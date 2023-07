Ik koop liever de Galaxy Z Flip 5 dan een iPhone en dit is waarom

Een paar jaar geleden zagen we voor het eerst een vouwbare smartphone die we ook echt konden kopen. Hoewel de lancering van de originele Samsung Galaxy Fold in 2019 niet bepaald vlot verliep, zijn vouwbare smartphones (ook wel foldables genoemd) erg ver gekomen. De grote namen in de smartphonewereld hebben een foldable of werken daar toch aan.

In Nederland en België is het aanbod beperkt tot twee merken, Motorola en Samsung. De vouwbare smartphones van Google, Oppo, Huawei en Honor kan je hier niet vinden en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. Hoewel de adviesprijzen van alle vouwbare smartphones meestal boven de 1000 euro zitten, zakken ze relatief snel. Zo kan je de Samsung Galaxy Z Flip 4 van vorig jaar vinden voor ongeveer 700 euro.

Toegegeven, dat laatste heeft te maken met de gloednieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5. Toch is de één jaar oude Galaxy Z Flip 4 zeker geen slechte smartphone om nu in huis te halen, zeker voor die prijs. Voor dat geld heb je geen iPhone 14, terwijl de iPhone 15 steeds dichterbij komt. Nadat ik zowat elke foldable die je hier hebt kunnen kopen in handen heb gehad, ben ik van één ding helemaal zeker: ik zou op dit moment eerder een Galaxy Z Flip 5 kopen dan een iPhone. Verklaar me gestoord of lees verder (en verklaar me daarna misschien nog steeds gestoord), de keuze is aan jou.

Je staat stil bij je (overmatig) smartphonegebruik

Een vouwbare smartphone geeft je twee schermen voor de prijs van één (heel duur) scherm. Je denkt nu misschien dat je geen tweede scherm nodig hebt. Dat dacht ik zelf namelijk tot ik meerdere vouwbare smartphones had getest. De Motorola Razr 2022 was de eerste klaptelefoon met een coverscherm waarop je bijna alles kon doen zoals op het grote scherm. In 2023 kreeg de Motorola Razr 40 Ultra een nog groter coverscherm en ook Samsung sprong niet veel later op deze trein met de Galaxy Z Flip 5.

(Image credit: Future)

Het coverscherm heeft volledig andere use cases dan het binnenste scherm en zorgde ervoor dat ik de smartphones anders gebruikte. Ik kon een melding snel bekijken op het coverscherm en weg vegen zonder dat ik verleid werd door een van de talloze afleidende apps op de smartphone. Een kort antwoord kon ik versturen vanop het coverscherm zonder afleiding en hoe klein je handen ook zijn, je kan een gesloten foldable met één hand vasthouden en nog steeds alle hoeken van het scherm aanraken.

De smartphone moedigde me in zekere zin aan om hem minder te gebruiken. Ik gebruikte het grotere scherm alleen als ik het echt nodig had, bijvoorbeeld om een video te bekijken, game te spelen of foto's te maken. Elke foldable die op mijn bureau verscheen, gebruikte ik anders dan mijn gewone smartphone. Ik was me meer bewust van alle onzin die ik soms doe op mijn telefoon nadat ik een bericht heb beantwoord of e-mail heb gelezen.

Jij bepaalt mee het succes van vouwbare smartphones

De groep gebruikers van vouwbare smartphones is enorm klein. Samsung had een survey uitgevoerd waaruit bleek dat de hoge prijzen de grootste aankoopbarrière zijn en daarin kunnen we hen gelijk geven. Waarom zou je evenveel (of iets meer) betalen voor een smartphone die, op het eerste gezicht, gewoon sneller kapot kan gaan dan een iPhone?

Als ik vrienden zie terwijl ik een vouwbare smartphone test, wordt die meteen het gespreksonderwerp. Ik twijfel er daarom niet aan dat er sowieso interesse is in vouwbare smartphones. In mijn ervaring gaan mensen vaak raad vragen aan vrienden, familie en kennissen wanneer ze een nieuwe smartphone kopen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Zoals ik hierboven al schreef, zakt de prijs van de Samsung Galaxy Z Flip altijd relatief snel naar ongeveer 700 euro (of soms zelfs minder). Dat is dan ook het eerste dat ik zeg wanneer iemand met een fonkelnieuwe iPhone begint over hoe duur die foldables wel niet zijn. Besef ook dat de iPhone 14 met 256GB opslag 1.149 euro kostte bij de lancering. Dat is maar 50 euro minder dan de Samsung Galaxy Z Flip 5.

Ik spreek natuurlijk niet voor iedereen, maar wanneer ik aan vrienden vertel wat een foldable kan en wat je ervoor betaalt in vergelijking met gelijkaardige, gewone smartphones, gebeurt er soms toch een klik. Hoewel een foldable niet eens bij hen opkwam als potentiële smartphone, merk ik dat die plots wel tot de mogelijkheden behoort.

