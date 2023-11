Samsung onthult wanneer jouw Galaxy-smartphone de update naar Android 14 krijgt

Eigenaars van Samsung-smartphones die de update naar Android 14 nog niet hebben gehad kunnen blij zijn met het feit dat er nu een releaseschema is gedeeld voor de Samsung Galaxy-toestellen die de update horen te krijgen.

De stabiele release van One UI 6.0 (de versie van Samsungs software waar ook Android 14 in verpakt zit) werd een aantal weken geleden al uitgerold naar Galaxy S23-modellen. In Europa verscheen de update vanaf 30 oktober. Inmiddels komt de update er echter ook aan voor andere Samsung-toestellen.

Het releaseschema werd gedeeld via Samsungs forum in Europa, zoals SamMobile en 9to5 Google ook al aangaven. Dit specifieke schema is overigens wel specifiek voor Roemenië bedoeld, dus de data kunnen hier en daar wel een beetje afwijken.

Deze week krijgen volgens het schema de volgende smartphones de update naar Android 14 (op chronologische volgorde):

Galaxy A34 5G: 13/11/2023

Galaxy A54 5G: 13/11/2023

Galaxy Z Flip 5: 13/11/2023

Galaxy Z Fold 5: 13/11/2023

Galaxy S22: 15/11/2023

Galaxy S22 Ultra: 15/11/2023

Galaxy S22+: 15/11/2023

Zoals je kan zien zouden alle bovenstaande toestellen volgens het schema uiterlijk vandaag de update moeten ontvangen. Ik heb echter zelf een Z Fold 5 en kan de update nog niet terugvinden. Hopelijk wijkt het schema echter niet heel veel af voor de Benelux en krijgen we toch snel de update.

Volgende week ontvangen de Samsung-telefoons hieronder volgens het schema de update naar Android 14:

Galaxy S23 FE: 20/11/2023

Galaxy A13 5G: 20/11/2023

Galaxy A33 5G: 20/11/2023

Galaxy A53 5G: 20/11/2023

Galaxy S21 5G: 20/11/2023

Galaxy S21 Ultra 5G: 20/11/2023

Galaxy S21+ 5G: 20/11/2023

Galaxy Z Flip 4: 20/11/2023

Galaxy Z Fold 4: 20/11/2023

Galaxy S21 FE 5G: 24/11/2023

En in de laatste week van november en de eerste dag van december krijgen deze telefoons de update:

Galaxy A52: 27/11/2023

Galaxy A52s 5G: 27/11/2023

Galaxy A13: 27/11/2023

Galaxy A23 5G: 27/11/2023

Galaxy Z Flip 3 5G: 27/11/2023

Galaxy Z Fold 3 5G: 27/11/2023

Galaxy A72: 30/11/2023

Galaxy A25 5G: 01/12/2023

Nog wat later in december krijgen nog twee modellen de update:

Galaxy A04s: 04/12/2023

Galaxy XCover 5: 08/12/2023

Uiteindelijk zijn er ook nog een aantal smartphones waarvoor blijkbaar nog niet is beslist wanneer de update precies zal komen. Bij de meeste van deze toestellen staat wel een week vermeld waarin ze waarschijnlijk Android 14 zullen ontvangen (behalve bij de Galaxy A05s):

Galaxy A14 5G: Verschijnt vanaf de week van 13 november

Galaxy A52 5G: Verschijnt vanaf de week van 27 november

Galaxy Tab A7 Lite: Verschijnt vanaf de week van 27 november

Galaxy A14: Verschijnt vanaf de week van 27 november

Galaxy A05s: Onbekend

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een goede indicatie

Zoals we eerder in het artikel al aangaven (en zelfs hebben gemerkt) kloppen deze data misschien niet precies voor de release van de update in de Benelux. Het kan namelijk per land verschillen, maar we gokken wel dat de update rond deze data ook in Nederland en België zal verschijnen.

Bij dit soort updates komt het ook vaak voor dat sommige mensen hem eerder binnenkrijgen dan anderen, dus het is ook gewoon nog even een kwestie van geduld en hopen dat je geluk hebt en snel van Android 14 kan genieten.

Wat is er nou eigenlijk nieuw aan Android 14? De grootste veranderingen zijn onder andere nieuwe aanpassingsopties voor je vergrendelscherm en een kleine boost voor de batterijduur van je toestel. Dat laatste is natuurlijk altijd mooi meegenomen.