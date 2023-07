Slecht nieuws: iPhone 15 Pro pas in oktober te koop vanwege productieproblemen

Slecht nieuws voor mensen die uitkijken naar de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De smartphones zouden namelijk later in de winkel kunnen liggen dan verwacht.

Deze claim is afkomstig van Wamsi Mohan, Global Research Analyst voor Bank of America. In een onderzoek dat terechtkwam bij nieuwssite Barron's voorspelt Mohan dat de Pro-versies van de iPhone 15 pas in oktober in de winkel zullen liggen in plaats van in september. Neem deze uitspraak met een korreltje zout, want Mohan legt niet uit waarom hij denkt dat er uitstel komt. Een ander gerucht biedt dan weer wel een mogelijke verklaring.

Productieproblemen

Naar verluidt heeft Apple productieproblemen bij de iPhone 15 Pro en Pro Max. Anonieme bronnen geven aan dat leveranciers een nieuw productieproces gebruiken om de schermranden dunner te maken. Volgens The Information kunnen de Pro-modellen van de iPhone 15 hierdoor een groter scherm krijgen, terwijl de afmetingen gelijk blijven.

Toch zou Apple al bekend moeten zijn met dit productieproces, want het is al toegepast bij de Apple Watch Series 7 uit 2019. Die smartwatches zijn namelijk even groot als hun voorgangers, maar hebben toch een groter scherm. Ook dit nieuwe ontwerp leidde tot een vertraging van ongeveer een maand.

In dit geval voorspelt The Information dat Apple minder iPhones zal produceren in plaats van de lancering uit te stellen. Het probleem zou meer het ergst zijn bij de iPhone 15 Pro Max, terwijl de voorraad iPhone 15 Pro's wel groot genoeg zou zijn. De reguliere iPhone 15 lijkt hier geen last van te hebben, aangezien de schermranden niet verkleind worden.

Niet de eerste keer

Hoe groot is de kans op vertragingen? Dat is moeilijk te zeggen op dit punt. We weten wel dat Apple al eerder verkoopdata heeft opgeschoven. Zo moesten we in 2022 ongeveer een maand langer wachten tot de iPhone 14 Plus daadwerkelijk in de winkelrekken lag. Hij werd wel samen met de iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aangekondigd. Als er dus daadwerkelijk vertragingen zijn, zullen de iPhones wel nog samen onthuld worden. Anderzijds meldt DSCC dat Apple al een extra voorraad smartphonedisplays heeft aangelegd om tekorten te voorkomen.

Over het algemeen weet Apple vertragingen tot een minimum te beperken. Zelfs de iPhone 12, die in 2020 tijdens de coronapandemie werd gelanceerd, zag slechts enkele weken vertraging. Iedereen die een iPhone 12 wilde, kon die relatief snel in huis halen. Hetzelfde kunnen we bijvoorbeeld niet zeggen van de PS5, die ook in het najaar van 2020 werd gelanceerd.