TomTom Go Discover review

Kan je niet wachten tot je weer de hort op mag na maandenlange coronamaatregelen en lockdowns? De TomTom Go Discover biedt je alles wat je nodig hebt om jouw wereldreis of roadtrip soepel te laten verlopen. Het navigatiesysteem is een stuk rapper dan je waarschijnlijk gewend bent. Je hoeft dan ook minder lang te wachten tot jouw route geladen is. Daarnaast is het apparaat beschikbaar in een grote 7 inch variant, waardoor je de routeaanwijzingen in groot HD-formaat kunt aflezen.

Navigatie-expert TomTom heeft een nieuw navigatiesysteem op de markt gebracht. De TomTom Go Discover beschikt over een 5, 6 of 7 inch scherm met HD-resolutie. Het systeem is te bedienen aan de hand van het touchscreen of door middel van stembediening. Het opstarten van het apparaat en de routeberekeningen verlopen bovendien sneller dan ooit. Ook zijn wegenkaarten nooit meer dan een week oud.

De TomTom Go Discover heeft een iets aangepaste interface ten opzichte van de Classic of Essential modellen. Zo zijn de richtingaanwijzingen iets duidelijker in beeld gebracht. Daarnaast beschikt de TomTom Go Discover over wereldwijde kaarten, en niet enkel in Europa.

Prijs en beschikbaarheid

De TomTom Go Discover is beschikbaar in drie varianten: een met een 5 inch scherm, een 6 inch display en een met een scherm van 7 inch.

De 6 inch versie is verkrijgbaar voor 259,95 euro en die van 7 inch voor 299,95 euro. De 5 inch variant is enkel verkrijgbaar via de officiële website van TomTom, voor een bedrag van 229,99 euro.

De TomTom Go Classic kost naar verhouding 129,95 euro (5 inch) of 149,95 euro (6 inch). Voor de TomTom Go Essential geldt een prijskaartje van 199,95 euro (5 inch) of 249,95 euro (6 inch).

(Image credit: TomTom)

Prestaties en functies

De TomTom Go Discover is speciaal gemaakt om jouw rit van A naar B nog prettiger te laten verlopen. Het navigatiesysteem beschikt altijd over de nieuwste wereldkaarten, die kunnen worden ververst door middel van supersnelle 5 GHz wifi. Volgens de fabrikant worden kaarten hierdoor drie keer sneller bijgewerkt dan vorige modellen.

Het navigatiesysteem beschikt over een vernieuwde processor, waardoor het systeem tot vier keer sneller moet zijn dan voorheen. In de praktijk is het zeker op te merken dat het opstarten van het systeem en het laden van routes een stuk minder tijd in beslag neemt dan we gewend zijn van TomTom-navigatie.

Ons reviewexemplaar betreft de grootste variant van 7 inch, wat betekent dat het over een gigantisch scherm beschikt. Hierdoor zijn iconen een stuk groter, waardoor je makkelijker op de gewenste knop drukt met je vingers. Het HD-scherm is bovendien scherp, waardoor je geen moeite hebt om de informatie van de TomTom af te lezen.

De grootte van het apparaat zorgt er wel voor dat je deze minder makkelijk meeneemt in een handtas. Bovendien neemt het een erg groot deel van je dashboard en autoruit in beslag. Je dient daarom extra rekening te houden met de plaatsing, zodat je tijdens het rijden voldoende zicht hebt op de weg.

De richtingaanwijzingen staan niet langer in het midden aan de bovenkant van het scherm, maar juist in de linkerbovenhoek. Aan de rechterzijde van het scherm staat nog altijd handige informatie afgebeeld, waaronder de tijd van aankomst, het resterende aantal kilometers en een indicatie van belangrijke punten langs de route (tankstations, files, parkeergelegenheden, enzovoorts).

Je kunt de TomTom Go Discover verbinden met jouw smartphone (via bluetooth), waarna je gebruik kunt maken van live verkeersinformatie, zoals vertragingen en afgesloten routes. Ook biedt TomTom één jaar lang waarschuwingen bij het naderen van flitspalen, en kan het aangeven waar de dichtstbijzijnde parkeergelegenheden en oplaadpunten voor elektrische auto's zijn. Tot slot kan het navigatiesysteem inzicht geven in de brandstofprijzen van nabijgelegen benzinepompen. Indien je hier na een jaar nog gebruik van wenst te maken, kun je nadien een abonnement afsluiten voor TomTom Live Services (4,95 euro per maand of 29,95 euro per jaar).

