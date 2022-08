Nieuw iPhone 14 lek onthult bijna alle specificaties

We zijn nu nog maar een week verwijderd van de lancering van de iPhone 14 op 7 september, maar de geruchten blijven binnenstromen. We zien nu een nieuw uitgebreid leak dat alles omvat van de kleuren tot de grootte van de batterij, laadsnelheden, opslagruimte en meer.

Deze informatie is afkomstig van Lanzuk (opens in new tab), een bekende leaker, op het Zuid-Koreaanse blogplatform Naver, en werd gespot door BGR (opens in new tab). Hij zou dit vernomen hebben van een "bron bij Amerikaanse ontwikkelaars". Veel meer vinden we niet terug, maar we vermoeden dat het gaat om een ontwikkelaar bij Apple.

Er wordt gemeld dat de nieuwe A16 Bionic chipset betere prestaties zal bieden dan de A15 Bionic, wat logisch is. De verbeteringen zullen voornamelijk betrekking hebben op de hittecontrole, zodat de iPhone 14 niet te heet wordt bij zware workloads.

Onthouden wel dat veel berichten claimen dat alleen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max deze nieuwe chipset zullen krijgen, terwijl de standaardmodellen de A15 chip van de iPhone 13 zullen behouden.

Het lek vermeldt ook de kleuren groen, paars, blauw, zwart, wit en rood voor de iPhone 14, en vermoedelijk ook de iPhone 14 Max. De Pro-modellen daarentegen zullen blijkbaar in groen, paars, zilver, goud en grafiet komen. Al deze kleuren hebben we al eerder voorbij zien komen en passen binnen het patroon van Apple.

We zijn verder gegaan dan alleen de leaks en hebben een aantal mock-ups gemaakt. Je kunt hieronder een galerij met de iPhone 14 kleuren bekijken.

We hebben de overeenkomstige modellen uit de iPhone 13-reeks gebruikt als basis voor de mock-ups, aangezien we weinig designwijzigingen verwachten dit jaar.

Ook over de batterijen krijgen we wat info. De batterijen zullen wellicht groter worden, maar de toename zal minimaal zijn. we zouden wel 30W-snelladen kunnen krijgen, wat een primeur is voor iPhones.

De opslagruimte zal naar verluidt beginnen bij 128GB en er zal gebruik worden gemaakt van Gorilla Glass Victus (dus niet Apple's eigen Ceramic Shield). Opvallend is dat de prijzen blijkbaar "in een heel andere richting gaan dan verwacht."

Daar zijn we helaas heel weinig mee. Het enige dat we tot nu toe hoorden, is dat de iPhone 14 dezelfde basisprijs zal behouden, terwijl de Pro-modellen met ongeveer 100 dollar zouden stijgen.

Nog enkele extraatjes om het af te leren: blijkbaar zullen de MagSafe magneten dit jaar sterker zijn en zou Apple een titanium iPhone overwogen hebben. Die titanium versie zou echter niet geproduceerd worden.

iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Analyse: dit wisten we toch al?

De meeste details hier zijn dingen die we al eerder gehoord hebben, van de kleuren tot de verhoogde batterijcapaciteiten, het 30W-opladen, de opslag en de snellere chipset.

Dit is een uitgebreid lek, maar het is niet erg vernieuwend. Hoewel er een paar kleine nieuwigheden zijn, zoals het verbeterde hittebeheer. Dat is niet per se slecht nieuws, want het feit dat we dezelfde informatie nogmaals krijgen, vergroot de kans dat het waar is.

Op 7 september tijdens het volgende Apple-evenement zullen we alles officieel te horen krijgen. Voor nu durven we te zeggen dat het grootste deel van bovenstaande informatie juist is.