Oppo A57s review

Er zijn veel smartphonemerken die zich focussen op de budget Android smartphonemarkt, maar er steekt een merk met kop en schouders uit boven de rest en dat is Oppo.

Bijna elke maand struikel je wel weer over een nieuwe budget smartphone van het Chinese merk en zonder lullig te doen, ze lijken allemaal erg veel op elkaar. Dit is wederom het geval met de Oppo A57s die op veel gebieden niet van andere Oppo's valt te onderscheiden.



Een strak design dat doet geloven dat het meer is dan een goedkope smartphone? Check.



Een redelijk fel display dat in eerste instantie goed lijkt totdat je langere tijden je smartphone gebruikt? Check.



Camera's die gruiziger zijn dan de binnenkant van een timmermanszaak? Check.

Toch lijkt Oppo een goede markt gevonden te hebben, want anders zou het bedrijf niet de ene na de andere budget smartphone lanceren. We kunnen met de Oppo A57s echter niets anders doen dan hem vergelijken met een andere telefoon die we vorig jaar hebben getest, en dat is de Oppo A76.

We noemden die telefoon dan ook een prima telefoon voor weinig geld en hetzelfde oordeel geldt ook voor de A57s, maar dan rest ons de vraag 'wat is het bestaansrecht van de A57s?' De twee telefoons zitten praktisch in dezelfde prijsklasse en qua adviesprijs scheelt het slechts 4 euro in het voordeel van de nieuwere telefoon. Online kan je beide telefoons vinden tussen de 190 en 210 euro, afhankelijk waar je zoekt. In dat geval zouden we elk moment van de dag voor de A76 gaan.

Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 225 euro

Nu te koop in de Benelux

Verkrijgbaar in de kleuren Starry Black en Sky Blue

De Oppo A57s is op dit moment beschikbaar in diverse winkels en webshops. De adviesprijs, zoals op de webshop van Oppo, bedraagt 225 euro. Toch is het nu al mogelijk om de telefoon voor een stuk lager dan de originele prijs te vinden. Het opmerkelijke is dat de adviesprijs van Oppo A76 slechts 4 euro duurder was en de prijzen nu liggen praktisch gelijk.

De A57s is te koop in de kleuren Starry Black en Starry Blue. Dit zijn gewoon dezelfde kleuren als de Glowing Black en Glowing Blue van de A76. Beide versies hebben 128GB interne opslagruimte.

Design

(Image credit: Oppo)

Kunststof behuizing

Strak design

IPX4-gecertificeerd: spatwaterdicht

Lijkt wel heel erg op de A76

Wellicht heb je al de rode draad van dit review gevonden? En als je het nog niet door hebt, zullen we het even duiden: De A57s lijkt verdacht veel op de A76.

De Oppo A57s heeft bijna hetzelfde formaat. Met afmetingen van 163,7 x 75 x 7,99 millimeter is het toestel erg lang en ietsje kleiner dan zijn grote inspiratiebron. Dankzij het lange postuur van de telefoon is het niet makkelijk om de telefoon met een hand te bedienen, maar dat is een probleem die we bij elke moderne smartphone tegenkomen. Hij weegt 187 gram, en voelt licht aan in de hand.

De smartphone ziet er erg strak uit. Net als bij de Oppo A76 beschikt de A57s over een mooie achterkant die een matte afwerking heeft waardoor de telefoon in direct zonlicht lijkt te schitteren als een filmster op de rode loper. Je kan het niet helpen om te denken dat het om een premium smartphone gaat als je het ziet. Oppo verwijst in hun kleuren, Starry Black en Starry Blue, naar de fonkelende sterrennacht en daar hebben ze geen ongelijk in.



Dat premium gevoel verdwijnt echter snel als je de telefoon vastpakt, want dan is de plastic achterkant goed voelbaar. Toch voelt het best stevig aan, maar je verwacht meer gewicht. De smartphone heeft ook een IPx4-certificering tegen spatwater.

Display

(Image credit: Jouri Altorf)

6,56 inch LCD-scherm

60Hz refresh rate

Fel scherm

Het blijft een budget smartphone en zodanig moet je jouw verwachtingen redelijk inperken. De smartphone beschikt over hetzelfde 6,56 inch LCD-scherm als in de A76, en voor een LCD-scherm is die verrassend helder. Bijna te helder zelfs, want het scherm is te fel.

Die helderheid komt echter wel goed van pas als je in direct zonlicht je ingekomen berichtjes wil lezen, want dankzij de 600nits hoef je niet bang te zijn dat je een Whatsappje mist van je schoonmoeder... hoewel dat misschien niet zo'n ramp is.

De A57s moet het doen met een resolutie van 1612 x 720 pixels, oftewel 720p. Dit op zich zou niet zo'n groot probleem zijn als we deze telefoon zouden willen aanraden, maar het is de verversingssnelheid die de grootste teleurstelling is van deze telefoon. Een paar jaar geleden was het nog zeer acceptabel voor een telefoon om over een 60Hz refresh rate te beschikken, maar de tijden zijn veranderd voor de meeste smartphonemerken. Op Apple na, want de iPhone 14 beschikt ook over 60Hz en ja, dat kan echt niet.

