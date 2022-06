Mario Strikers: Battle League review

Na 15 jaar wachten is Mario Strikers: Battle League Football een gelikte terugkomst in de 5v5-vorm. De multiplayer is erg plezierig, maar de solo-content had beter gekund.

Review-informatie Tijd gespeeld: 13 uur Platform: Nintendo Switch

Geen enkele Nintendo-console is compleet zonder Mario's sportieve vakanties. Op de Nintendo Switch hebben we er dan ook al genoeg gezien: golf, tennis en de Olympische Spelen zijn onze loodgieter niet vreemd. Soms treffen we hem ook op onbekender terrein aan, zoals op het voetbalveld. Na een 15 jaar lange pauze schopt hij weer eens een balletje in Mario Strikers: Battle League Football.

Battle League is nostalgisch plezierig, mede dankzij de terugkomst van de oorspronkelijke ontwikkelaars, Next Level Games. Toch zitten er een aantal aanpassingen in. Deze komen bijvoorbeeld terug in de aantallen: er zijn minder personages om uit te kiezen en je kunt niet meer zes goals tegelijkertijd maken. Een echt drama, inderdaad. Een belangrijke kanttekening is dat de game die we in handen hebben beter afgewerkt voelt en meer vaardigheden eist. En, niet geheel onbelangrijk: de game is met wat vrienden erg leuk.

Mario Strikers: Battle League prijs en releasedatum

Wat is het? Een 5v5 arcade-voetbalgame met Mario en zijn vrienden

Een 5v5 arcade-voetbalgame met Mario en zijn vrienden Wanneer kwam de game uit? 10 juni 2022

10 juni 2022 Waar kan ik de game op spelen? Nintendo Switch

Gouden doelpunt

(Image credit: Nintendo)

Gooi je innerlijke Louis van Gaal en zijn formatie-tactieken maar weg. Dit is 5v5, dus de focus ligt op de unieke statistieken van elk karakter. Bowser heeft bijvoorbeeld krachtige kicks en flinke tackles. Toad is snel en goed voor het passen van de bal terwijl Luigi de eeuwige alleskunner is. Het is het waard om je keuzes in te schatten terwijl je je team kiest. Enkel de keeper kun je niet zelf bepalen, dat is namelijk Boom Boom. Probeer maar eens te onderhandelen over posities met een gepersonifieerd rood schild.

Battle League bevat drie verschillende modi, waaronder een 'quick battle'-optie. Vanuit hier kun je ervoor kiezen om online of tegen CPU's te spelen. Mocht je de voorkeur geven aan lokale multiplayer, kan dat ook, met maximaal acht spelers. Verzamel maar vast wat Joy-Cons om dat te laten werken. Wanneer je er klaar voor bent kan elke karakter de bal schieten, passen, tackelen en items naar het team van de tegenstanders gooien. Als je aan het dribbelen bent en er is niemand om naar te passen, kun je nu snel ontwijken door de rechter joystick te flippen. Een handige toevoeging als je het ons vraagt.

Alle acties kunnen opgeladen worden met achtereenvolgende passes. Alhoewel je de keeper niet kunt besturen, is Boom Boom geen amateur. Je schoten richten is essentieel. Enkel op A drukken zonder een richting te kiezen zorgt zelden voor een goal. De game geeft het gevoel dat er wat handigheid en skills nodig tijdens het spelen. Elke wedstrijd die je wint beloont Battle League met munten, die gebruikt kunnen worden voor het ontgrendelen van nieuwe items als handschoenen en helmen. Elk item krikt bepaalde statistieken op met twee punten voor elk voordeel dat je eruit haalt. Tegelijkertijd verlies je op een ander gebied juist weer twee punten, zodat je geen superspeler kan creëren. Mario is iconisch, maar geen god.

Houd het gezellig

(Image credit: Nintendo)

Elk personage heeft een uniek speciaal schot, een vaardigheid die eerder gelimiteerd was tot enkel je aanvoerder. Her en der valt er een kleurrijke 'Strike Orb' op het veld, welke wanneer je deze oppakt het hele team oplaadt. Dit duurt slechts 20 seconden, maar als er een opgeladen schot op de speelhelft van je tegenstander belandt wordt een Hyper Strike geactiveerd. Deze opent de mogelijkheid tot een schot dat niet te stoppen is en een goal die zelfs twee punten waard is.

