het licht van de OLED's zelf niet opgedraaid, maar helpt de MLA-technologie om het licht gerichter te sturen waar het naartoe moet. Dit zorgt er niet alleen voor dat het beeld helderder en contrastrijker wordt, maar ook dat het beeld helderder kan worden zonder dat je je zorgen hoeft te maken over inbranding. Er wordt namelijk minder energie verbruikt en alles werkt gewoon veel efficiënter.

Dit alles is niet alleen interessant voor filmliefhebber, maar ook voor gamers. Dat laatste leek ons interessant om op te focussen. Kort samengevat: onze games hebben er nog nooit zo goed uitgezien en elke tv wat geen LG G3 is, zorgt nu voor een zekere teleurstelling.

Dat gaat vlotjes

(Image credit: Future)

De LG G3 had de plaats ingenomen van onze eigen middenklasse 4K tv, waarop we een PlayStation 5 hadden aangesloten. Hoewel PS5-games er goed uitzien op bijna elke 4K tv, bereiken ze niet altijd hun volledige potentieel. Veel goedkopere 4K tv's halen namelijk slechts 60Hz in plaats van de 120Hz die de console ondersteunt.

Zodra we de PS5 aangesloten hadden op de LG G3, die wel 4K 120Hz ondersteunt, starten we Horizon Forbidden West op en merkten we direct een verschil in beeldkwaliteit. De texturen van personages waren merkbaar vloeiender en de manier waarop simpele zaken zoals kleding bewogen, was realistischer. Je denkt misschien dat deze verschillen relatief klein zijn, maar ze maakten onze ervaring veel meeslepender en gewoon leuker.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Ook om de kleurweergave van de LG G3 op de proef te stellen, is Horizon Forbidden West geweldig. De kleuren van Horizon's uitgestrekte open wereld met weelderig groene jungles, uitgestrekte oceanen of lange zandstranden waren echt een lust voor het oog. De LG G3 kan alles met gemak aan en de gameplay geniet van het ongelooflijk contrast dat de tv kan creëren. Dit is het neusje van de OLED-zalm, omdat elk individueel OLED-lampje aan of uit staat. Als hij uit staat, is hij helemaal zwart en hierdoor kunnen kleuren in aangrenzende gebieden levendiger lijken.

Een goed voorbeeld hiervan is te zien in scènes waarin Aloy met Gaia praat. Gaia wordt verlicht in helder wit en goud, terwijl Aloy in relatieve duisternis met haar staat te praten. Gaia's lichtveld is geïsoleerd tot haar positie, zonder waarneembare overlapping naar Aloy's deel.

Het algemene resultaat is veel meeslependere gameplay. We worden veel meer naar het scherm getrokken en nemen vaak een extra momentje om de uitgestrekte landschappen te bewonderen. Een game is nu veel meer dan gewoon missies voltooien en een eindbaas verslaan.

De Game Optimizer

(Image credit: Future / Max Langridge)

De LG G3 is net als alle OLED TV's van LG, inclusief de LG C3, uitgerust met de Game Optimizer. Die brengt alle belangrijke termen in de gamewereld samen, waaronder de automatische lage latentiemodus (ALLM), variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en de eerder genoemde ondersteuning voor hoge framesnelheden bij 4K 120Hz.

Samen zorgen deze features voor een lagere input lag. Ze maken vloeiende bewegingen mogelijk tijdens de navigatie door kaarten, heftige gevechten of andere snelle scènes. Voor het ongetrainde oog maakt de Game Optimizer misschien niet veel verschil. In de praktijk is dat eigenlijk ook niet zo, want hebben het hier over milliseconden verschil. We merkten echter wel een verschil tussen de prestaties van de G3 en die van een oudere 4K TV, die eveneens ALLM ondersteunt.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Je kunt deze instellingen naar wens aanpassen en zelfs vrij makkelijk. Tijdens het gamen hoef je alleen maar op de instellingenknop op de afstandsbediening te drukken en je krijgt een hub op het scherm te zien met de huidige framerate en latency. Van hieruit kun je dieper in de instellingen duiken en ze in realtime aanpassen, terwijl je nog steeds kunt zien wat je aan het spelen bent. Het mag geen verrassing zijn dat dit een van de functies is waardoor LG TV's zo hoog scoren in onze lijst met de beste gaming tv's.

Je kunt bijvoorbeeld de zwart-witniveaus afzonderlijk aanpassen. Dit kan helpen in bepaalde situaties, zoals bij first person shooters. Als je zeker wilt weten dat je vijanden kunt zien die zich in de schaduw verstoppen, kun je de zwartniveaus verlagen om details in donkere gebieden naar voren te halen.