Xbox Live wordt Xbox network

18 jaren na de lancering van Xbox Live heeft Microsoft dit officieel hernoemd naar Xbox network. Hiermee wil het naar verluidt deze dienst onderscheiden van de abonnementen met dezelfde naam.

"'Xbox network' verwijst naar de onderliggende Xbox online dienst die in de Microsoft Services Agreement werd geüpdatet", meldde een woordvoerder van Microsoft aan The Verge. "De update van 'Xbox Live' naar 'Xbox network' is bedoeld om de onderliggende dienst te onderscheiden van Xbox Live Gold-abonnementen."

In een bericht aan Eurogamer verduidelijkte Microsoft de toekomst van Xbox Live en de naamswijziging. Het zei dat "Xbox Live niet verdwijnt" en dat de aanpassing werd gemaakt om "een simpeler, meer descriptief berichtensysteem voor Xbox te maken." Microsoft zei ook dat "geen van deze ervaringen of functies zullen veranderen als onderdeel van deze updates."

We verwachten met andere woorden dat er weinig verandert aan de manier waarop spelers met het Xbox network zullen omgaan. Het gaat verder met een andere naam, wat ook duidelijk wordt in de consolemenu's. Als je screenshots of beelden op Xbox Live ging opslaan, dan komen ze in de plaats bij Xbox network terecht. Deze aanpassing werd in alle stilte uitgerold en leidde tot wat verwarring. Onder de motorkap verandert er echter weinig.

Xbox network 🤔 https://t.co/E49QQzQFad pic.twitter.com/OQS1cRsrZ2March 21, 2021 See more

Kleinere verandering dan verwacht

In augustus hoorden we geruchten dat Microsoft Xbox Live ging omvormen en dat er mogelijk veranderingen gingen komen aan het Xbox Live Gold-abonnement, aldus The Verge. Het bedrijf ontkende dit toen ondanks vreemde aanpassingen in de gebruiksovereenkomst van Microsoft waarin de dienst de naam 'Xbox online service' kreeg.

Microsoft stuurde de prijzen van Xbox Live Gold in januari ook de hoogte in, maar na wat tegenwerk van de gebruikers kwam het de volgende dag al op zijn stappen terug. Microsoft beloofde ook dat free-to-play games als Fortnite gratis werden in de komende maanden, zonder nood aan een Xbox Live Gold-abonnement.