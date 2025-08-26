Google Pixel 10 laat levensreddende functie vallen

De Google Pixel 10-serie heeft een aantal nieuwe functies, maar er ontbreken ook een paar dingen, zoals Batterij Delen (Battery Share). Dat is de naam die Google gebruikt voor omgekeerd draadloos opladen, oftewel de mogelijkheid om je telefoon te gebruiken om andere apparaten draadloos op te laden. Bijna elke premium Android-telefoon kan dit, maar de Pixel 10 dus niet.

Google heeft hier wel een verklaring voor. DroidReader vroeg Google hiernaar en kreeg te horen dat de magneten die nodig zijn voor Qi2 magnetisch draadloos opladen een sterke verbinding met de oplader vormen, maar een fysieke beperking creëren voor omgekeerd draadloos opladen. Met andere woorden, door de toevoeging van Qi2 magnetisch draadloos opladen (waardoor je de Pixelsnap-accessoires kunt gebruiken) moest Google Batterij Delen verwijderen.

MagSafe van Google

(Image credit: Philip Berne / Future)

Of dit een goede beslissing was, valt nog te bekijken. Pixelsnap lijkt enerzijds veel op MagSafe: het is een ecosysteem van draadloze opladers en accessoires die met magneten aan de achterkant van je Pixel 10 kunnen worden bevestigd. Alle MagSafe-accessoires klikken bovendien magnetisch vast op de Pixel 10, al zegt Google dat natuurlijk niet expliciet.

Anderzijds is niet iedereen blij met deze verandering. Op Reddit staan reacties als “dit doet echt pijn” en “Batterij Delen vond ik zo'n handige functie”. Ik vind het persoonlijk geen goede verandering, aangezien ik Batterij Delen al meerdere keren heb gebruikt om telefoons van vrienden op te laden. Die paar procentjes kunnen ervoor zorgen dat een vriend of vriendin nog met een werkende telefoon naar huis gaat.

Andere reacties vermeldden ten slotte dat ze deze functie nauwelijks of nooit gebruikten. Niet iedereen zal de functie missen en het idee van Pixelsnap is om de overstap voor iPhone-gebruikers eenvoudiger te maken. Aangezien alle MagSafe-accessoires ook werken met PixelSnap, zitten voormalige iPhone-gebruikers niet plots met een stapel waardeloze accessoires. Wie omgekeerd draadloos opladen wil, kan gelukkig nog bij talloze andere Android-telefoons terecht.