Halverwege een hardloopsessie zette ik mijn Garmin uit en ging ik verder met Google Maps

Halverwege mijn marathontraining, zat ik met een klein probleem: ik was de weg kwijt. Ik had de kaart op mijn horloge gevolgd, een Garmin Forerunner 955 Solar, maar de GPX-kaartbestanden die Garmin gebruikt om zijn parcoursen te maken, werken niet altijd goed in de stad. Ik was niet bekend met het stadsdeel waar ik me bevond en moest verschillende keren omkeren. De flow van mijn hardloopsessie was hier het slachtoffer van en wachten tot de multi-band GPS de weg weer vond, was nooit frustrerender.

Die GPX-bestanden zijn geweldig voor off-road hardlopen en eenvoudig stadsparcours, maar minder goed om je een weg te banen door een dicht doolhof van onbekende straten. Hoewel de GPS zeer nauwkeurig is, wordt het vervelend om je horloge bij elke bocht te controleren.

Toen ik bij het laatste deel van het rondje kwam, schakelde ik Google Maps op mijn telefoon in voor de audio-aanwijzingen in mijn oor. Plots was de rust in mijn leven teruggekeerd. Toen Google me via audioaanwijzingen naar huis gidste, keek ik niet elke 30 seconden op mijn horloge om te controleren of ik wel rechtsaf moest slaan of maakte ik me zorgen dat ik een trilling zou missen.

Daarna besloot ik uit te zoeken of Garmin Connect navigatie-audio-aanwijzingen kon geven, zodat ik tijdens langere sessies niet regelmatig op mijn horloge moet kijken. Hoewel ik normaal gesproken elke kilometer een audiobericht krijg over mijn tijd, snelheid en andere belangrijke gegevens, is navigatie op basis van audio niet iets wat Garmin-horloges kunnen.

Op elke navigatietutorial die ik zag over horloges zoals de Forerunner en de Garmin Fenix 6, was een van de opmerkingen: "hoe krijg ik navigatie in mijn sport oordopjes?" Het antwoord was altijd: "Dat kan niet".

Sterker nog, zelfs andere horloges, zoals de Apple Watch 8 en de Pixel Watch, die zijn uitgerust met respectievelijk Apple Maps en Google Maps, geven geen navigatieaanwijzingen in je oordopjes. Dit kan zelfs niet als je telefoon in de buurt is. Je wordt steeds verplicht om op je horloge te kijken.

Ik vind dit verrassend, want Garmin, Apple en Google gebruiken allemaal GPS met audio-aanwijzingen op andere toestellen, van navigatiesystemen voor auto's tot kaarten op je telefoon. Ik kan op mijn Android-telefoon een route genereren met Google Maps en die volgen zonder naar een scherm te kijken, maar dat lukt me niet met de meest geavanceerde hardlooptechnologie die er is. Polar doet het niet. Coros doet het niet.

Het beste wat ik kon vinden was RunGo, een app van derden die audiosignalen gebruikt als hulpmiddel bij de navigatie. Je kunt dit krijgen op een horloge deze software ondersteunt, zoals de Pixel Watch of de Apple Watch Ultra, maar anders heb je pech.

Het is uiteindelijk een niche probleem en zeker geen dealbreaker. Veel van deze horloges bieden navigatie op je pols van wereldklasse en tijdens wedstrijden is het parcours meestal duidelijk voor je uitgestippeld. Maar hardlopen in een onbekende omgeving terwijl je voortdurend op je horloge kijkt, is geen probleem waar alleen ikzelf mee zit.

Soms vind ik het heerlijk om van de gebaande paden af te gaan en zonder smartphone te rennen. Soms moet ik daarentegen gewoon horen waar ik naartoe moet. In dat tweede scenario is het fijner om niet heel de tijd naar je horloge te kijken zodat je je kan concentreren op het hardlopen.