Google Pixel 8 krijgt verhoogde adviesprijs in Europa

De Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro worden officieel onthuld op woensdag 4 oktober en we hebben nu een idee van de Europese prijzen voor beide smartphones. The Tech Outlook (via Notebookcheck) geeft aan dat de 128GB-versie van Pixel 8 874,25 gaat kosten, de 256GB-versie €949,30, de 128GB-versie van de Pixel 8 Pro €1.235,72, de 256GB-versie €1.309,95 en de 512GB-versie €1.461,24.

Als je bedenkt dat de Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro adviesprijzen van respectievelijk €649 en €899 hadden, is dat een behoorlijke sprong. Misschien wil Google hierdoor meer afstand creëren tussen deze twee premium smartphones en de middenklasse Pixel 7a met een adviesprijs van €509.

Om het nog ingewikkelder te maken, zijn deze prijzen inclusief 23% btw, wat suggereert dat ze uit Ierland, Polen of Portugal komen. In Nederland en België betaal je 21% btw op producten zoals smartphones, dus de prijzen zouden hier kunnen afwijken.

Pittige prijzen

Tot nu toe hebben we nog niet veel gehoord over de mogelijke prijzen van de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro, maar het lijkt erop dat ze meer gaan kosten dan hun voorgangers. Dat is niet geheel verrassend, want bijna elke smartphone zag dit jaar een prijsstijging.

Er worden ook hogere prijzen verwacht voor de iPhone 15. Die zal eerder verschijnen dan de Google Pixel 8 en er wordt gezegd dat de iPhone 15 Pro in de VS een prijsstijging van 100 dollar krijgt. Dat zou in de VS de eerste prijsstijging voor de Pro-serie zijn sinds de introductie van de iPhone 11 Pro in 2019.

Natuurlijk zullen er hardware- en software-upgrades zijn om de extra euro's te rechtvaardigen. We verwachten verbeteringen aan het display en wat extra AI-trucjes voor betere foto's en video's.

Er is ten slotte een officiële uitnodiging gestuurd naar journalisten, waarin Google spreekt over "toevoegingen aan het Pixel-portfolio". We verwachten daarom zowel Pixel-telefoons als de Pixel Watch 2.