Wat wij niet begrijpen, is waarom de praktisch identieke Oppo A76 wel over 90Hz beschikt en de A57s niet. Het verschil is gigantisch. Het scrollen door de menu's van de A76 ging vrij soepel en we hadden zelden last van haperingen. Dat kunnen we niet zeggen over deze smartphone, want we hebben Powerpoint-presentaties gezien die minder pijn aan onze ogen deden. Dat is natuurlijk een beetje overdreven, maar het voelt om deze reden niet fijn om de Oppo A57s te gebruiken. Apple kan er mee wegkomen omdat ze 1. Apple zijn en 2. over het uitstekende Super Retina XDR OLED-scherm beschikken.



Sorry, Oppo, maar je bent echt geen Apple.

Camera's

13MP hoofdcamera + bokeh-sensor + 8MP selfiecamera

Matige prestaties

De Oppo A57s volgt de standaard budgetsmartphone playbook als het gaat om camera's. De telefoon beschikt over een primaire camera, een selfiecamera en de compleet nutteloze bokeh-sensor mag natuurlijk niet ontbreken.

We kunnen beknopt blijven, want er valt niet heel veel te zeggen over deze camera's wat we al niet hebben gezegd in de review van de A76. De 13MP primaire camera is geen hoogvlieger en de extra functies voegen niets toe. Je kan HDR en kleurwaarde-boost aanzetten en op sommige vlakken wordt de foto beter, maar op andere vlakken wordt de foto juist veel slechter.

In de voorbeelden hieronder zie je een foto van het kantoor met onze prachtige kerstboom en zwarte tapijt. De eerste foto is zonder de extra functies, de tweede foto is met HDR aan en voor de derde foto gebruikten we HDR samen met de kleurboost. De kerstboom ziet er beter uit, en het tapijt is niet misschien het mooiste tapijt die we ooit hebben gezien, maar de laatste keer dat we keken was die zwart en niet grijs.

De bokeh-sensor doet tenminste zijn werk, maar daar is ook alles mee gezegd en de 8MP selfiecamera is wellicht niet onze eerste keuze als je een mooie foto wil maken voor je datingprofiel.

Je kan video's opnemen in 1080p/30fps, maar verwacht geen Oscar-waardige beelden.

Voorbeeldfoto's camera

Image 1 of 6 (Image credit: Jouri Altorf) Normale foto met de primaire camera (Image credit: Jouri Altorf) Foto met de primaire camera en HDR (let op de veranderde schaduw over de deur). (Image credit: Jouri Altorf) Foto met HDR + kleurboost. Het tapijt is nu grijs... (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf)

Prestaties en specificaties

Prima specificaties voor prijs

Uitbreidbaar geheugen

De Oppo A57s is voorzien van een Mediatek Helio G35 processor met 4GB RAM en 128GB opslag. Het is geen superkrachtige telefoon, maar hij draait gewoon zoals die moet draaien.

Dagelijkse taken draaien prima en applicaties zoals YouTube, Spotify of top-down games zoals Archero vertonen over het algemeen geen gebreken. Je moet geen Genshin Impact of een andere high-end game spelen, want dat kan hij niet aan.



60Hz op het 720p-scherm is wel een beetje een domper. In dat geval kan je beter voor de Oppo A76 gaan. De A57s beschikt wel over twee speakers: een aan de onderkant van de telefoon en eentje aan de bovenkant van het scherm boven de selfiecamera. Ze kunnen best hard en voor een budget smartphone is het degelijk geluid.

(Image credit: Oppo)

Software

ColorOS Skin

Minder bloatware dan de Oppo A76

De Oppo A57s draait op ColorOS V12.1, een skin van Android 12. Verwacht geen hele unieke ervaring, maar het is gewoon je typische budget Android-skin.

De belachelijke bloatware die zo aanwezig was op de A76 is gelukkig afwezig op deze smartphone. Geen PUBG Mobile Gift Box en al helemaal geen BIGO LIVE. Wel wordt Amazon Shopping en TikTok automatisch geïnstalleerd, maar daar kunnen we mee leven.

Batterijduur

5.000mAh batterijcapaciteit

Je komt niet snel zonder batterij te zitten

33W snelladen

Het blijft indrukwekkend om te zien hoe budget smartphones altijd een indrukwekkende batterijduur hebben. Natuurlijk heeft een Samsung Galaxy S22 Ultra zwaardere processen die meer druk leggen op de batterij, maar desalniettemin zijn we wel erg tevreden met de batterij op de A57s.

Netflix, YouTube, Games, Spotify, niets zorgt ervoor dat de batterij het einde van de dag niet haalt. Je moet het wel heel erg bont maken als je gedurende de dag de telefoon moet opladen.



Niet dat het opladen lang duurt, want met 33W snelladen heb je de smartphone binnen zestig tot negentig minuten wel vol.

Moet ik de Oppo A57s kopen?

Koop hem als...

Je lang wil doen op een oplaadbeurt

Ben je veel onderweg en heb je weinig zin om continu op zoek te gaan naar een stopcontact? Dan is de Oppo A57s misschien de telefoon voor jou.

Je van een strak design houdt

De Oppo A57s, net zoals de Oppo A76, heeft een strak design dat in eerste instantie niet onderdoet voor het ontwerp van menig high-end smartphone.

Je een goedkope telefoon wilt

Voor 225 euro ga je geen smartphone vinden met de grootste cameralenzen, chip en de laatste displaytechnologie.

Koop hem niet als...

Je veel waarde hecht aan een hoge refresh rate

De Oppo A57s mist de 90Hz verversingssnelheid van de A76 en moet het helaas doen met 60Hz. Als je van een soepele gebruikerservaring houdt, is dit wellicht niet het toestel voor jou.