Je Samsung-telefoon krijgt binnenkort zes handige nieuwe functies

Samsung is begonnen met de uitrol van de One UI 8.5 bèta voor Galaxy-smartphones. Deze software-update bevat een reeks nieuwe functies, evenals verbeteringen op het gebied van productiviteit, privacy en prestaties in het hele Galaxy-ecosysteem. In de blogpost waarin de update wordt aangekondigd, zegt Samsung dat de One UI 8.5 bèta nieuwe en eenvoudigere manieren biedt om te creëren, connecteren en veilig te blijven.

Met de update krijg je volgens Samsung tal van verbeteringen voor contentcreatie op je Galaxy-telefoon. Dankzij een update van Photo Assist kun je ononderbroken nieuwe afbeeldingen blijven genereren, wat betekent dat je meerdere afbeeldingen kunt bewerken zonder ze allemaal op te slaan en vervolgens aan het einde van het proces je wijzigingen kunt bekijken. Quick Share is bijgewerkt om personen op foto's te herkennen en voor te stellen om die afbeeldingen rechtstreeks naar de personen in kwestie te sturen.

Wat connectiviteit betreft, is de functie Audio Broadcast verbeterd, zodat je je stem naar een aangesloten luidspreker kunt sturen terwijl je in je telefoon praat. Bovendien kun je met de functie Storage Share bestanden op andere Galaxy-apparaten bekijken in de bestanden-app. Zo heb je snel toegang tot je documenten als ze ergens anders zijn opgeslagen, bijvoorbeeld op je tablet of laptop.

In de blogpost werd ingegaan op beveiligingsverbeteringen, waaronder Failed Authentication Lock, dat je scherm automatisch vergrendelt als iemand te vaak een onjuiste login uitvoert met een vingerafdruk, pincode of wachtwoord. Identiteitscontrole beschermt verder meer instellingen dan voorheen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken als je smartphone gestolen wordt.

Hoe download je de One UI 8.5 bèta?

(Image credit: Shutterstock / Framesira)

Als je de One UI 8.5 bèta wilt uitproberen, moet je een compatibel apparaat hebben en op de juiste locatie wonen, althans voorlopig. We zullen meteen beginnen met het slechte nieuws: Nederland en België behoren momenteel niet tot de regio's waarin de bèta beschikbaar is. Voorlopig hebben alleen gebruikers deze regio's toegang: Duitsland, India, Korea, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De andere vereiste is dat je een Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge of Galaxy S25 FE hebt.

Als je toevallig in een van deze landen woont, leggen we de rest het proces nog even uit. Je moet lid zijn van het bètaprogramma van Samsung. Om je aan te melden, download je de Samsung Members-app uit de Google Play Store. Log vervolgens in met je Samsung-account. Meld je aan voor het bètaprogramma via de banner bovenaan de app. Ga vervolgens naar de instellingen van je telefoon en navigeer naar Software-update > Downloaden en installeren om de nieuwste bètaversie te ontvangen. Zoals altijd kan bètasoftware bugs bevatten, dus maak zeker een back-up van al je bestanden en apps.