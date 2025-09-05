Klein, fijn en extra stevig: dit is de Motorola edge 60 neo

Vorig jaar was de Motorola edge 50 neo een van onze favoriete smartphones dankzij zijn compacte ontwerp en veelzijdige camera's. De nieuwe Motorola edge 60 neo behoudt dat recept en introduceert welkome verbeteringen, waaronder extra duurzaamheid en een grotere batterij.

De telefoon heeft nu een IP68/69-bescherming, Corning Gorilla Glass 7i en de MIL-STD-810H-certificering. Aan het formaat is niets veranderd. De Motorola edge 60 neo heeft een 6,36-inch scherm met een helderheid tot 3.000 nits. Zelfs aan de kleurenopties is bijna niets veranderd: PANTONE Grisaille (grijs) en Poinciana (felrood) zijn terug en krijgen nu gezelschap van PANTONE Frostbite (lichtblauw).

Achterop zitten drie camera's: een 50MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Vooraan zit nog een 32MP-selfiecamera. Dit is een combinatie die je zelden terugvindt in deze prijsklasse en de enige andere telefoon met een adviesprijs onder de 500 euro die 3x optische zoom haalt, is de Nothing Phone (3a) Pro.

De Motorola edge 60 neo is vervolgens uitgerust met een 5.000mAh-batterij met 68W-snelladen. Alsof dat niet genoeg is, is er nog ondersteuning voor draadloos opladen. De MediaTek Dimensity 7400 moet op zijn beurt zorgen voor soepele prestaties in combinatie met 12GB RAM. Ten slotte is de Motorola edge 60 neo verkrijgbaar met 256GB interne opslag voor een adviesprijs van 399,99 euro.