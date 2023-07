Apple’s iPhone 14 Pro camera komt vrijwel zeker naar de iPhone 15 en 15 Plus

De Apple iPhone 15 zal naar verwachting de 48MP-camera van de iPhone 14 Pro krijgen en op die manier eindelijk op hetzelfde cameraniveau komen te zitten als zijn rivalen van Google en Samsung. Dit nieuws komt vanuit de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo na maanden van verslagen en geruchten vanuit andere bronnen.

Ming-Chi Kuo zegt : "De groothoekcamera CIS [camera image sensor] van de twee iPhone 15 standaardmodellen zal worden geüpgradede naar 48MP en gebruikmaken van een nieuw opgestapeld CIS-design. Vanwege de lage opbrengst van de productie heeft Sony de productiecapaciteit van de CIS verhoogd voor Apple met 100–120% om aan Apple's vraag te voldoen, wat zorgt voor een flink verminderd high-end CIS-aanbod voor Android."

Een eerder verslag van Wedbush-analisten, samen met andere iPhone 15-cameravoorspellingen, claimde al dat Apple dit zou doen en dat het bedrijf zijn bestverkopende iPhones niet voor eeuwig zou blijven opzadelen met 12MP-camera's.

Toch heeft het bedrijf jarenlang op al zijn beste iPhones gebruikgemaakt van 12MP-camera's. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max waren in 2022 de eerste iPhone-modellen met een hoge resolutie 48MP-sensor. Dit nieuws betekent dat het bedrijf ook weer iets beter zal kunnen concurreren met de beste Android-smartphones .

Dit nieuwe gerucht betekent dat je misschien bij de goedkopere iPhones ook kan gaan genieten van de hoge resolutie camera's, maar Apple lijkt nog steeds van plan te zijn om het onderscheid met de duurdere iPhones te behouden door middel van een periscooplens bij de iPhone 15 - generatie.

Niet meer achterlopen op de concurrentie

De iPhone 14-camera is nog steeds een van de beste smartphone-camera's die he kan krijgen, maar hij kan zelfs al niet heel goed meer concurreren met veel van de beste budget-smartphones , in ieder geval op papier. Deze toestellen beschikken meestal over camera's met hele hoge megapixel-waardes. Zo zien we inmiddels zelfs al 200MP-camera's op sommige relatief goedkope toestellen.