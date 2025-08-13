De Google Pixel 9 Pro was onze Smartphone van het Jaar in 2024, maar de Pixel 10 Pro krijgt die titel misschien niet

2024 was een bijzonder jaar voor telefoons. Software zoals Galaxy AI, Google Gemini en Apple Intelligence domineerde presentaties en marketingcampagnes, terwijl verbeterde hardware op de achtergrond kwam te staan.

Aan de buitenkant waren de beste telefoons van 2024 bijna niet te onderscheiden van hun voorgangers, met uitzondering van de Google Pixel 9 Pro, die duidelijk anders aanvoelde dan de Pixel 8 Pro. Google koos voor een nieuw ontwerp dat niet alleen steviger was, maar er ook goed uitzag. De Pixel 9 Pro beschikte daarnaast over de meest gestroomlijnde implementatie van AI die we op dat moment hadden gezien.

Om die redenen kreeg de Pixel 9 Pro de titel Smartphone van het Jaar 2024. Maar afgaande op wat we tot nu toe hebben gezien van de Pixel 10 Pro, denken we niet dat die deze titel in de wacht zal slepen.

De Pixel 10 Pro zal op 20 augustus worden geïntroduceerd tijdens de Made by Google-presentatie van dit jaar, maar is al gedeeltelijk onthuld in een officiële teaservideo. Talloze lekken en geruchten hebben ons bovendien een duidelijk beeld gegeven van wat eraan komt.

De telefoon zou er vrijwel hetzelfde uitzien als de Pixel 9 Pro, gebruikmaken van een krachtigere Tensor G5-chipset en een iets grotere batterij hebben. Er komen verder wat nieuwe kleuren, waaronder "Moonstone", wat eigenlijk gewoon een soort grijs is.

Wat de software betreft, gaat het gerucht dat de Pixel 10 Pro wordt gelanceerd met een nieuwe fotografiefunctie genaamd Camera Coach, die AI gebruikt om je tijdens het fotograferen tips te geven om een betere foto te maken.

Dat is het wel zo'n beetje.

Waar de Pixel 9 Pro een grote sprong was ten opzichte van de Pixel 8 Pro, lijkt de Pixel 10 Pro een minimale upgrade te zijn ten opzichte van de Pixel 9 Pro. Hij zal niet hetzelfde frisse gevoel van innovatie geven en daarom verwachten we niet dat hij de titel voor Smartphone van het Jaar zal winnen.

Dit alles is niet per se negatief. Op alle gebieden behalve pure kracht heeft de Pixel-serie zowel de iPhones als Samsung Galaxy-telefoons ingehaald. Nu kan Google zich veroorloven om te doen wat Apple en Samsung zo vaak doen: erg kleine verbeteringen aanbrengen.

Het klinkt misschien wat raar om geen jaarlijkse revolutionaire upgrades te verwachten. We kunnen de Pixel 9 Pro echter niet prijzen en dan verwachten (of willen) dat Google het jaar daarop met een geheel nieuw toestel komt. De Pixel 9 Pro is zo goed gelukt dat het onrealistisch is om te verwachten dat zijn opvolger ons op dezelfde manier omver zal blazen.

Anderzijds is dit goed nieuws voor Pixel-fans met een ouder toestel die geld willen besparen. Omdat de Pixel 10 Pro wellicht een kleine upgrade wordt, is het voor sommigen beter om voor de Pixel 9 Pro te kiezen, die wellicht verder in prijs zal dalen zodra de nieuwe Pixels in de winkelrekken liggen. Van de beloofde zeven jaar software-updates heb je er dan nog zes te gaan en dat is nog steeds meer dan bij flagships van bijvoorbeeld Xiaomi, OnePlus of Motorola.