Momenten als deze laten echt zien hoe indrukwekkend de visuals van Battle League zijn. Hyper Strikes profiteren van strip-achtige panelen waar personages het schot nemen. Alhoewel we prima zonder het beeld van Wario die met zijn achterwerk een bal raakt hadden kunnen voortbestaan, hebben we er toch om gelachen. Wat Waluigi betreft is zijn schot terwijl hij een roos in zijn mond plaats iets waar Nintendo-fans ongetwijfeld vrolijk van worden. Next Level heeft uitstekend werk geleverd met het creëren van deze momenten. Battle League is dan ook een game vol met kleine, rijke details.

Alhoewel we prima zonder het beeld van Wario met zijn achterwerk een bal raakt hadden kunnen voortbestaan, hebben we er toch om gelachen.

Het is een gemakkelijke game om erbij te pakken tussendoor, ondanks de nuances en speciale regels. Fanatiekere spelers zijn ongetwijfeld in hun nopjes wanneer ze horen dat het spelen net zo gebalanceerd aanvoelt als een voetbal op het hoofd van een pro. Als een personage niet sterk genoeg is, kan je tegenstanders minder krachtig tackelen. Ondertussen valt op dat kleintjes zoals Toad je gemakkelijk bijhouden terwijl je rent, waardoor je geforceerd wordt continue te passen. Verder kunnen items de boel redden als je tegenstander vuile spelletjes speelt. Tussen de rode schilden, banaantjes en bob-ombs brengt Battle League een aantal elementen van Mario Kart in de game. Het gebruiken van items voelt desondanks nooit buitensporig en dreigt ook niet om de game te destabiliseren.

Minder Champions League, meer Europa

(Image credit: Nintendo)

Buiten een snel potje om laten Cup-battles je een van de zes toernooien spelen, met zowel een solo- als co-op-mogelijkheid. Een cup kan worden gewonnen na drie ronden. Verlies je echter de eerste match, eindig je in de loserpoule. Win die match en je bent terug in de strijd. Indien je nog een keer verliest wordt je geëlimineerd, tenzij je een rematch-tarief betaalt. Ondanks deze hachelijke structuur is het behalen van deze cups snel te halen en is er geen echte prikkel om de cups nog eens te spelen als je ze eenmaal hebt. Je vindt in Battle League ook geen verhaalmodus zoals in Mario Tennis Aces (opens in new tab) of Mario Golf: Super Rush (opens in new tab), waardoor deze kant van de game vrij leeg aanvoelt.

Next Level heeft zich duidelijk toegelegd op het maken van Strikers Club, de online modus van Battle League. Deze begint met het opzetten van een club (of je aansluiten bij de club van iemand anders), het kiezen van een naam, een uitrusting en een stadion. Ranked-seizoenen duren een week, waarna er een week lang off-season is voordat er weer een nieuw seizoen aanbreekt. Strikers Club beloont je met tokens om je stadion te personaliseren, zoals de doelpalen, decor op de goal-lijnen en stadion-thema's. Het is een leuke toevoeging, maar is tot onze verbazing niet in de offline-modus verkrijgbaar. Dat is jammer, want ook hier zouden esthetische upgrades welkom zijn. Wellicht is het hopen op een groter pakket na een paar updates: Nintendo heeft al beloofd dat er na de lancering meer personages aan de game worden toegevoegd.

Mario Strikers: Battle League is een fantastische game die te vroeg lijkt te zijn uitgebracht. Desondanks ga je genieten van het 5v5-voetbal met de Super Mario-personages. Het voelt meer gebaseerd op vaardigheden dan de voorgangers, met chaotisch plezier in de multiplayer-modus. De art-stijl is dan ook adembenemend. Solo-content is wat karig, maar als je daar mee kan leven, heb je tot het laatste fluitsignaal een boel lol.