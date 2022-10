Sorry Samsung, de iPad blijft de enige tablet die je geld waard is

Tablets blijven een erg interessante stukje technologie, op sommige vlakken zijn ze zelfs interessanter dan smartphones. Een telefoon heb je heel de dag bij je en zorgt ervoor dat je verbinding staat met vrienden, terwijl je uren op TikTok kan scrollen of games kan spelen. Een tablet doet ongeveer hetzelfde maar laat je meestal thuis op de bank liggen. De laatste jaren hebben we echter gezien dat bedrijven hun tablets steeds meer als vervangers van een laptop willen profileren.

We wisselen zelf vaak tussen verschillende smartphonemerken omdat die jaar na jaar andere voordelen en innovaties presenteren. Onze tablet is daarentegen als jarenlang steevast een iPad, omdat geen enkele Android-concurrent hieraan kan tippen. Zelfs na de komst van de gigantische Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, blijft onze voorkeur naar de iPad gaan.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De fout ligt hier niet bij Samsung zelf, want de hardware is van topklasse en kan concurreren met Apple. Daar hebben we net de nieuwe iPad Pro (2022) zien verschijnen. Voor de grote 12,9-inch versie moet je hier minstens 1469 euro neertellen. Ter vergelijking: de Galaxy Tab S8 Ultra vind je intussen makkelijk voor 1049 euro en heeft een groter 14,6-inch scherm.

Daar komt bij dat Samsung de S Pen-stylus in de doos stopt, terwijl Apple zijn Pencil 2 afzonderlijk verkoopt voor 149 euro. Bovendien moet je de Apple Pencil van tijd tot tijd opladen, terwijl de S Pen van Samsung draadloos wordt opgeladen als je hem magnetisch aan de achterkant van de Galaxy Tabs bevestigt.

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra is tot slot niet de enige krachtige tablet van Samsung. Als je het wat ongemakkelijk vind om met een tablet ter grootte van een middelgrote laptop rond te lopen, dan is er ook de Galaxy Tab S8 Plus met een 12,4-inch scherm. Die heb je intussen al voor 849 euro, inclusief S Pen. Op alle Galaxy Tabs kan je bovendien een virtuele desktop openen (Samsung DeX) waarmee je apps in verschillende vensters kan openen zoals op je computer. Je hoeft niet te wachten op een update van iPadOS hiervoor, want Samsung kan dit al sinds 2019.

Waarom zijn tablets van Samsung niet de beste?

Volgens Strategy Analytics (opens in new tab) is Samsung de tweede grootste tabletproducent, al schommelt hun marktaandeel al jaren net onder de 20%, tegenover Apple met een aandeel van 38%. Met de hulp van goedkope tablets is Android veruit het grootste besturingssysteem voor tablets, maar Apple verkoopt op zichzelf meer tablets dan elke andere tabletmaker, inclusief Samsung.

Dus waarom wint Samsung niet? Waarom is de iPad de voor de hand liggende keuze voor tablets? De nieuwste en krachtigste iPad is sneller dan eender welke concurrent dankzij de Apple M2-chip die we ook kennen van de MacBook Air (2022). Samsung gebruikt daarentegen een Qualcomm Snapdragon die we kennen van de beste Android-smartphones. De iPad heeft verder iets betere camera's, maar daarmee hebben we de grootste verschillen gehad.

Aan de andere kant is de Samsung Galaxy Tab S8 Plus dunner en lichter dan de 12,9-inch iPad Pro. Hij laadt sneller op en heeft een geheugenkaartslot. Met een adviesprijs die de helft is van de iPad Pro (2022) met Apple Pencil 2, vraag je je misschien af waarom we voor de iPad blijven kiezen.

Android is niet gemaakt voor tablets

De reden dat we geen fan zijn van Samsung-tablets is omdat Android gewoon niet gemaakt is voor een tablet. Android op een tablet ziet eruit als een uitgerekte telefoon zonder dat er veel gebeurt met die extra ruimte. Populaire apps zien er vaak vreselijk uit op Android-tablets, aangezien ontwikkelaars vaak ook niet meer doen dan hun apps uitrekken tot ze het juiste formaat hebben.

Op een telefoon draait Android om compacte aanpassingen en efficiëntie. Je navigeert met snelle swipes vanaf de zijkanten of knoppen die verdwijnen om ruimte te besparen. Dat heeft allemaal geen zin op een tablet, omdat je die op een andere manier gebruikt.

iPad Pro (2022) (Image credit: Apple)

In tegenstelling tot bij smartphones, hebben we nog nooit de gedachte gehad om van onze iPad over te stappen op een Samsung (of andere) tablet. Met de iPad is Apple's ethos om het toestel meer te laten doen zodat de gebruiker minder hoeft te doen de perfecte filosofie. Tablets hebben veel meer beschikbare ruimte, waar de iPad nuttig gebruik van maakt. Op Android betekent meer ruimte, alleen maar meer werk.

Een iPad-persoon sinds het prille begin

Het helpt ook dat Apple een zeer, zeer grote voorsprong heeft met tablets. De eerste iPad verscheen begin 2010 en ging in april van dat jaar in de verkoop. Samsung bracht zijn eerste tablet, de originele Galaxy Tab, uit in september, maar dat was een heel ander dingetje.

De eerste Galaxy Tab was een minitablet van 7 inch, wat toch relatief groot was toen telefoons, zoals de iPhone 4, slechts een scherm van 3,5 inch hadden. Toch was het niet meer dan een grote telefoon die niet populair was bij het grote publiek noch bij app-ontwikkelaars.

De reden waarom tablets van Samsung en andere Android-producenten niet aansloegen, komt bijna volledig door de software. Er zijn bijna geen opvallende functies. Dezelfde apps zien er vaak beter uit op een iPad dan op tablets met Android.

(Image credit: Google)

Misschien komt daar binnenkort verandering in. Google heeft in het verleden zijn eigen tablets verkocht onder het Nexus-merk, maar dat waren experimentele partnerprojecten met andere fabrikanten. Nu neemt Google de leiding en zien we de eerste Pixel-tablet. We weten al dat die de Tensor G2-chip van de Pixel 7 zal gebruiken, maar we weten daarentegen niet wanneer hij in de verkoop zal gaan.

We weten ook niet of Google iets doet om Android beter te maken voor zijn Pixel Tablet. Techliefhebbers bestempelen Android op de Google Pixel over het algemeen als een "pure" of "schone" versie, maar we hopen dat Google deze keer meer moeite doet om Android te laten werken op een tablet.

Bij gelijkspel wint Apple

Op papier is de Galaxy Tab net zo goed als een iPad. De specificaties zijn gelijk, maar onze voorkeur gaat naar de iPad. Die werkt binnen een volledig ecosysteem van apps en software die geoptimaliseerd zijn voor dit formaat. Daarnaast sluit hij volledig aan op iPhones, terwijl Android-tablets amper samenwerken met je telefoon.

We denken niet dat Samsung de tabletstrijd ooit zal winnen, als het blijft zitten met Android als basis. De manier waarop Android totaal niets bijzonders tot op een tablet, blijft een doorn in het oog.