Een functie die we missen is de mogelijkheid om handsfree te bellen, en oproepen en berichten van je smartphone binnen te krijgen op de TomTom Go Discover. Vanwege het ietwat hoge prijskaartje hadden we een dergelijke functie wel terugverwacht. Het audioniveau van de TomTom Go Discover kan gelukkig harder dan je ooit nodig zal hebben.

De batterij van de TomTom Go Discover gaat slechts twee uur mee, waardoor je deze over het algemeen aan de bijgeleverde oplader wil hangen. De kabel is te verbinden met de bijgeleverde TomTom-houder, waardoor je het navigatiesysteem simpelweg hoeft op te hangen en de aansluiting in de sigarettenaansteker dient te steken. Gebruik je het navigatiesysteem een aantal dagen niet, dan weet het redelijk lang in standby-modus te blijven. De volgende keer als je het apparaat gebruikt, start het dan ook snel weer op.

(Image credit: TomTom)

Installatie en gebruik

De TomTom Go Discover is te bevestigen aan een autoruit of dashboard door middel van de bijgeleverde houder. De bevestiging werkt door middel van een sterke zuignap. Als we de TomTom aan de autoruit ophangen, merken we echter dat het gewicht van de 7 inch variant zwaarder is dan het kantelmechanisme van de houder aan kan. Als je over drempels heenrijdt kantelt het navigatiesysteem daardoor iets naar beneden, al is de verandering minimaal en blijft het zicht op de TomTom prima in orde.

De bijgeleverde sigarettenaansluiting en kabel kunnen van elkaar worden losgemaakt. Hierdoor kun je ook een sigarettenaansluiting met meerdere USB-poorten gebruiken, waardoor je ook jouw smartphone gelijktijdig kunt opladen met een aparte kabel.

Het verbinden van de TomTom Go Discover met jouw smartphone gaat erg gemakkelijk. Hiervoor dien je de app TomTom MyDrive te downloaden op je toestel en een TomTom-account aan te maken. De koppeling wordt voor je uitgelegd en vergt weinig technologische kennis.

Binnenin de app kun je alvast routes plannen en deze naar je TomTom-navigatie sturen. Daarnaast krijg je op deze manier live-verkeersinformatie binnen op je navigatiesysteem. Zo worden onder meer files op de route herkent en alternatieve routes voorgesteld.

(Image credit: TomTom)

Moet ik het kopen?

Koop het als...

Je veel onderweg bent

Reis je veel met de auto? De TomTom Go Discover is het ideale hulpmiddel om de autoritten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je zal de weg niet kwijtraken en zal altijd de kortste route (indien gewenst) te zien krijgen. Je hoeft ook niet te stressen met het zoeken naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats, tankstation of supermarkt; de TomTom Go Discover doet dit voor jou.

Je duidelijke routeaanwijzingen wil

Tegenwoordig zijn er veel mobiele apps die jou de weg naar je bestemming kunnen wijzen, maar de routeaanwijzingen van de TomTom zijn over het algemeen nog altijd een stuk prettiger en duidelijker. Ruim van tevoren weet je welke afslag je moet nemen en hoeveel banen er welke richting op gaan.

Je een groot scherm wil om de routeaanwijzingen op af te lezen

De TomTom Go Discover is beschikbaar in verschillende formaten, waaronder een gigantisch 7 inch scherm. Wil je graag een groot scherm om je routeaanwijzingen op af te lezen, dan is de TomTom Go Discover een geschikte keuze.

Koop het niet als...

Je huidige TomTom minder dan een paar jaar oud is

De TomTom Go Discover is groter en sneller dan ooit. Bovendien beschikt het over handige functies om je te helpen bij het navigeren en parkeren. Als je al over een recent uitgebrachte TomTom beschikt, zal de TomTom Go Discover de upgrade nog niet waard zijn.

Je niet te veel geld uit wil geven aan een navigatiesysteem

Tegenwoordig heb je niet per se een navigatiesysteem nodig om de weg zonder papieren kaart te kunnen vinden. Je kunt ook Google Maps of een andere (gratis) app gebruiken om te navigeren. Daarnaast zijn er voldoende navigatiesystemen (van TomTom) met een lager prijskaartje, al beschik je dan over iets minder geavanceerde functies.