Samsung-smartphones krijgen binnenkort grote software-update: dit is er nieuw

De Samsung Galaxy S24-serie kan dit jaar als eerste genieten van de nieuwste software. In dit geval is dat Android 14 in combinatie met One UI 6.1, de software van Samsung zelf. Naar goede gewoonte komt die software-update binnenkort naar andere Samsung-smartphones. Niet alleen smartphones in de Galaxy S-serie, maar ook toestellen in de Galaxy A-serie zullen deze update ontvangen in de komende maanden.

Als die update er is, komen er een heleboel indrukwekkende nieuwe functies naar je Samsung-telefoon. Daarom hebben we hieronder onze favorieten uitgelicht zodat je weet wat je kunt verwachten van de nieuwste update. Hoewel deze update ook de geavanceerde AI-functies in Galaxy AI bevat, komen die niet naar elke Samsung. Alleen de Samsung Galaxy S23-serie, Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Flip 5 en Samsung Galaxy Tab S9-serie zullen Galaxy AI ontvangen. Alle andere nieuwigheden in One UI 6.1 zijn wel overal beschikbaar.

1. Widgets op het vergrendelscherm

Er gaan geruchten rond dat Android zelf mogelijk widgets op het vergrendelscherm zal toevoegen. Daar gaat Samsung niet op zitten wachten, want One UI 6.1 introduceert dit nu al. De hoeveelheid widgets is nog niet enorm uitgebreid, maar we zijn er zeker van dat Samsung steeds meer widgets zal toevoegen aan het vergrendelscherm. Momenteel is er ondersteuning voor vier apps: Agenda, Samsung Health, Weer en Klok.

(Image credit: Future)

2. Quick Share met iedereen

Quick Share van Samsung en Nearby Share van Google kunnen eindelijk met elkaar communiceren. Dus als je Quick Share in One UI 6.1 probeert te gebruiken, kun je je bestand naar iedereen met een Android-telefoon versturen, niet alleen naar andere Samsung-smartphones.

3. Instellingen voor batterijbescherming

In One UI 6.1 krijg je drie nieuwe opties voor batterijbescherming om de batterij van je telefoon gezond te houden als je hem 's nachts oplaadt. Basic zorgt ervoor dat je telefoon stopt met opladen bij 100% en pas weer verdergaat bij 95%. Adaptive stopt met opladen bij 80% en begint weer met opladen zodat hij op tijd is opgeladen wanneer je wekker afgaat. Maximum zorgt er ten slotte voor dat je telefoon maximaal 80% wordt opgeladen.

Zeker nu Samsung de software-ondersteuning heeft uitgebreid van vijf naar zeven jaar, wil je je batterij zo lang mogelijk gezond houden. Niemand heeft namelijk iets aan een zeven jaar oude telefoon met de nieuwste software als die telefoon vastgeplakt zit aan een powerbank.

(Image credit: Future)

4. Gepersonaliseerde Expert RAW-widget in de camera

Met deze widget voor de Expert RAW-camera-app kun je de app starten en worden jouw favoriete instellingen meteen toegepast. Deze upgrade is vooral handig voor professionele fotografie, aangezien deze app gebruikers meer controle geeft en minder gecomprimeerde beelden laat vastleggen. Dit zorgt ervoor dat je achteraf meer bewerkingsmogelijkheden hebt met programma's als Adobe Lightroom.

Je kunt ervoor kiezen om met de widget de selfie- of achtercamera te openen en direct naar de modi Astrofoto, Meerdere Belichtingen of ND-filter te gaan. Je kunt ook een aangepaste achtergrond voor de widget kiezen. Wie slim is, kiest een achtergrond die aansluit bij de instellingen waarmee de app geopend zal worden.

5. AI-fotobewerking

Dan nu die befaamde AI-functies. Nogmaals een herinnering dat die alleen beschikbaar zijn voor de Galaxy S23-serie, Z Fold 5, Z Flip 5 en Tab S9-serie. Van alle AI-functies is AI-fotobewerking zonder twijfel de meest uitgebreide. We lichten kort toe wat je allemaal kan doen.

Ten eerste kan je voorwerpen en personen in je foto wissen en zelfs verplaatsen, waarna de AI de originele plaats opvult alsof er nooit iets heeft gestaan. Verder kan je foto's rechtzetten zonder dat ze bijgesneden worden. De AI zal vervolgens de ontbrekende delen van de foto aanvullen. In de galerij hieronder kan je het proces van deze bewerking stap voor stap zien.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Als je Google's Magic Eraser en AI-functies op de Google Pixel 8 al hebt gebruikt, dan heb je een goed idee van wat je te wachten staat. Net zoals bij de Google Pixel 8 kan je de AI-fotobewerking van Samsung gebruiken op welke foto dan ook. Dit kan ook een foto zijn die je hebt genomen met een andere Samsung-telefoon, een andere Android-telefoon en zelfs met een iPhone.