Wanneer stoppen Samsung en Apple met hun oneindige camerastrijd?

De concurrentie tussen Apple en Samsung wordt steeds minder interessant. En dat is niet per se omdat de telefoons saai zijn, maar er gebeurt vrijwel niets verrassends meer bij nieuwe telefoon-releases.



De enige "grote" veranderingen die we nog zien zijn bij de camera's op de nieuwe toestellen. De ene keer komt er weer een camera bij en de volgende keer krijgen we een camera met belachelijk veel megapixels. Dat kunnen best nuttige verbeteringen zijn, maar het is gewoon niet meer zo interessant en het lijkt alsof er verder ook niet zoveel meer verandert.



Samsung voegt wel vaak een hoop functies toe, maar als Samsung-gebruiker kan ik niet zeggen dat ik over het algemeen door heb wat er nou precies is toegevoegd. Apple doet verder gewoon zijn eigen ding en lijkt ook niet echt te luisteren naar wat gebruikers graag willen zien. Het wordt dus een steeds saaiere strijd tussen de beste telefoons elk jaar.

Het is nu al een tijdje zo dat we eigenlijk elk jaar bij deze nieuwe telefoons vooral weer allerlei verschillende foto's van de apparaten met elkaar gaan vergelijken om te merken dat de portretmodus weer net iets beter werkt of dat we dit keer 150x kunnen inzoomen. Dat is allemaal leuk en aardig en nogmaals in de praktijk kan het ook zeker nuttig zijn, maar op een gegeven moment boeit het de gebruikers ook niet meer echt.

Apple lijkt nu een beetje de focus te hebben gelegd op het toevoegen/verbeteren van het dynamische bereik van de iPhone-camera's, maar welk percentage van de iPhone-gebruikers merkt dat verschil nou echt? Begrijp me niet verkeerd, er zijn genoeg mensen die hier gebruik van gaan maken, maar voor een groot aantal mensen zullen de vakantiefoto's en de selfies er gewoon iets mooier uitzien dan voorheen. Het is frustrerend om te zien dat Apple en Samsung zich bijna alleen nog maar bezig houden met het verbeteren van hun camera's in plaats van het verbeteren van de andere functies van de telefoons of het innoveren met nieuwe functies.

Zijn er echt nog grote verbeteringen?

Het zijn technisch gezien niet alleen de camera's die upgrades krijgen, ook al lijkt dat wel zo. Ook zitten er natuurlijk steeds nieuwe processors in de nieuwe modellen. De Samsung Galaxy S23 krijgt nu waarschijnlijk (ook in Europa) als een van de eerste Android-telefoons een nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -chip. Misschien wordt dat zelfs een betere variant dan de standaardversie door de goede relatie tussen Samsung en Qualcomm.

Apple zal daarentegen weer een nieuwe versie van zijn eigen processor introduceren voor de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Ultra of hoe het ook gaat heten dit keer. Gezien hoe het de afgelopen jaren is verlopen, verwachten we niet dat de normale iPhone 15 de nieuwe chip zal krijgen. Deze zal waarschijnlijk gewoon de A16 Bionic -processor van dit jaar worden.

Camera's achterop de iPhone 14 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Die nieuwste Qualcomm-chip krijgt waarschijnlijk een prestatieboost van 30 tot 40 procent. Dat ziet er op papier uit als een grote verbetering. Met dit soort percentages ga je denken dat je een flink verschil gaat merken tussen de prestaties van het nieuwe toestel en het toestel van vorig jaar, maar is dat ook echt zo?

Eerlijk gezegd merken we daar vrij weinig van. Vooral als je momenteel al het meest recente toestel gebruikt, is het verschil echt minimaal bij dagelijks gebruik. De flagships zijn toch al enorm snel en efficiënt, dus die "flinke" prestatieboosts merken we in de praktijk niet meer op. Misschien dat je wel een groter verschil merkt als je overstapt van een telefoon van een paar jaar of vooral van meer dan een paar jaar oud. Dat is voor de gemiddelde consument ook helemaal niet zo raar, maar de jaarlijkse upgrades voelen wel minder indrukwekkend aan.

Die 30 tot 40 procent is misschien dus voor Qualcomm wel iets om over op te scheppen, maar het zegt ons uiteindelijk vrij weinig. Verder scheppen ze natuurlijk ook bij elke nieuwe processor weer op over de mogelijkheden die de nieuwe chip kan bieden, maar daar hebben we niets aan totdat die mogelijkheden gerealiseerd worden in een nieuwe telefoon en echt duidelijk een verschil maken in de ervaring met een van die nieuwe telefoons.

