Oppo Enco Buds 2 review

Review in een notendop

Oppo is inmiddels een grote naam in de smartphonewereld en ook op gebied van draadloze oortjes hebben ze een inhaalslag gemaakt. De Oppo Enco X viel bij ons best wel in de smaak en ook de Enco Buds 2 zijn prima. Verwacht deze oortjes niet op onze lijst van de beste draadloze oortjes, want zo goed zijn ze ook weer niet.



Wat ze wel zijn, is goedkoop. Voor 59 euro kan je al een paartje oppikken en in die prijsklasse is de kans klein dat je oortjes vindt die zo goed zijn als deze.



Het design is overduidelijk afgekeken van de AirPods Pro, maar natuurlijk zonder de kleine touches waar Apple zo bekend om staat. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je vaak zonder muziek komt te staan, want de Enco Buds 2 gaan erg lang mee.



Het geluid is prima, maar mist diepgang. Dit is vooral duidelijk bij harde nummers en bij gesproken tekst zoals bij podcasts en audioboeken.

Oppo Enco Buds 2 prijs en releasedatum

Beschikbaar in de Benelux voor 59 euro

Verkrijgbaar in het wit

De Oppo Enco Buds 2 zijn volledig draadloze oortjes die in 2022 op de markt verschenen zonder veel reclame of hype. De adviesprijs bedraagt 59 euro en je hebt slechts de keuze voor de witte, bijna AirPods Pro-achtige, kleur. Er is een mooiere matzwarte kleur met een lichtblauwe binnenkant, maar weinig kans dat je die in Nederland kan aanschaffen.



In deze prijsklasse bevinden zich maar weinig oortjes en op budgetversies van Jabra en LG-oortjes na, is dit een goede aankoop voor als je weinig geld wilt uitgeven maar toch iets wilt hebben dat niet na twee dagen in de kliko kan.

Design

Lijkt wel heel erg op de AirPods Pro

De fit is prima, maar losjes

Case voelt goedkoop aan

Volledig draadloze oordopjes zijn nou niet bepaald de meest vernieuwende apparaatjes in de techwereld qua design. Je hebt of de oordopjes met of zonder steeltjes, en de Enco Buds 2 hebben de steeltjes gekregen. Op dat gebied lijken ze dan ook erg veel op AirPods, maar dan bedoelen we ook erg, erg veel. Meerdere malen waren vrienden en familie verbaasd dat ik toch iets van Apple had gekocht, maar nee.



De oortjes zelf zien er prima uit. Ik had de witte oordopjes getest en dan is de vergelijking met Apple natuurlijk makkelijk gemaakt. Dit is niet per se een kritiekpuntje. Verwacht geen indrukwekkende designkeuzes van de Enco Buds 2.



De Enco Buds 2 komen met meerdere dopjes en zijn IPX4-gecertificeerd waardoor je niet bang hoeft te zijn voor een beetje regen of zweet. Zwemmen wordt niet aangeraden, en de case heeft geen rating.



De case zelf is gemaakt van plastic en heeft een glanzende finish. Het geheel is licht en de oortjes zitten goed vast, en dat zijn ook eigenlijk meteen de enige pluspuntjes die ik kan bedenken.



Aan de buitenkant zie je meteen dat deze case goedkoop oogt. Persoonlijk had ik niet voor een glanzende plastic gekozen, maar was een matte finish misschien de betere keuze. De naad waar die opent is pijnlijk zichtbaar dankzij de witte kleur en het wordt niet veel beter als je hem daadwerkelijk opent. De 'deksel' voelt heel zwak aan en elke keer ben ik bang dat ik hem heb gesloopt. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd (klopt op hout), maar het is geen bijster fijn gevoel.

Design: 2/5

Batterijduur en connectiviteit

Tot 28 uur luisterplezier

Bluetooth 5.2

De Enco Buds 2 komen met ondersteuning voor Bluetooth 5.2, net zoals de vorige OPPO Enco X. Je hebt hiermee ondersteuning voor twee Bluetooth codecs: SBC en AAC. Veel verschil zat er niet in. Apt-X ondersteuning ontbreekt, maar dat hadden we ook niet op budgetoortjes verwacht.



Om een apparaat met de oortjes te pairen, open je de deksel van de Enco Buds 2 en zoek je op jouw apparaat naar keuze naar de oortjes. Op de OPPO A57s werden de oortjes meteen gekoppeld, maar ook op andere smartphones, laptops en zelfs met de Steam Deck was het geen enkele moeite.

De case heeft een 460mAh batterij en elk oortje heeft een 40mAh batterij. Volgens OPPO kan je samen met de case tot 28 uur genieten van muziek en kan je tot 7 uur met een enkele oplaadbeurt. In de praktijk lijkt dit meer dan te kloppen.



Nadat ik deze oortjes uitvoerig had getest, heb ik ze omgetoverd tot mijn go-to werkoortjes aangezien mijn eigen oortjes maar met één apparaat gepaired kan worden.



In de weken hierna heb ik de case misschien twee of drie keer opgeladen. De LED-indicator licht op als je aan het opladen bent en je kan binnen de HeyMelody App (of via de Bluetooth-settings) zien hoeveel batterij je nog hebt.

Batterij en connectiviteit: 3.5/5

Audioprestaties

Geluid iets aan de hoge kant

Kwaliteit van de microfoon is niet denderend

De audio van de Oppo Enco Buds 2 zijn verrassend goed gezien de prijsklasse. Het geluidsprofiel leunt iets teveel richting het hoge aan met een flinke bas om het geluid te balanceren. Dit lukt niet altijd, maar als je de oortjes continu draagt, vergeet je soms dat je budget oortjes in hebt.



Als je vervolgens overstapt naar draadloze oortjes van een gerenommeerd merk zoals Sony of Apple, dan merk je het verschil meteen op. Het geluid van deze oortjes is gewoon veel voller en het gebrek aan actieve noise-cancelling is een teleurstellende, maar logische keuze.



De laatste tijd ben ik weer Need for Speed Underground 2 aan het spelen op mijn Steam Deck en dit spel heeft natuurlijk een fantastische soundtrack met een goede mix van electronische muziek, hiphop en een lekker metal-nummertje hier en daar. De oortjes komen verrassend goed tot hun recht, maar je merkt dat bij de harde nummers dat je die diepgang toch wel mist.



Het grootste nadeel van deze oortjes is dat de mindere geluidskwaliteit erg opvalt als je veel naar podcasts en audioboeken luistert. Dan komt het 'goedkope' naar boven. Het stoort niet zodanig dat je stopt met luisteren, maar het kan wel betekenen dat je het volgende hoofdstuk toch thuis met je headset op of de audio-installatie aan luistert.



Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je jouw collega's of andere treinreizigers hoort ondanks het gebrek aan ANC. Je kan het volume van de Oppo Enco Buds 2 flink naar boven knallen tot oorsuizen aan toe.



Audioprestaties: 2,5/5

Moet ik de Oppo Enco Buds 2 kopen?

Koop ze als...

Je veel onderweg bent

De Oppo Enco Buds 2 zijn lichtgewicht en gaan maar liefst 28 uur mee. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je zonder oortjes zit.

Je een budget hebt

Het leven is duur, maar met deze oortjes van 59 euro kan je heel weinig fout doen.



Koop ze niet als...

Je graag dingen bestuurt met je eigen stem

Het maakt niet uit hoe hard je roept, de Oppo Enco X volgen geen bevelen op.