Moet je nu nog een iPhone 15 kopen?

De iPhone 15-serie werd afgelopen september gelanceerd, dus de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn inmiddels bijna een volledig jaar oud. Voor sommige productcategorieën is een jaar echt helemaal niets, maar in de smartphonewereld kan er een heleboel veranderen. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere nieuwe modellen van andere merken gelanceerd, waaronder de Samsung Galaxy Z Flip 6, en komt de volgende generatie iPhones natuurlijk ook steeds dichterbij.

Is het dan nog aan te raden om op dit moment een iPhone 15 te kopen? Dat hangt ervan af waar je precies naar op zoek bent. Hieronder geven we je een aantal redenen waarom je wel (of net niet) moet investeren in een iPhone 15.

Koop hem als je een iets oudere iPhone hebt

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vaak heeft het niet veel zin om elk jaar de nieuwste iPhone te kopen en dat is hier over het algemeen ook zo. Als je momenteel een iPhone 14 of zelfs iPhone 13 hebt, dan hoef je niet per se te upgraden naar de iPhone 15. Zowel camera's als algemene prestaties liggen deze drie iPhones redelijk dicht bij elkaar. Als je een iPhone 12 of ouder hebt, dan wordt de upgrade naar de iPhone 15 interessanter.

De belangrijkste nieuwigheden van de iPhone 15 zijn de 48MP-hoofdcamera en het Dynamic Island, die beide zijn overgenomen van de iPhone 14 Pro (Max), en de USB-C-oplaadpoort. De overstap naar USB-C werd opgelegd vanuit de EU, maar voegt weinig concrete voordelen toe tegenover de oude Lightning-aansluiting. De iPhone 15 laadt nog steeds even snel op als oudere iPhones en als je hele huishouden oudere iPhones gebruikt, ben jij het buitenbeetje dat een andere oplaadkabel nodig heeft.

Goed om te weten, is dat de prijzen van de iPhone 15 flink gedaald zijn sinds zijn lancering in september 2023. Aanvankelijk betaalde je minstens 969 euro voor het instapmodel met 128GB opslag, terwijl je hem nu probleemloos vindt voor 799 euro. Afhankelijk van de retailer waar je hem koopt, kan je nog gebruikmaken van extra inruilwaarde om de prijs verder naar beneden te halen.

Koop hem niet als je geïnteresseerd bent in AI-functies

(Image credit: Apple)

Tijdens WWDC 2024 heeft Apple zijn AI-strategie onthuld, genaamd Apple Intelligence. Dit bevat talloze generatieve AI-functies, maar is toch geen equivalent van ChatGPT. Er zullen tools zijn die teksten kunnen schrijven, afbeeldingen maken, samenvattingen opstellen en nog veel meer.

Apple Intelligence blijft bijvoorbeeld op de hoogte van je inkomende mails en meldingen en probeert het prioriteit te geven aan wat belangrijk voor je is. Een nieuwe Focusmodus voor minder onderbrekingen gebruikt Apple Intelligence om alleen berichten met hoge prioriteit te tonen. Apple Intelligence vat bovendien gesprekken en berichten voor je samen en kan dat zelfs met audio-opnames. Je kunt telefoongesprekken opnemen en Apple Intelligence het gesprek laten samenvatten of de Notities-app gebruiken om een samenvatting van een spraakbericht te laten maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er is één cruciale "maar" in dit hele verhaal en die bevindt zich bij de compatibele toestellen. Hoewel zelfs de MacBook Air met M1-chip uit 2020 zal werken met Apple Intelligence, zijn er momenteel slechts twee iPhones in de lijst met compatibele apparaten, met name de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Dat wil zeggen dat de reguliere iPhone 15 en iPhone 15 Plus geen enkele Apple Intelligence-functie kunnen gebruiken. De komende jaren zal Apple zonder twijfel meer functies toevoegen waar de iPhone 15 bijgevolg niets mee kan doen. Je hebt dus twee opties als je Apple Intelligence op je iPhone wil gebruiken: een iPhone 15 Pro (Max) kopen of wachten op de iPhone 16, die in september wordt verwacht.

