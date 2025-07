Kindle Colorsoft e-reader nu beschikbaar bij Amazon Nederland vanaf 269,99 euro

Kindle gebruikers lezen meer dan ooit tevoren - dit jaar hebben ze al meer dan 129 miljard pagina’s gelezen. Dat is al miljarden meer dan hetzelfde moment vorig jaar. Amazon deelt deze liefde voor lezen en probeert deze ervaring constant te verbeteren. Daarom lanceert het merk vandaag de nieuwe Kindle Colorsoft, waarmee voor het eerst kleur wordt toegevoegd aan de Kindle in Nederland.

Het nieuwe 16GB-model van de Kindle Colorsoft biedt gebruikers alles wat ze verwachten van de Kindle in kleur. Een hoog contrast display, snelle paginawissels, aanpasbaar warm licht, weken batterijduur en toegang tot alle boeken in de Kindle boekenwinkel.

Scroll langs alle kleurrijke covers in je Kindle-bibliotheek of in de Kindle winkel, dompel jezelf onder in een wereld van kleur van je favoriete stripboek, bekijk fotoboeken en andere afbeeldingen in kleur, of markeer je favoriete passages in geel, oranje, blauw en roze, zodat je ze later makkelijk terug kunt vinden. Ook biedt de nieuwe Kindle Colorsoft de mogelijkheid de paginakleur om te keren, zodat witte letters worden weergegeven op zwarte tekst.

Dat tijdens de zomerperiode veel gelezen wordt, is misschien geen verrassing. In Nederland is augustus, met meer dan 68 miljoen gelezen pagina's, de populairste maand om te lezen. Ook duiken we van alle dagen het liefst op zondag in een goed boek. De laatste Prime Day onderstreept de groeiende populariteit van lezen via een Kindle, met een toename van bijna 40% in de jaarlijkse verkopen van het apparaat. Met de nieuwe Kindle Colorsoft kunnen lezers genieten van nog meer voordelen om hun leeservaring naar een volgend niveau te brengen.

De Kindle Colorsoft Base Edition met 16GB opslag is vanaf vandaag beschikbaar met een prijs vanaf 269,99 euro. Ook lanceert Amazon vandaag de Kindle Colorsoft Signature Edition voor 299,99 euro, die ook automatische verlichting aan de voorkant, draadloos laden en 16GB extra opslag (totaal 32GB) toevoegt aan het al rijke pakket met functies van de Kindle Colorsoft.