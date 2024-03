Samsung Galaxy S24 FE kan een verrassend krachtige smartphone worden

Als je zat te wachten op een Samsung Galaxy S24 FE dit jaar, dan heb je misschien geluk, want er zijn zojuist verschillende specificaties van een dergelijke telefoon uitgelekt. Dit suggereert dat het toestel in de maak is. Dit was nog niet zeker, aangezien Samsung niet elk jaar FE-modellen uitbrengt.

Maar afgezien van het bewijs van het bestaan, wijst deze specslijst, gedeeld door leaker @OreXda (via Phone Arena), erop dat dit een veelbelovend en verbazingwekkend krachtig toestel is.

Volgens @OreXda wordt de Samsung Galaxy S24 FE geleverd met een Snapdragon 8 Gen 3 chipset of een Exynos 2400. Net als bij de standaard Samsung Galaxy S24 kan de chipset die je krijgt verschillen van waar je je in de wereld bevindt. Amerikaanse, Canadese en Chinese consumenten krijgen de Snapdragon-versie, terwijl de rest van de wereld Exynos krijgt, dus we zouden hier hetzelfde kunnen zien gebeuren.

Specs :- 6.1” AMOLED (not sure)- 256GB (UFS 4.0) / 128GB (UFS 3.1)- 12GB LPDDR5X- 4500mAhFebruary 29, 2024 See more

Hoewel de Snapdragon aantoonbaar het voordeel heeft, zijn dit beide premium chipsets en dit zou een verandering zijn voor de FE-serie, aangezien de Samsung Galaxy S23 FE was uitgerust met een minder krachtige chipset dan de standaard Samsung Galaxy S23.

Volgens de leaks zal de Samsung Galaxy S24 FE beschikken over een 4.500mAh batterij (waardoor deze groter zou zijn dan de 4.000mAh batterij in de Galaxy S24), 12GB RAM (in plaats van 8GB in de Galaxy S24) en een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB.

Tot slot wordt vermeld dat het toestel een AMOLED-scherm zal hebben van waarschijnlijk 6,1 inch groot, hoewel de grootte nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Ter referentie, de standaard Samsung Galaxy S24 heeft een 6,2 inch AMOLED-scherm.

Dus als dit allemaal klopt, zou de Samsung Galaxy S24 FE dezelfde chipset en hetzelfde schermtype hebben als de Galaxy S24, weliswaar met een iets kleiner scherm, maar met een grotere batterij en meer RAM.

Twijfelachtige beweringen

We zijn hier dus een beetje sceptisch over. Met name over de schermgrootte, want we betwijfelen of Samsung een scherm van die grootte zou koppelen aan een 4.500mAh batterij. De Galaxy S23 FE heeft een batterij van dat formaat, maar het scherm is 6,4 inch.

Als het scherm daadwerkelijk groter is en de rest klopt, dan zou dat de Galaxy S24 FE nog meer voorsprong geven op de standaard Samsung Galaxy S24.

Hoewel we dit met een korreltje zout zouden nemen, is het ook mogelijk dat sommige van de niet genoemde specificaties slechter zullen zijn op de S24 FE. Zo zou het toestel bijvoorbeeld mindere camera's of een plastic achterkant kunnen hebben.

Maar zelfs dan zou dit een verwarrende toevoeging kunnen zijn aan Samsung's smartphone line-up. Omdat dit het enige Samsung Galaxy S24 FE lek is, kunnen we niet met zekerheid zeggen of het toestel er wel aankomt, en als dat zo is, zien we het waarschijnlijk niet voor oktober aangezien de Galaxy S23 FE in oktober vorig jaar geland is.

Het is dus waarschijnlijk nog even wachten, maar hopelijk zullen extra leaks en geruchten snel een duidelijker beeld schetsen van deze telefoon.