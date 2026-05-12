Nieuwe Kindle Scribe e-readers zijn nu beschikbaar in Nederland

Vandaag kondigt Amazon de komst van de nieuwe Kindle Scribe-serie naar Nederland aan. Deze serie, ontworpen voor maximale productiviteit, bestaat uit de volgende generatie Kindle Scribe (met en zonder schermverlichting) en de allereerste Kindle Scribe in kleur: de Kindle Scribe Colorsoft. Alle drie de apparaten zijn vanaf vandaag beschikbaar als pre-order en worden vanaf 10 juni geleverd.

Een nieuw papierachtig ontwerp: dunner, lichter en sneller

De nieuwe Kindle Scribe is met een dikte van slechts 5,4 mm en een gewicht van 400 gram extreem draagbaar. Dankzij de nieuwe quad-core chip werkt het apparaat tot 40% sneller bij zowel het schrijven als het omslaan van pagina’s. Het 11-inch scherm is volledig ontspiegeld en de textuur van het glas zorgt voor een authentiek ‘pen-op-papier’ gevoel. Door de minimale afstand tussen de penpunt en het scherm voelt schrijven directer dan ooit.

Een rustige kleurervaring voor de ogen

De Kindle Scribe Colorsoft brengt kleur naar je aantekeningen en boeken zonder in te leveren op leescomfort. Dankzij de aangescherpte Colorsoft-technologie en nieuwe rendering-engine zien kleuren er zacht en natuurlijk uit. Net als bij de andere modellen geniet je van een batterijduur die weken meegaat en zonder afgeleid te worden door meldingen of sociale media.

Het beste van twee werelden

De Kindle Scribe combineert alles wat gebruikers waarderen aan de Kindle e-reader met de kracht van een digitaal notitieboek. Je behoudt volledige toegang tot de uitgebreide boekenwinkel van Amazon en geniet van de vertrouwde leeservaring, met de extra vrijheid om direct in de kantlijn te schrijven of uitgebreide notities te maken.

De serie bevat diverse innovaties om efficiënter te werken:

Notitieboek met AI-tools: Vat je notities automatisch samen of stel vervolgvragen over je eigen aantekeningen via de slimme zoekfunctie

Naadloze integratie: Uitgebreide ondersteuning voor Google Drive, OneDrive en OneNote voor het eenvoudig importeren en exporteren van bestanden en geannoteerde PDF's

Nieuw startscherm: Met Quick Notes noteer je onderweg direct je eerste ideeën

Creatieve vrijheid: 10 penkleuren, 5 markeerkleuren en een nieuwe schaduwtool voor schetsen

Workspace: Organiseer documenten, notities en boeken overzichtelijk in mappen

Prijzen en beschikbaarheid

Alle modellen worden geleverd met een pen die magnetisch aan het apparaat klikt en nooit opgeladen hoeft te worden. De nieuwe producten zijn nu beschikbaar als pre-order via Amazon.nl en worden vanaf 10 juni geleverd.