Dit is hoe Apple en Samsung voor de consumenten kunnen vechten

Al die focus op dezelfde verbeteringen elk jaar wordt wel vervelend als er verder bijna niets wordt gedaan aan de functies of onderdelen die gebruikers juist graag verbeterd willen hebben. Hier zijn een aantal van de grootste veranderingen die ik graag zou willen zien in plaats van of naast de jaarlijkse camera-upgrades.

Ten eerste denk ik dat we onderhand toch wel weer klaar zijn voor een flinke verbetering in de batterijduur van de telefoons. In principe ben ik redelijk tevreden met de 5.000mAh-batterij in mijn Samsung Galaxy S22 Ultra. Toch heb ik wel het gevoel dat de ontwikkeling van de batterij-technologie in telefoons (zeker in de flagships) enorm is gestagneerd. We krijgen langzamerhand bij Apple en Samsung wel meer ondersteuning voor snelladen, maar de capaciteit blijft al een tijdje ongeveer hetzelfde. Nu geloof ik ook best dat er wel wat optimalisatie plaatsvindt om dezelfde capaciteit langer mee te laten gaan, maar een aantal jaren geleden hadden de verbeteringen toch wel meer impact.

Het superfelle scherm van de S22 Ultra ziet er fantastisch uit, maar het scherm op mijn S20 Ultra zag er ook al fantastisch uit. Misschien is het voor de meeste mensen dus handiger als de schermen iets zuiniger worden in plaats van iets feller. Ook is de obsessie met flinterdunne telefoons voor mij niet zo nodig. Ik snap dat de telefoons nog wel in je zak of tas moeten passen, maar de schermen zijn alsnog enorm groot, dus een iets dikkere telefoon met meer ruimte voor de batterij zou niet alleen vanwege die dikkere batterij fijn zijn, maar het maakt de telefoon misschien ook gewoon iets makkelijker vast te houden.

De vreemde, maar innovatieve LG Wing (Image credit: Future)

Ik mis verder ook echt de aanwezigheid van LG in de smartphonemarkt. Nou ging LG misschien een beetje te ver met de vreemde innovaties, maar dat bedrijf bleef tenminste wel proberen om interessante nieuwe functies toe te voegen. Dat is misschien ook gedeeltelijk de reden dat LG uiteindelijk is gestopt met het produceren van telefoons, omdat de telefoons niet echt aansloegen bij het grote publiek. Toch zou een marktleider als Apple of Samsung hier denk ik wel sneller mee wegkomen. Sommige functies die LG toevoegde, zoals bijvoorbeeld een infraroodsensor om je apparaten mee te bedienen, waren misschien vooral leuke gimmicks, maar je weet maar nooit wanneer zo'n gimmick bij een tweede poging een handige functie wordt. Met een beetje geluk voegen ze een functie toe die meteen aanslaat.

Samsung heeft wel een beetje geprobeerd te innoveren met de Samsung Galaxy Z-Fold- en Z-Flip-reeksen. Toch zijn de verschillen tussen de modellen in die foldable-reeksen ook redelijk gestagneerd en kwamen de verbeteringen vooral in de vorm van functies die de normale flagships al hadden. Dat waren dan vooral weer updates op het gebied van, je raadt het al, de camera's.

Ik zie veel liever interessante innovaties op telefoons die misschien niet altijd aanslaan, dan de zoveelste camera-verbetering die ik toch niet echt merk bij het dagelijkse gebruik. Ik snap ook dat dit wel risico's met zich meebrengt, maar toch lijken Samsung's foldables redelijk goed te lopen en ik denk ook niet dat Apple moeite heeft om een compleet nieuw concept te verkopen. Er staan dan denk ik genoeg mensen in de rij.

Camera's zijn makkelijk te verbeteren, batterijen niet

Het is geen complete verrassing dat Apple en Samsung steeds hetzelfde blijven doen. Er komen elk jaar verbeterde camerasensors uit, dus die kunnen relatief gemakkelijk worden toegevoegd aan de flagships van Apple en Samsung. Batterijverbeteringen en innovatie kosten meer tijd en geld. Een betere batterijduur is (hoewel handig) misschien ook niet echt een van de meest aantrekkelijke functies voor techfanaten. Daarnaast is er bij echte innovaties dus ook een kans dat het als gimmick wordt gezien, zoals soms dus ook bij LG's telefoons gebeurde.

Het is dus misschien gewoon een kwestie van wachten voor we een doorbraak zien in de batterijtechnologie of totdat Apple of Samsung weer durft om een risico te nemen. Ik hoop toch dat de volgende smartphones van de twee giganten iets meer verbeteringen met zich meebrengen waar we om hebben gevraagd. Dat zie ik liever dan de zoveelste poging om elkaar te overtreffen met een nieuwe camera of nieuwe camerafuncties.