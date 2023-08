Onofficiële renders tonen de Galaxy S24 Ultra naast de iPhone 15 Ultra

Samsung en Apple zullen allebei naar verwachting binnen de komende zes maanden een nieuwe serie flagships uitbrengen en we hebben nu al een redelijk goed idee van hoe de grootste, duurste modellen van beide bedrijven eruit gaan zien (naast elkaar).

De bekende leaker @UniverseIce (via Notebookcheck) heeft via sociale media een post gedeeld met meerdere onofficiële renders van de Samsung Galaxy S24 Ultra en de iPhone 15 Ultra (die misschien ook gewoon weer de iPhone 15 Pro Max kan gaan heten).

Deze beelden ondersteunen ook eerdere geruchten die suggereerden dat de Samsung Galaxy S24 Ultra dit keer een platter display zal krijgen, terwijl de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra waarschijnlijk juist iets meer gebogen randen krijgt.

Deze verandering naar een plat display zal er ook voor zorgen dat de S24 Ultra breder wordt vergeleken met de Samsung Galaxy S23 Ultra. Volgens dezelfde bron gaat hij van 78,1 mm naar 79 mm.

Liever platte of afgeronde randen?

Designveranderingen zoals deze brengen meestal ook wel wat minpunten met zich mee en dat is ook hier het geval. Afgeronde randen, die de afgelopen jaren vrij standaard zijn geworden op premium smartphones, zien er misschien vaak wel iets mooier uit, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat je de telefoon iets minder goed vast kan houden.

Het lijkt erop dat @UniverseIce niet zo'n grote fan is van deze verandering op de Samsung Galaxy S24 Ultra. Hij suggereert dat deze keuze voor een bredere telefoon met plattere randen een soort throwback is naar de oudere Samsung Galaxy Note-modellen.

Of je liever een telefoon met platte randen of met afgeronde randen hebt, is natuurlijk vrij subjectief. Beide opties hebben zo hun voor- en nadelen. We hebben eerder al geschreven over hoe de introductie van een platter display op de Galaxy S24 Ultra ervoor kan zorgen dat de bezels om het scherm heen iets meer zullen opvallen en daar zullen sommige mensen waarschijnlijk niet blij mee zijn.

Naar verwachting komen de Galaxy S24-toestellen pas in januari of februari uit, dus het duurt nog wel even voordat we de Galaxy S24 Ultra in het echt kunnen vergelijken met de iPhone 15 Ultra. Apple's nieuwe toestellen kunnen echter volgende maand al verschijnen.