Unieke cameratrucjes

Op basis van de reacties in mijn omgeving beseffen heel weinig mensen wat de camera's op een foldable eigenlijk kunnen. Toen ik de Samsung Galaxy Z Flip 5 aan een vriendin gaf, merkte ze op dat haar iPhone 14 dezelfde camera's had: een 12MP-hoofdcamera en 12MP-ultrawide. Ze nam een paar foto's en ook de kwaliteit kwam goed overeen met die van haar iPhone.

Toen ik toonde dat je met de twee camera's aan de buitenkant ook een selfie kan nemen terwijl je jezelf ziet in het coverscherm, ging een volledig nieuwe wereld open. De eerste reactie is altijd een reeks idiote selfies en toen ik zei dat ze de ultrawide ook kon gebruiken, moest ze ook daarmee een nieuwe reeks selfies maken.

(Image credit: Future)

De camera's van de Samsung Galaxy Z Flip 5 zijn gewoon erg leuk om te gebruiken. Wanneer je met de ultrawide een selfie met een groep vrienden neemt, zijn ze meteen enthousiast omdat ze zoiets nog nooit eerder hebben gezien. Een simpele foto nemen wordt plots veel leuker en dat is iets dat geen enkele iPhone kan doen.

Het enthousiasme wordt alleen maar groter als ik toon dat je een foldable in een hoek van 90 graden kan openklappen zodat hij op een tafel (of de grond) kan blijven staan. Je kan hem voor je neerzetten, alles klaarzetten voor de perfecte foto en vervolgens een timer laten afgaan door je hand op te steken. Dit is ook erg handig voor content creators die hun smartphone gebruiken om te filmen. Je bent namelijk niet langer afhankelijk van de lagere kwaliteit van de selfiecamera en krijgt de best mogelijke kwaliteit met de hoofdcamera.

De software wordt alleen maar beter

Als je een foldable koopt, is dat wellicht niet met de gedachte om het jaar daarna al een nieuwe te kopen. Samsung speelt hier goed op in door elke Flip (en Fold) vier jaar lang Android-updates en vijf jaar lang security-updates te geven. Elk jaar voegt Samsung nieuwe functies toe aan zijn software en ik merk dat het grotere coverscherm van de nieuwe Galaxy Z Flip 5 erg veel deuren heeft geopend.

Momenteel is het coverscherm hier redelijk eenvoudig en kan je er niet super veel mee doen, maar een product manager van Samsung heeft al bevestigd dat er nieuwe functies in de maak zijn. Die krijg je gewoon via een gratis software-update en elk jaar dropt Samsung minstens één keer een lading nieuwe features. Het feit dat de software nu nog erg eenvoudig is, wil zeggen dat er enorm veel ruimte is om nieuwigheden toe te voegen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ja, je iPhone (en gewone Android-smartphone) krijgt ook software-updates met nieuwe functies. Die zijn nuttig en fijn, maar zeker Android lijkt de voorbije jaren zijn piek te hebben bereikt. Elke nieuwe versie lijkt steeds meer op de vorige en echt baanbrekende functies blijven uit.

Nu steeds meer bedrijven foldables verkopen, begint de strijd in deze categorie los te barsten. Iedereen wil de beste zijn en dit moedigt iedereen aan om met de gekste, meest innovatie functies voor deze vormfactor te komen. Ik ben natuurlijk niet helderziend, maar ik verwacht dat de software voor de Galaxy Z Flip 5 over vier jaar verder zal staan dan die van de Samsung Galaxy S23 of iPhone 14.

De mysterieuze aantrekkingskracht van foldables

Gemiddeld ligt er elke maand een nieuwe telefoon op mijn bureau die ik dan een tweetal weken kan testen. De Samsung Galaxy Z Flip 5 is de zesde vouwbare smartphone die ik grondig kon reviewen en zelfs nu heb ik meer plezier beleefd aan deze smartphone dan aan een gewone smartphone. Foldables hebben gewoon de wow-factor die andere smartphones niet hebben.

Het feit dat je ze kan vouwen en allerlei software krijgt die je nog nooit eerder hebt gezien, zorgen voor een geheel nieuwe ervaring. Zelfs als je een iPhone 8 Plus hebt en upgradet naar een iPhone 14 Pro Max, krijg je opnieuw een saaie rechthoek, die iets sneller is, een beter scherm heeft en betere foto's maakt. Als je voor de eerste keer een foldable in huis haalt, ga je vrijwel zeker het gevoel hebben dat je een telefoon hebt gekocht die je graag zal gebruiken.

(Image credit: Future)

Tot slot zal dit voor veel lezers klinken als een ver-van-hun-bedshow. Neem het echter aan van iemand die al zes keer afscheid heeft moeten nemen van een foldable na hem een week te hebben getest. Elke keer dat ik terugging naar mijn eigen, saaie, rechthoekige smartphone miste ik de foldable. Ik zou bijna durven zeggen dat je na je eerste vouwbare smartphone nooit meer anders wil. Wanneer ik elke zomer de prijzen van de Galaxy Z Flip van het jaar ervoor zie dalen naar 700 euro, twijfel ik toch elke keer om hem te kopen als mijn eigen smartphone. Het is voor mij persoonlijk slechts een kwestie van tijd voor ik uiteindelijk echt een foldable koop.