Xbox Series X update brengt verbeteringen aan Quick Resume

Er is een nieuwe Xbox-update onderweg voor de Xbox Series X en Xbox Series S. De update brengt een reeks nieuwe functies met zich mee om de quality of life van de console te verbeteren. Het verbetert bovendien ook een van de beste functies van de next-gen console, namelijk Quick Resume.

Met deze functie kun je naadloos schakelen tussen verschillende games en de gameplay direct hervatten op het punt waar je gebleven was. Na de mei-update wordt Quick Resume een stuk betrouwbaarder. Het zal sneller laden en je kunt in één oogopslag zien welke games zijn opgeschort.

Voorheen was er geen manier om te zien welke games opgeschort waren, terwijl je wel te maken had met een limiet van vijf tot acht titels die je tegelijk kon opschorten. Nu kun je specifiek selecteren welke games je uit Quick Resume wil halen, zodat je plaats hebt voor een andere game.

Je kunt nu ook erg gemakkelijk zien welke games geschikt zijn voor Quick Resume. Er verschijnt een tag bij de game. Dit geldt ook voor compatibiliteit voor Auto HDR en FPS Boost.

(Image credit: Microsoft)

De nieuwe Xbox Series X-update voegt ook audioverbeteringen (Passtrough) toe voor media-apps. Dat houdt in dat je streaming-apps zoals Disney Plus of Netflix nog beter kunt laten klinken.

Zoals in de blogpost over de nieuwe Xbox-update op Xbox Wire te lezen is: "Met Passthrough kan audiodecodering van media-apps op je compatibele HDMI-apparaten de console omzeilen voor een luisterervaring van de hoogste kwaliteit met je externe geluidssysteem".

Ben je het zat om dezelfde dynamische achtergrond te gebruiken? De Xbox-update van mei bevat ook een nieuwe dynamische achtergrond genaamd 'Motes'. Deze komt overeen met je profielkleur. Een andere dynamische achtergrond heet 'The Original', die je terugbrengt naar de klassieke achtergrond van het originele Xbox-dashboard.

(Image credit: Microsoft)

Met de nieuwe update kun je trailers van Xbox Game Pass-games gemakkelijker bekijken. Enkele titels worden in de schijnwerpers gezet, waarbij de trailers ervan automatisch worden afgespeeld als je er overheen beweegt met de cursor.

Daarnaast is er een nieuwe "Vraag het een ouder"-functie, waarbij ouders in staat zijn om multiplayer-modi van specifieke titels goed te keuren. Dit is erg handig als je niet wil dat jouw kind in online lobbies terechtkomt.

Bovendien krijgt de Xbox-app voor Android en iOS meer functies. Het gaat onder meer om inzicht in je gamestatistieken, waaronder ‘gespeelde tijd’, en pushmeldingen om je te waarschuwen wanneer je vrienden online zijn.