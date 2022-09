3 functies die de Apple Watch Pro moet stelen van Garmin

Het is september, en dat betekent dat er weer een nieuw Apple-evenement voor de deur staat. Op het moment van publicatie zal het Apple evenement, gedoopt 'Far Out', over slechts een paar uur van start gaan.

Naast de verwachte onthulling van de iPhone 14, samen met de Pro-varianten die de afgelopen jaren ook een standaard toevoeging zijn, zullen we naar verwachting ook de jaarlijkse update van de Apple Watch zien.

Deze keer lijkt het echter erop dat Apple zich voorbereidt om nieuwe, robuustere optie voor extreme fitnessfans te onthullen. Denk hierbij aan ultramarathons, obstakelracers en bergbeklimmers.

Deze Apple Watch Pro zou afwijken van de twee opties die het bedrijf nu al biedt voor elk model, met geruchten over een groter display dat steviger is dan de standaardvariant. Er wordt ook verwacht dat het een groter frame heeft, maar voor precieze informatie moeten we vanavond afwachten.

We weten natuurlijk nog niets zeker, maar Apple kan veel inspiratie halen uit een van zijn rivalen, Garmin. Garmin werkt namelijk al geruime tijd met robuustere fitnesstrackers en heeft in die tijd een paar vernuftige trucjes geleerd.

Dit zijn drie functies die de Apple Watch Pro kan stelen van Garmin.

1. TracBack

Als je graag gaat hardlopen of fietsen, dan ken je wel het probleem dat je soms zo ‘in the zone’ bent dat je van de gebaande paden afgaat of een weg ingaat die je niet kent. Het kan zomaar zijn dat je dan niet meer gemakkelijk de weg terug kan vinden

De ‘TracBack’-functie van Garmin laat als het ware elektronische broodkruimels achter zodat de smartwatch je kan terugleiden naar waar je begonnen bent. Het is geen kwestie van ongeveer: de smartwatch onthoudt elke weg, pad en landweggetje dat je hebt afgelegd tijdens het sporten.



Zoiets kan heel handig zijn voor avontuurlijke hardlopers en fietsers die tientallen kilometers in één keer willen afleggen en toch de weg terug willen vinden. En als het Far Out-event van Apple verwijst naar verbeterde satellietsystemen van Apple zou de TracBack-functie wellicht een goede toevoeging kunnen zijn aan de Apple Watch.

(Image credit: Garmin)

2. Zonne-energie met 'Power Glass'

Als er een overduidelijk probleem is met de Apple Watch, dan is het wel de batterijduur. De nieuwste fitnesstrackers van Huawei en Fitbit kunnen dagenlang meegaan, maar de Apple Watch snakt na amper twee dagen alweer naar een stopcontact.

Hoewel een grotere batterij moeilijk kan zijn met de hoeveelheid functies die Apple al in zijn smartwatch propt, bestaat er ook een andere manier waarop Apple de Apple WAtch draaiende kan houden: zonne-energie. Garmin heeft hier ook een oplossing voor. Een Garmin-horloge zoals de Forerunner 955 Solar beschikt over ‘Power Glass’ waarmee je een indicator ziet als je smartwatch in de schaduw ligt, of aan het opladen is in de zon.

Zo’n toevoeging aan de Apple Watch zou ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe Apple Watch zo lang mogelijk draaiende blijft.

3. Creëer je eigen routes

Garmin-trackers kunnen niet alleen bijhouden waar je bent geweest, maar je ook plannen waar je naartoe wilt. Gebruikers kunnen dit doen via een webapp of op hun telefoon, en je kan in principe 'tekenen' op een kaart en de Garmin doet de rest.

De functie werkt op basis van afstand en de richting waar je start, en werkt samen met Garmin Connect om de populairste wegen en paden te vinden die worden gebruikt door Garmin-gebruikers bij jou in de buurt, zodat je niet door donkere steegjes of modderige velden hoeft te rennen, tenzij je dat wilt.

Apple Watch kan een route van een eerdere workout opslaan, maar daarvoor is een externe app zoals Strava nodig. We zouden graag zien dat dit in de toekomst een ingebouwde watchOS-functie wordt, vooral op een smartwatch met een focus op fitness.

Aangezien Apple een geschiedenis heeft in het overnemen van bestaande ideeën en deze ideeën vervolgens op hun eigen manier te presenteren, lijkt het ons slim om deze drie Garmin-technologieën ‘over te nemen’.