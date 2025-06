De Google Pixel 9 Pro is trager dan de concurrentie en blijft toch mijn favoriet

Nadat ik de review van de Samsung Galaxy S25 Edge had afgerond, stopte ik hem terug in de doos en ging mijn simkaart weer in de Google Pixel 9 Pro. De Pixel is niet de snelste of lichtste en heeft niet de beste batterijduur, maar is wel de smartphone die ik het liefst gebruik.

Prestatieproblemen

Als ik zeg dat de Pixel 9 Pro niet de snelste is, is dat niet alleen gevoelsmatig. In benchmarktesten met andere premium smartphones, zoals de iPhone 16 Pro Max en Samsung Galaxy S25 Ultra, eindigt hij altijd onderaan. Qua pure prestaties haalt de Tensor G4 in de Pixel het gewoon niet van de A18 Pro in de iPhone of Snapdragon 8 Elite for Galaxy in de Samsung.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Row 0 - Cell 0 Geekbench 6.3 Single-Core / Multi-Core Adobe Premiere Rush test 3D Mark Wild Life Extreme Unlimited Algemeen / Frame Rate Batterijduurtest Google Pixel 9 Pro XL 1.929 / 4.747 Niet voltooid 2.557 / 15,31 fps 14 u 06 min 37 sec Apple iPhone 16 Pro Max 3.386 / 8.306 21 min 3.822 / 22,9 fps 17 u 35 min 30 sec Samsung Galaxy S25 Ultra 3.031 / 9.829 52 min 40 sec 5.912 / 35,4 fps 18 u 35 min 39 sec

De Geekbench multi-core score van de Pixel 9 Pro van 4.794 is minder dan de helft van de 9.829 van de Galaxy S25 Ultra. Je moet teruggaan naar de iPhone 13 Pro uit 2021 om een iPhone te vinden die net zo laag scoort als de snelste Google Pixel op dit moment.

In praktijktests had de Pixel 9 Pro problemen. De Adobe Premiere Rush-videotest zorgde ervoor dat de Pixel 9 Pro herhaaldelijk crashte. De minder krachtige Pixel 9, die dezelfde processor gebruikt (met 12GB i.p.v. 16GB RAM) klaarde de klus uiteindelijk in één uur en 18 minuten. De iPhone 16 Pro Max deed het in 21 minuten.

Op het gebied van gaming benchmarks was de Pixel 9 Pro niet indrukwekkend. In de 3DMark Wild Life Extreme-test kon de Pixel slechts 15 frames per seconde produceren, terwijl de Galaxy S25 Ultra een vloeiende 35 fps haalde.

Hetzelfde geldt voor de batterijduur. Voor deze vergelijking namen we de Pixel 9 Pro XL erbij, aangezien die qua batterijcapaciteit dichter bij de twee andere zit. De Pixel 9 Pro XL ging slechts 14 uur mee, terwijl de iPhone 16 Pro Max meer dan 17,5 uur haalde en de Galaxy S25 Ultra meer dan 18,5 uur.

De pure prestaties doen er weinig toe

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vergeet de benchmarks, want slechts een fractie van de smartphonegebruikers maakt optimaal gebruik van de prestaties die de Samsung en iPhone te bieden hebben. Het ontwerp van de Pixel 9 Pro voelt fantastisch aan, hij maakt foto's met ongelooflijk nauwkeurige kleuren en slaagt er altijd in om scherpe foto's bij weinig licht te maken. De manier waarop de AI geïntegreerd is, voelt daarnaast fijner en logischer. Het gebruik van de telefoon is gewoonweg aangenamer.

De Pixel 9 Pro is slimmer

(Image credit: Philip Berne / Future)

Je kunt niet eens zeggen dat snellere telefoons beter zijn in AI. De Pixel 9 Pro mag dan de traagste zijn, toch is hij de beste in alles wat met AI te maken heeft. Waar Apple Intelligence nog maar net in Nederland en België beschikbaar is (en niet werkt in het Nederlands) en Samsung grotendeels vertrouwt op Google voor het zwaarste werkt, heeft de Pixel een aantal AI-functies die echt nuttig zijn.

Pixel Screenshots blijft een van de nuttigste toevoegingen en voorkomt dat ik minutenlang door mijn overvolle map met screenshots moet scrollen. Na een zoekopdracht worden de screenshots meteen gefilterd en is het een kwestie van seconden voor ik vind waarnaar ik zoek. De recorder heeft me al talloze keren geholpen bij het afnemen van interviews, vooral wanneer er meerdere personen aanwezig zijn. De transcriptie van het gesprek is altijd accuraat en de verschillende sprekers worden gelabeld. Zelfs de AI-samenvattingen van opnames van een kleine tien minuten zijn nauwkeurig.

Pak die korting!

(Image credit: Philip Berne / Future)

De software van de Pixel is strak, prettig en niet onnodig complex met honderden submenu's (*kuch* Samsung *kuch*). De interface is tegelijkertijd geen kopie van iOS (*kuch* OPPO *kuch*). Toch kunnen voormalige iPhone-gebruikers goed met de Pixel overweg omdat hij zo intuïtief is. Hoewel de batterijduur zeker geen records breekt, haal ik wel altijd het einde van de dag en dat is voldoende.

Ten slotte is de Google Pixel 9 Pro de goedkoopste van het trio op dit moment. De laagste prijs die ik nu vind voor de Pixel is 779 euro, terwijl je voor de Galaxy S25 Ultra minstens 979 euro kwijt bent en voor de iPhone 16 Pro minstens 999 euro.

Het is een marathon, geen sprint

De Google Pixel 9 Pro bewijst dat de specificaties niet het hele verhaal vertellen. Hij verliest elke benchmarkwedstrijd, maar blijft de telefoon die ik het liefst gebruik. Het is een telefoon dat is gebouwd rond praktische intelligentie, niet om brute kracht.