Koop hem als je gehecht bent aan de muteschakelaar

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vorig jaar heeft Apple op de iPhone 15 Pro (Max) een nieuwe knop geïntroduceerd in de vorm van de actieknop. Die vervangt de bekende muteschakelaar die aanwezig is op vrijwel elke oudere iPhone. Je kan de actieknop trouwens wel instellen zodat hij werkt als muteschakelaar. De gewone iPhone 15 en iPhone 15 Plus hebben wel nog de traditionele muteschakelaar.

Dat laatste kan zomaar veranderen bij de iPhone 16. Apple heeft de gewoonte om functies van de Pro-versies van de iPhone over te nemen op de basismodellen van het jaar daarna. Zo werden het Dynamic Island en de 48MP-hoofdcamera van de iPhone 14 Pro overgenomen op de iPhone 15. Hoewel we nog geen officiële info hebben over de iPhone 16, zijn er veel geruchten die melden dat de actieknop het onderdeel zal zijn dat Apple dit jaar overneemt.

De actieknop creëert enerzijds nieuwe mogelijkheden, terwijl hij anderzijds de plaats inneemt van de muteschakelaar die al meer dan tien jaar op de iPhone zit. We kunnen het daarom zeker begrijpen dat sommige gebruikers gehecht zijn aan de muteschakelaar en geen nood hebben aan de actieknop.

Koop hem niet als je ver ingezoomde foto's wil maken

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 15 heeft twee uitstekende camera's, maar als je echt de allerbeste camera's wil, moet je meer uitgeven. De 48MP-hoofdcamera is een welkome upgrade en zorgt ervoor dat je nu 2x kan inzoomen zonder merkbaar kwaliteitsverlies. Wie verder wil inzoomen en nog een degelijk resultaat wil, moet nog steeds kiezen voor een Pro-versie. De iPhone 15 Pro heeft namelijk een telefotocamera met 3x optische zoom en de iPhone 15 Pro Max is momenteel de enige iPhone met een telefotocamera met 5x optische zoom.

Het nadeel is dat een iPhone 15 Pro (Max) aanzienlijk meer kost dan het instapmodel. Als je bereid bent om naar het Android-kamp over te stappen, kan je voor minder geld gelijkaardige camera's als op de iPhone 15 Pro. Zo heeft de Motorola Edge 50 Pro een adviesprijs van 699 euro en is hij uitgerust met een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. De OnePlus 12 kost momenteel ongeveer 830 euro en heeft een 64MP-telefotocamera met 3x zoom. Een derde optie is de Samsung Galaxy S24 Ultra die een 50MP-periscoopcamera met 5x optische zoom heeft en tot maar liefst 100x "Space Zoom" ondersteunt. Zelfs dit Ultra-model kan je nu voor iets minder dan 1000 euro vinden en is daardoor eveneens goedkoper dan de iPhone 15 Pro.

Koop hem als je direct een degelijke smartphone wil

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Uiteindelijk is het momenteel nooit echt een fout om een iPhone 15 te kopen. Het grootste tegenargument is het gebrek aan Apple Intelligence, wat je alleen krijgt op de Pro-modellen. We verwachten wel dat alle varianten van de iPhone 16 Apple Intelligence hebben, dus als je dit een must is voor je, wil je wellicht wachten tot midden september.

Verder zijn er maar weinig redenen om niet voor een iPhone 15 te kiezen als je nu een nieuwe (premium) telefoon zoekt. De camera's zijn erg goed, het ontwerp is stevig en door de USB-C-oplaadpoort is hij futureproof. We herhalen nogmaals dat de prijzen van de iPhone 15 nu sterk verlaagd zijn, omdat de iPhone 16 steeds dichterbij komt. Op basis van de voorbije jaren verwachten we ook niet dat de prijzen nog veel lager zullen zakken na de lancering van de iPhone 16.

Als je nu op zoek bent naar een nieuwe telefoon en de bovenstaande redenen om de iPhone 15 niet te kopen niet gelden voor jou, dan is het zeker een goede investering op dit moment.